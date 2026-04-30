En el argot de la guerra se le conoce como el bombardeo del doble toque (o double-tap strike). Aunque está prohibido por el derecho internacional, Israel lo ha vuelto a ejecutar, esta vez contra la ciudad de Majdal Zoun, en el sur de Líbano, según denunciaron las autoridades de Beirut al reportar dos ataques consecutivos contra un mismo edificio, que mataron al menos cinco personas, entre ellas tres rescatistas que acudieron en auxilio de las víctimas del primer golpe.

Un portavoz de la Defensa Civil libanesa declaró a la agencia de noticias Reuters que los rescatistas quedaron inicialmente atrapados bajo los escombros tras el segundo ataque israelí antes de que se confirmara su fallecimiento. Además, dos soldados resultaron heridos en el segundo ataque.

El primer ministro libanés, Nawaf Salam, se refirió a los hechos como "un nuevo crimen de guerra perpetrado por Israel, que representa una flagrante violación de los principios y normas del derecho internacional humanitario".

"Nuestros paramédicos no son meros números y no permitiremos que estos crímenes queden impunes"

La afirmación se alinea con lo expresado por la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que declaró el pasado marzo que los ataques aéreos israelíes contra civiles, incluidos trabajadores sanitarios en el Líbano, podrían constituir crímenes de guerra.

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Más de 2.500 personas han muerto en ataques israelíes en todo el Líbano desde el 2 de marzo, entre ellas más de 270 mujeres, más 170 niños y un centenar de profesionales sanitarios, según cifras del Ministerio de Salud libanés.

"Nuestros paramédicos no son meros números y no permitiremos que estos crímenes queden impunes. Se exigirán responsabilidades y la Justicia prevalecerá inevitablemente, aunque lleve tiempo", manifestó el ministro de Salud libanés, Rakan Nasseredine, en un comunicado.

La ofensiva israelí, primero por aire y luego también por tierra en el sur del territorio libanés, se produjo en represalia por los ataques lanzados por el grupo chiita Hezbolá, respaldada por Irán, desde el territorio libanés, después de que Donald Trump y Benjamin Netanyahu decidieran atacar Teherán el 28 de febrero.

Familias rotas

Tres mujeres, un hombre mayor y un niño pertenecientes a una misma familia perdieron la vida en la madrugada de este miércoles después de que otro ataque israelí alcanzara su edificio en Jibchit, también en el sur del país, según la Agencia Nacional de Noticias del Líbano (ANN).

Los equipos de rescate tuvieron que trabajar prácticamente toda la noche para recuperar los cuerpos entre la montaña de escombros a la que quedó reducida la vivienda, según describió el medio estatal. Además, 13 heridos fueron reportados en ese mismo ataque.

Las fuerzas de paz de la ONU operan en el sur del Líbano, vistas desde el norte de Israel, el miércoles 29 de abril de 2026.

En otros hechos ocurridos en la ciudad de Bint Jbeil, también en el sur del Líbano, un soldado y su hermano murieron por un ataque israelí, según informó el Ejército libanés este miércoles en un comunicado, en el que detalló que ambos viajaban en motocicleta desde el puesto militar hasta la casa del soldado cuando se produjo la agresión.

El soldado fue identificado como Hussein Ahmad Sultan, de 29 años y padre de un hijo, quien había recibido "varias condecoraciones", según destacó el institución castrense.

El Ejército libanés, que no está involucrado en la guerra entre Israel y Hamás, ha reportado que varios de sus soldados han muerto desde el estallido de la guerra en Medio Oriente. Muchos de los ataques letales fueron aparentemente deliberados contra puestos de control militares o vehículos con soldados.

Además, el Centro de Operaciones de Emergencia libanés informó de un muerto y 15 heridos por un ataque israelí en Jouayya, lo que elevó a al menos 13 el número de víctimas fatales en las últimas 24 horas.

¿Dónde está la tregua?

Desde el otro lado del frente de guerra, el grupo proiraní Hezbolá reivindicó un ataque con drones en el que murió un contratista del Ministerio de Defensa israelí, que trabajaba junto a las tropas en los territorios ocupados en el sur del Líbano.

La víctima fue identificada como Amer Hujirat, de 44 años, según el diario local 'The Times Of Israel', que detalló que se dedicaba a operar maquinaria pesada como parte de los trabajos de demolición de "infraestructura de Hezbolá" en esa zona.

En la malana del martes 28 de abril, el Ejército israelí anunció que había encontrado y desmantelado túneles en el sur del Líbano utilizados por Hezbolá. Ese mismo día, el grupo disparó dos cohetes contra Israel, uno de los cuales fue interceptado, según informaron los militares.

El repunte de violencia en Líbano llega en medio del alto el fuego entre ese país e Israel, mediado por Estados Unidos, que entró en vigor desde mitad de abril y está previsto hasta mediados de mayo. Si bien esta tregua ha implicado una reducción de las hostilidades, el Ejército israelí y Hezbolá han seguido enfrentándose, mientras se acusan mutuamente de violar el alto el fuego.

A semejanza de la política de control territorial ejecutada en Gaza, las tropas de Israel han demarcado una franja divisoria más allá de la frontera libanesa, que también han denominado la "línea amarilla". Pero incluso sus ataques se han producido detrás de esa franja, lo que ha sumido en la incertidumbre a miles de familias desplazadas libaneses que sueñan con volver a sus casas.

Con Reuters, EFE y medios locales

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