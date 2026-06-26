Gonzalo Plata superó a Manuel Neuer en el minuto 77, y Ecuador se clasificó para la fase eliminatoria del Mundial tras remontar e imponerse por 2-1 a Alemania el 25 de junio.

Alemania, que se había asegurado el primer puesto del Grupo E con victorias en sus dos primeros partidos, se adelantó con un gol de Leroy Sané en el minuto 2. Nilson Angulo marcó el primer tanto de Ecuador en el torneo en el minuto 9.

Plata, que recibió una patada en la cabeza cuando Alemania se puso en ventaja, fue clave en la gran remontada de Ecuador después de que Kevin Rodríguez rematara de cabeza un saque de esquina de Pedro Vite. Neuer, el portero alemán de 40 años que salió de su retiro internacional para disputar el Mundial, estaba a punto de atrapar el balón cuando Plata levantó el pie izquierdo y, con la punta del pie, envió el balón al fondo de la red.

El seleccionador de Ecuador, Sebastián Beccacece, corrió hacia la grada para celebrarlo.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

El seleccionador de Ecuador, Sebastián Beccacece, a la derecha, celebra durante el partido del Grupo E del Mundial en East Rutherford, Nueva Jersey, cerca de Nueva York, el 25 de junio de 2026.

Ecuador terminó tercero del grupo con cuatro puntos y superó la fase de grupos por segunda vez, la primera desde los octavos de final de 2006.

La racha de victorias de Alemania se detuvo en 11 partidos, a uno del récord del equipo establecido en 1979-80. Los cuatro veces campeones disputarán su partido de la ronda de 32 el lunes en Foxborough, Massachusetts, muy probablemente contra Paraguay, Australia o Suecia.

Los 80.663 espectadores que se dieron cita en el MetLife Stadium, la mayoría vestidos con el amarillo de Ecuador, impulsaron la asistencia hasta alcanzar la cifra récord de 3.587.539 en el partido número 56 de este torneo ampliado, uno más que los 52 partidos del torneo de 1994 celebrado en Estados Unidos.

Sané adelantó a Alemania al minuto y 50 segundos de partido con su décimo octavo gol internacional. Aleksandar Pavlović había controlado el balón con el pecho y había empujado a Vite tras un saque de banda de Nathaniel Brown, pero la árbitra estadounidense Tori Penso no pitó falta. Pavlović pasó el balón a Florian Wirtz, quien centró hacia Sané justo dentro del área.

Angulo marcó poco después, tras una pérdida de balón de Felix Nmecha en el centro del campo a favor de Vite. Este se la pasó a Angulo, quien regateó hacia la portería y batió a Neuer por el segundo palo desde fuera del área.

Penso concedió inicialmente un penalti a Alemania cuando aún no habían transcurrido 30 segundos de la segunda parte, después de que Joel Ordóñez derribara a Kai Havertz, pero tras revisar el vídeo se determinó que Sané había cometido una falta previa sobre Vite.

Moisés Caicedo (23) celebra al final del encuentro en el que Ecuador superó 2-1 a Alemania y avanzó a la segunda ronda del Mundial 2026. East Rutherford, Nueva Jersey, 25 de junio de 2026.

Pépé asegura el segundo lugar de los 'Elefantes'

Costa de Marfil, gracias a los goles de Nicolas Pépé en cada mitad, se clasificó en el otro partido del grupo para la fase eliminatoria del Mundial por primera vez en la historia de la selección de África Occidental tras imponerse por 2-0 a Curazao.

Los 'Elefantes' han dado la sorpresa y han superado la fase de grupos por primera vez en sus cuatro participaciones en el Mundial.

Costa de Marfil venció a Ecuador por 1-0 en su debut en el torneo —en el mismo estadio de Filadelfia donde se disputó el partido del jueves— y cayó derrotada ante Alemania en su segundo partido del Grupo E.

Ahora, se enfrentará el 30 de junio a Francia o a Noruega, según quién quede segundo en el Grupo I.

Curazao necesitaba ganar, pero no logró convertirse en la nación más pequeña en clasificarse para la fase eliminatoria.

Nicolas Pépé (19) celebra tras anotar el segundo gol en la victoria 2-0 de Costa de Marfil sobre Curazao en Filadelfia el 25 de junio de 2026.

Pépé, que juega en el Villarreal español, acabó con todo el suspenso del partido muy pronto, al marcar en el minuto siete, y Costa de Marfil mantuvo la ventaja durante el resto del encuentro ante un público entusiasta que hizo que los 'Elefantes' se sintieran como en casa. Costa de Marfil estableció su base de entrenamiento en la cercana Delaware y entrenó en las instalaciones del Philadelphia Union, equipo de la MLS, situadas en las afueras de la ciudad.

Si a eso le sumamos un partido amistoso (contra el segundo equipo del Union) y la emocionante victoria en el minuto 90 contra Ecuador, los marfileños encontraron a sus aficionados adoptivos entre los 68.324 espectadores —aproximadamente el 40 % de la población de Curazao— en el estadio de los Eagles de la NFL.

Los aficionados vestidos con el naranja de Costa de Marfil enloquecieron cuando Pépé volvió a marcar con un disparo con la izquierda desde la esquina más alejada en el minuto 64 para sentenciar la victoria. Fue sustituido tres minutos más tarde para descansar un poco más de cara al partido del 30 de junio, que será el más importante para la selección nacional en la historia del Mundial.

Nicolas Pépé (19), de Costa de Marfil, marca su segundo gol durante el partido del Grupo E de la Copa del Mundo ante Curazao. Filadelfia, jueves 25 de junio de 2026.

Costa de Marfil solo necesitaba un empate para clasificarse, pero jugó con gran garra durante el resto del partido y nunca dejó que Curazao se acercara a la igualdad en este encuentro.

El equipo aprovechó la ocasión cuando Yan Diomande, de 19 años —que llegó a Estados Unidos cuatro años antes como promesa del fútbol sin saber nada de inglés—, se hizo con el balón tras un despeje fallido de Curazao y se lo pasó a Pépé para que marcara un gol fácil ante Eloy Room.

Room, de 37 años, había realizado 15 paradas ante el implacable ataque de Ecuador y había ayudado a 'La Ola Azul' a sumar su primer punto de la historia con un empate a 0-0 el sábado.

Curazao es un territorio autónomo del Caribe, con unos 156.000 habitantes, que forma parte del Reino de los Países Bajos. La selección cuenta casi exclusivamente con jugadores nacidos y criados en los Países Bajos.

El delantero de Costa de Marfil Elye Wahi, que está siendo investigado por presuntos delitos relacionados con las apuestas mientras jugaba en el Niza, saltó al campo como suplente en la segunda parte tras haberse quedado fuera del partido contra Alemania.

El gol decisivo que selló la victoria fue obra de Pépé, quien recibió un gran aplauso tras ser nombrado mejor jugador del partido.

France24 Liberté Égalité Actualité France 24 son cuatro cadenas mundiales de información continua (en francés, árabe, inglés y español), que emiten las 24/7 (6 horas diarias, para la cadena en español) en 355 millones de hogares en los 5 continentes. Ver más