Lo esencial:
- Pete Hegseth compareció ante el Congreso por primera vez desde que EE. UU. e Israel lanzaron la guerra contra Irán. El secretario de Defensa aseguró que los opositores al conflicto son el "mayor adversario" que enfrenta la Administración.
- El principal responsable financiero del Pentágono informó a los legisladores que el costo estimado de la guerra con Irán asciende a 25.000 millones de dólares hasta la fecha.
- Los demócratas centraron su interrogatorio a Hegseth en el creciente costo de la guerra y la drástica reducción de las reservas de municiones estadounidenses.
- Donald Trump afirmó que Irán no sabe cómo firmar un acuerdo no nuclear y le advirtió que “más vale espabilar pronto”.
- Al menos 13 personas han muerto por ataques de Israel en Líbano en las últimas 24 horas, indica el Ministerio de Salud de Beirut, pese a la tregua.
Este minuto a minuto ha quedado cerrado. A continuación, las principales noticias de Medio Oriente este miércoles 29 de abril:
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