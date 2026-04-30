Este miércoles 29 de abril, la agenda del rey Carlos III se traslada a Nueva York, donde los monarcas centrarán su actividad en actos de carácter conmemorativo y social. Uno de los momentos más simbólicos programados es la ofrenda floral en el memorial del 11-S, en el sur de Manhattan, donde se reunirán con familiares de las víctimas y con personal que vivió de primera mano los atentados.

También está previsto un encuentro con el alcalde de la ciudad, Zohran Mamdani, en un contexto en el que ambas partes buscan reforzar la cooperación urbana en ámbitos como la inclusión social y el desarrollo sostenible.

La dimensión social de la visita se reflejará en la parada en una organización comunitaria que trabaja con niños y jóvenes afectados por la inseguridad alimentaria mediante proyectos de agricultura urbana. Este tipo de iniciativas conecta con una de las causas históricas de Carlos III, que ya durante su etapa como príncipe de Gales promovió modelos de desarrollo sostenible y prácticas agrícolas respetuosas con el medio ambiente.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

La jornada incluirá asimismo un evento literario vinculado al centenario de Winnie the Pooh, símbolo de la literatura infantil británica y una recepción encabezada por la reina Camila con autores y lectores para fomentar los intercambios culturales entre ambos lados del Atlántico.

Más allá de los gestos simbólicos, la visita incorpora un marcado componente económico. Carlos III participará en un encuentro con líderes del sector financiero y empresarial, en el que se abordarán cuestiones relacionadas con la inversión, la innovación y la cooperación internacional.

Como colofón de la jornada en Nueva York, los reyes asistirán a una recepción dedicada a The King’s Trust, la organización benéfica fundada por el monarca para apoyar a jóvenes en situación de vulnerabilidad. El acto pondrá de relieve la expansión de sus programas en Estados Unidos y su impacto en áreas como la educación, el empleo y la inclusión social.

La jornada de este miércoles avanza luego de que el martes la visita del monarca marcara un punto álgido en Washington. Carlos III fue recibido por el presidente Donald Trump en la Casa Blanca con honores oficiales antes de pronunciar un discurso ante el Congreso, un gesto reservado a contadas figuras internacionales.

En su intervención, el monarca apostó por reforzar los lazos transatlánticos en un contexto internacional complejo. Defendió la vigencia de la OTAN como pilar de la seguridad colectiva, recordó la activación del artículo 5 tras los atentados del 11 de septiembre de 2001 y subrayó la necesidad de mantener el apoyo a Ucrania. Asimismo, lanzó un aviso sobre el cambio climático, insistiendo en que ignorar los sistemas naturales supone un riesgo directo para la prosperidad y la seguridad nacional.

Por la noche, durante la cena de gala en la Casa Blanca, Carlos III recurrió a la ironía para introducir referencias históricas en clave distendida. En respuesta a las habituales afirmaciones de Trump sobre el papel de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, el rey replicó: “Si no fuera por nosotros, ustedes hablarían francés”, en alusión a la rivalidad colonial entre británicos y franceses en Norteamérica. El comentario, recibido con risas, evidenció el tono cordial pero no exento de matices de la relación bilateral.

Leer tambiénCarlos III apela a la unidad en su discurso ante el Congreso de EE. UU., en medio de las tensiones por Irán

Virginia: historia, diversidad y medio ambiente

El jueves 30 de abril, la visita se desplazará a Virginia, uno de los territorios con mayor carga histórica en la relación entre Reino Unido y Estados Unidos. Allí se estableció la primera colonia inglesa permanente en América del Norte, un antecedente clave en la historia compartida de ambos países.

En este escenario, los reyes participarán en actos conmemorativos del 250 aniversario de la independencia estadounidense, incluyendo una “block party” o comida comunitaria destinada a reunir a residentes locales en un ambiente festivo.

El programa contempla encuentros con organizaciones comunitarias y grupos culturales de los Apalaches, así como reuniones con iniciativas centradas en la conservación del entorno natural. En línea con su trayectoria, Carlos III también tiene previsto reunirse con una comunidad indígena de la zona, en un gesto de reconocimiento a la diversidad cultural y a las raíces históricas del país.

Archivo: el rey Carlos III en el segundo día de su visita de Estado a los Estados Unidos de América, el 28 de abril de 2026 en Washington, DC.

Por su parte, la reina Camila visitará una granja para destacar la importancia de la industria hípica y sus vínculos históricos con el Reino Unido, un ámbito que combina tradición, economía rural y patrimonio cultural.

Leer tambiénCarlos III llega a EE. UU. pese al tiroteo en Washington y en un momento bajo en las relaciones

Bermudas: proyección global y agenda de futuro

La última etapa del viaje llevará a los reyes a Bermudas, territorio británico de ultramar. El viernes 1 de mayo serán recibidos con una ceremonia oficial que incluirá una Guardia de Honor del Royal Bermuda Regiment y una salva de 21 cañonazos.

Durante su estancia, el monarca desarrollará una agenda centrada en la diversidad cultural de la isla, con encuentros con representantes de distintos sectores en la capital, Hamilton. También mantendrá una reunión con atletas de los Juegos de la Commonwealth, en vísperas de la edición de 2026 que se celebrará en Glasgow.

En el ámbito institucional, Carlos III inaugurará la nueva estación de la Guardia Costera de Great Bay y se reunirá con representantes de la Agencia Espacial del Reino Unido para conocer proyectos científicos vinculados a la instalación de telescopios en el archipiélago, una iniciativa que refuerza el papel de Bermudas en la investigación astronómica.

Una monarquía entre tradición y desafíos globales

La visita de Carlos III a Estados Unidos refleja una estrategia que combina la reafirmación de la alianza histórica entre ambos países con la proyección de una monarquía adaptada a los desafíos del siglo XXI.

Desde la defensa del multilateralismo y la cooperación en seguridad hasta el impulso de iniciativas sociales, culturales y medioambientales, el viaje busca consolidar la imagen de un jefe de Estado que, sin renunciar al simbolismo institucional, aspira a desempeñar un papel activo en los grandes debates globales.

En un contexto internacional marcado por tensiones geopolíticas y cambios en el equilibrio de poder, la gira del monarca británico subraya la vigencia de los vínculos transatlánticos, al tiempo que introduce matices y prioridades propias en la relación con Washington.

Con Reuters, EFE y medios locales

France24 Liberté Égalité Actualité France 24 son cuatro cadenas mundiales de información continua (en francés, árabe, inglés y español), que emiten las 24/7 (6 horas diarias, para la cadena en español) en 355 millones de hogares en los 5 continentes. Ver más