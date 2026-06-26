El Grupo F del Mundial quedó definido: Países Bajos terminó como líder al vencer 3-1 a Túnez y Japón se aseguró el segundo lugar con un empate 1-1 ante Suecia, que le valió un cruce con Brasil, cinco veces campeón, en la fase de eliminación.

El comienzo fue una pesadilla para Túnez. Ellyes Skhiri desvió hacia su propio arco un centro de Denzel Dumfries a los tres minutos y, cuatro más tarde, Brian Brobbey amplió la ventaja: Virgil van Dijk peinó el balón en una jugada preparada y lo dejó solo frente al arco para definir desde cerca.

Túnez descontó a los 54 minutos con un potente cabezazo de Hazem Mastouri tras un córner, pero Jan Paul van Hecke restableció la diferencia ocho minutos después al desviar en el primer palo un córner de Tijjani Reijnders, con el balón entrando luego de tocar en la cabeza de Anis Slimane.

Mohamed Amine Ben Hamida, de Túnez, disputa el balón con Donyell Malen, de Países Bajos.

La derrota cerró una campaña decepcionante para Túnez, que ya había sufrido caídas abultadas ante Suecia y Japón y que despidió al entrenador Sabri Lamouchi después de un solo partido.

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En el otro encuentro del grupo, Daizen Maeda abrió el marcador al inicio del segundo tiempo, tras un primer periodo trabado, con una definición luego de un preciso pase de Ritsu Doan.

Suecia respondió poco después: Anthony Elanga condujo el balón y sacó un remate de larga distancia que superó al arquero japonés Zion Suzuki. Ya sobre el final, Alexander Isak estuvo cerca del triunfo con un cabezazo que Suzuki desvió al travesaño en el tiempo añadido.

El sueco Yasin Ayari disputa el balón con los japoneses Ao Tanaka, Ayumu Seko y Daichi Kamada.

Japón cerró con cinco puntos, por detrás de Países Bajos, que sumó siete. El conjunto nipón enfrentará a Brasil el 29 de junio en Houston en los dieciseisavos de final, mientras que Suecia avanzó con cuatro unidades como uno de los mejores terceros.

En la siguiente fase, Países Bajos se medirá con Marruecos, escolta del Grupo C, el 29 de junio en Monterrey, mientras que Suecia aún debe esperar para conocer a su rival.

También en la jornada de hoy, Ecuador dio la sorpresa del Mundial 2026 al derrotar a Alemania y clasificar a la próxima ronda.

En el otro encuentro del Grupo E, Costa de Marfil sumó su segunda victoria al someter 2-0 a Curazao, que se marcha del torneo con un solo punto.

Con Reuters y AP

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