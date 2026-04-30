La Policía británica detuvo a un hombre después de que dos personas fueran apuñaladas en una zona del norte de Londres con una importante población judía, según informó una organización comunitaria este miércoles 29 de abril, en medio de una reciente ola de ataques antisemitas en la capital.

Las autoridades informaron que un hombre de 45 años fue arrestado bajo sospecha de intento de asesinato. "Estamos trabajando para determinar su nacionalidad y antecedentes", indicó un comunicado de la Policía Metropolitana de la capital británica.

"El sospechoso intentó apuñalar a los agentes de policía y fue reducido con una pistola Taser antes de ser arrestado. "Ningún agente resultó herido", agregó el comunicado.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Dos hombres, uno de unos 70 años y otro de unos 30, recibieron atención médica en el lugar por heridas de arma blanca. Luego, fueron trasladados al hospital y su estado es estable, informó la Policía.

Por su parte, la organización judía Shomrim declaró en la plataforma X que un hombre fue visto corriendo con un cuchillo en Golders Green e intentando apuñalar a ciudadanos judíos, antes de ser detenido.

“Ataque atroz”

Distintos políticos condenaron la agresión, que se suma a una serie de ataques incendiarios contra sinagogas y otros lugares judíos en la ciudad.

El primer ministro británico, Keir Starmer, condenó los hechos y prometió llevar a los responsables ante la Justicia.

"El ataque antisemita en Golders Green es absolutamente indignante. Los ataques contra nuestra comunidad judía son ataques contra Reino Unido. Agradecemos a Shomrim, Hatzola y a la Policía por su rápida actuación. Los responsables serán llevados ante la Justicia", declaró Starmer en redes sociales.

El alcalde de Londres, Saddiq Khan, lo calificó de “ataque atroz contra dos londinenses judíos”.

Entretanto, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel instó al Gobierno británico a tomar medidas rápidas contra el antisemitismo tras el apuñalamiento.

“Tras los ataques contra sinagogas, instituciones judías, ambulancias comunitarias y ahora contra judíos en Golders Green, el Gobierno británico ya no puede afirmar que la situación está bajo control”, escribió el ministerio en X.

“Las declaraciones del primer ministro Keir Starmer no sustituyen la necesidad de afrontar las raíces del antisemitismo que se extiende por todo el Reino Unido (…) Basta de palabras. El Reino Unido debe actuar con decisión y urgencia”, añadió.

Ataques incendiarios contra sinagogas

Durante el último mes, la Policía de Londres ha arrestado a más de dos docenas de personas en el marco de las investigaciones sobre ataques contra locales vinculados a la comunidad judía, incluyendo la quema de ambulancias e intentos de incendio provocado contra sinagogas.

La Policía declaró que está investigando posibles vínculos iraníes con algunos de los incidentes, y el grupo proiraní Harakat Ashab al-Yamin al-Islamiyya reivindicó algunos de los últimos ataques en redes sociales.

Las autoridades han advertido recientemente que Irán ha intentado utilizar grupos criminales afines para llevar a cabo actividades hostiles en el Reino Unido. Esta advertencia llega en un momento en que los ataques antisemitas han aumentado en Reino Unido, desde el atentado de Hamás contra Israel en octubre de 2023, que desencadenó más de dos años de hostilidades de Israel contra los palestinos en Gaza.

Miembros de los medios de comunicación trabajan junto a un cordón policial, tras la detención de un hombre a raíz de un apuñalamiento en la zona de Golders Green, con una importante población judía, en Londres, Gran Bretaña, el 29 de abril de 2026.

El incidente antisemita más grave de 2025 fue el ataque de Manchester, en el que murieron dos feligreses durante Yom Kippur, el día más sagrado del calendario judío.

Este artículo fue adaptado de su versión original en inglés

Con AFP y Reuters

France24 Liberté Égalité Actualité France 24 son cuatro cadenas mundiales de información continua (en francés, árabe, inglés y español), que emiten las 24/7 (6 horas diarias, para la cadena en español) en 355 millones de hogares en los 5 continentes. Ver más