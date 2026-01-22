Patrones climáticos tropicales devastadores, más habituales en el Pacífico, están golpeando ahora a Nueva Zelanda. Varias personas, incluidos menores de edad, permanecen desaparecidas tras un deslizamiento de tierra que afectó a un campamento situado a los pies del monte Mauao, en Mount Maunganui, una cúpula volcánica y popular destino turístico.

El deslizamiento ocurrió a las 9:30 hora local (20:30 GMT del miércoles) y alcanzó caravanas, vehículos, tiendas de campaña y un bloque de servicios sanitarios del parque de caravanas Beachside Holiday Park.

La cifra exacta de personas desaparecidas no ha sido confirmada. No obstante, el subcomisario del distrito policial, Tim Anderson, indicó a medios locales que serían menos de diez.

En el lugar de los hechos, el ministro de Gestión de Emergencias, Mark Mitchell, confirmó que entre los desaparecidos hay al menos una niña y que podría haber otros menores de edad, según declaró a la radio pública RNZ.

Las autoridades mantienen activo el operativo de búsqueda. Para localizar a posibles personas atrapadas en el lodo, los servicios de emergencia han desplegado equipos especializados y perros rastreadores.

Los equipos de rescate han señalado que, por el momento, no hay señales de vida en el camping, aunque continuarán las labores de búsqueda.

El comandante de Bomberos y Emergencias de Nueva Zelanda, William Pike, afirmó que al llegar al lugar los equipos de emergencia escucharon voces bajo los escombros.

Los servicios de emergencia también informaron de otro deslizamiento en la bahía de Welcome Bay, en la localidad de Papamoa, igualmente en la Isla Norte, que dejó al menos dos muertos y una persona gravemente herida.

Megan Stiffler, subcomandante nacional del equipo de Búsqueda y Rescate Urbano, explicó que en ambos incidentes los rescatistas están retirando los escombros con extrema precaución y utilizando maquinaria pesada.

“Se trata de un entorno complejo y de alto riesgo, y nuestros equipos están trabajando para lograr el mejor resultado posible, manteniendo la seguridad de todos. Las operaciones continuarán durante la noche hasta que finalice la búsqueda”, declaró.

El primer ministro neozelandés, Christopher Luxon, anunció en su cuenta de X que no asistirá a las celebraciones previstas de Rātana, un movimiento religioso maorí, debido a la tragedia. Advirtió además que el tiempo extremo sigue generando condiciones peligrosas en amplias zonas de la Isla Norte y aseguró que el Gobierno “está haciendo todo lo posible para apoyar a las personas afectadas”.

Luxon señaló que en las últimas 24 horas ha recibido informes constantes junto al ministro Mitchell y que ambos siguen de cerca la evolución de la situación, en particular el "incidente grave" de Mount Maunganui.

El jefe del Ejecutivo agradeció la labor de los equipos de emergencia, del personal de la Fuerza de Defensa y de los voluntarios, y pidió a la población de las zonas afectadas que siga las indicaciones de las autoridades locales y de los servicios de protección civil.

Las fuertes lluvias y vientos de los últimos días han provocado cortes masivos de electricidad e inundaciones generalizadas en la región de Bay of Plenty, en la Isla Norte.

Las autoridades de la ciudad portuaria de Tauranga advirtieron sobre la contaminación de las aguas pluviales e instaron a la población a evitar entrar al agua durante dos o tres días, incluso en zonas donde habitualmente la calidad del agua es buena.

Además, numerosas comunidades permanecen aisladas debido al cierre o grave deterioro de las principales carreteras de Coromandel, que conectan las localidades con las autopistas principales, a causa de inundaciones y deslizamientos de tierra.

Nueva Zelanda no dispone de un gran presupuesto para este tipo de desastres y aún enfrenta el impacto económico de los miles de millones de dólares en daños causados por el ciclón Gabrielle en 2023.

Con EFE y medios locales

