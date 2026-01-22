El Gobierno venezolano liberó a Rafael Tudares Bracho, yerno del líder opositor Edmundo González, según informó este jueves su esposa, Mariana González de Tudares, a través de su cuenta en X.

“Cumplo con informar que, luego de 380 días de una injusta detención arbitraria y de haber padecido durante más de un año una inhumana situación de desaparición forzada, mi esposo Rafael Tudares Bracho ha regresado a casa esta madrugada”, escribió González de Tudares.

Tudares fue detenido el 7 de enero de 2025, tres días antes de la investidura de Nicolás Maduro para un tercer mandato consecutivo de seis años. Ese mismo día también fueron arrestados el defensor de derechos humanos Carlos Correa y el excandidato presidencial opositor Enrique Márquez, quienes ya fueron liberados.

González de Tudares calificó el proceso como una lucha “estoica y muy dura”, sostenida durante más de un año, que permitió finalmente la excarcelación de Rafael. No obstante, subrayó que continúan aspirando a su libertad plena, a la que, afirmó, tiene derecho.

Asimismo, expresó su agradecimiento a las personas que la acompañaron y apoyaron durante el proceso, y destacó de manera especial el respaldo del equipo de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, con sede en Panamá, por el seguimiento y la incidencia realizados en el marco de sus competencias humanitarias.

También agradeció a su familia, incluidos sus hijos, y a los amigos que brindaron apoyo constante “sin miedo y con muchos sacrificios”. Finalmente, expresó su solidaridad con los familiares de víctimas de desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y encarcelamientos injustos que aún esperan la liberación de sus seres queridos.

Rafael Tudares es yerno de Edmundo González, actualmente exiliado en España, candidato unitario de la oposición agrupada en la Plataforma Unitaria Democrática, reconocido por gran parte de la comunidad internacional como ganador de las elecciones presidenciales de julio de 2024, en las que Nicolás Maduro se proclamó vencedor.

Las excarcelaciones de presos políticos en Venezuela comenzaron el 8 de enero, luego de que Estados Unidos capturó a Nicolás Maduro y a su esposa, la diputada Cilia Flores, durante la denominada “Operación Resolución Absoluta”, tras lo cual Delcy Rodríguez asumió como presidenta encargada.

Ese día el presidente del Parlamento, el chavista Jorge Rodríguez, anunció un "número importante" de liberaciones, sin precisar la cantidad de personas beneficiadas ni las condiciones de la medida. Hasta ahora, las autoridades no han ofrecido detalles sobre las identidades ni el número total de excarcelados.

La ONG Foro Penal contabiliza 777 presos políticos en el país y asegura que se han registrado 143 excarcelaciones. Según la organización, desde el sábado 17 de enero no se habían producido nuevas liberaciones.

Cambios en el mando militar

Delcy Rodríguez ordenó sus primeros cambios en el alto mando militar de Venezuela. El comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), el general Domingo Hernández Lárez, informó que se renovaron los mandos de las Zonas de Defensa Integral (Zodi) y las Regiones de Defensa Integral (Redi).

Entre los nombramientos figura el mayor general Pablo Lizano Colmenter, designado al frente de la Redi de Los Andes, que abarca los estados Mérida, Táchira y Trujillo. El mayor general Erasmo Ramos Iriza asumió la Redi Oriental, que comprende Anzoátegui, Monagas y Sucre.

Asimismo, el general de división Rufo Parra Hernández fue nombrado comandante de la Zodi Miranda, y el general de división Miguel Chacín Socorro quedó al frente de la Zodi Delta Amacuro. Otros cambios incluyeron las Zodi de Yaracuy, Monagas, Barinas, Táchira, Aragua y Falcón, así como las zonas operativas marítimas e insulares oriental y occidental.

El 6 de enero, Rodríguez removió del cargo al jefe de Seguridad de Maduro, el mayor general Javier Marcano Tábata, y nombró en su lugar al general Gustavo González López como comandante de la Guardia de Honor Presidencial y titular de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM).

Oposición denuncia más de 900 presos políticos

La Plataforma Unitaria Democrática afirmó que más de 942 presos políticos "siguen esperando libertad" en Venezuela.

En una publicación en X, la coalición opositora indicó que solo ha podido verificar la excarcelación de 170 personas, muchas de ellas bajo medidas cautelares.

Según la PUD, las liberaciones contradicen las declaraciones recientes de las autoridades y más del 80 % de los presos políticos aún no ha obtenido la libertad plena.

Tras el anuncio oficial de publicar los nombres de las personas liberadas, la ONG Provea pidió difundir la lista completa de excarcelados.

Por su parte, el Comité por la Libertad de los Presos Políticos exigió a la Fiscalía información sobre al menos 201 detenidos cuyo paradero, según sus registros, se desconoce.

Con información de EFE y medios locales.

