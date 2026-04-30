Después de la anulación imprevista de uno de los juicios más mediáticos en la historia de Argentina, la reactivada causa judicial por la muerte del astro del fútbol Diego Armando Maradona contará el jueves 30 de abril con declaraciones de importantes testigos y miembros del círculo cercano del exdeportista.

Entre los llamados a testificar ante el jurado, está el cirujano plástico y vecino de Maradona, Colin Campbell, quien años atrás fue convocado de urgencia al domicilio del exfutbolista por un guardia de seguridad, bajo el aviso de que Maradona se encontraba descompensado.

Pasado el mediodía del 25 de noviembre de 2020, fecha oficial de la muerte de Maradona, Campell acudió a la casa donde el astro recibía cuidados domiciliarios, en un barrio adinerado en la periferia de Buenos Aires, mientras se recuperaba de una cirugía cerebral reciente.

Campbell encontró a Maradona sin signos vitales, según declaró en el primer juicio. "Estaba muy frío. Por mi experiencia y mis conocimientos como médico puedo decir que hacía ya un tiempo que estaba así", aseguró el cirujano, quien estimó en una o dos horas atrás el momento del fallecimiento.

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En el juicio inicial, la fiscalía argumentó que los profesionales médicos incumplieron los protocolos de tratamiento y que la casa donde Maradona se recuperaba de la cirugía se había convertido en un "teatro de los horrores", donde no se le brindó la atención necesaria.

Siete profesionales de la salud están acusados de homicidio por negligencia en el segundo juicio para esclarecer la muerte del exfutbolista, después de que el primero resultara anulado en 2025 por el mal accionar de una de las juezas.

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Otra de las declaraciones protagónicas del jueves será la de Verónica Ojeda, expareja de Maradona y madre de su hijo menor, quien fue interrumpida durante la audiencia del martes por problemas técnicos del tribunal.

Ojeda reveló una grabación de audio de una reunión celebrada el 10 de noviembre de 2020 entre médicos, abogados y familiares, donde se decidió tratar a Maradona desde casa tras su última operación.

La grabación había sido aportada en el primer juicio por Rodolfo Benvenuti, un médico convocado a la reunión por un amigo de Maradona. Pero Ojeda aseguró que su audio dura una hora y 45 minutos, mientras que el audio de Benvenuti dura solo una hora, lo que sugiere que la prueba aportada en 2025 era incompleta o había sido manipulada.

Tras una breve deliberación, el tribunal decidió incorporar al expediente el audio aportado por Ojeda. Ambos archivos se compararán en la audiencia del jueves a petición del presidente del tribunal, Alberto Gaig.

Simpatizantes de Diego Armando Maradona, se manifiestan afuera del tribunal de San Isidro este martes, en Buenos Aires (Argentina). El segundo juicio por la muerte de Diego Armando Maradona contra siete trabajadores de la salud, tras la anulación del primero en mayo de 2025, comenzó en un tribunal con la presencia de la familia del astro.

También está previsto que declare Carlos Díaz, psicólogo especializado en adicciones que atendió a Maradona poco antes de su muerte y que está imputado en el juicio.

Díaz no ha declarado aún en este proceso y tampoco lo hizo en el primero, ya que el día en el que estaba previsto su testimonio se reveló la participación encubierta de la jueza Julieta Makintach en un documental sobre el juicio, hecho que devino en la recusación de la magistrada y la anulación del proceso.

Además de Díaz, son juzgados en este proceso el neurocirujano y médico de cabecera de Maradona, Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov, la doctora y coordinadora de la empresa Swiss Medical Nancy Forlini, el médico Pedro Di Spagna, el coordinador de enfermeros Mariano Perroni y el enfermero Ricardo Almirón.

246 marcas para explotar la imagen del 10

Previo a la reanudación del segundo juicio por la muerte de Maradona, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correcional Nº 43 de Buenos Aires envió a otro juicio al último abogado y apoderado del astro, Matías Morla, y a las hermanas del exfutbolista Rita Mabel y Claudia Norma Maradona, según una resolución del 28 de abril filtrada por la agencia EFE.

Junto a ellos, dos asistentes del fallecido exfutbolista, Maximiliano Pomargo y Sergio Garmendia, así como la escribana Sandra Iampolsky también serán procesados por "haber defraudado los intereses de los herederos legítimos de Diego Armando Maradona" a través de una sociedad que administraba 246 marcas comerciales.

Si bien la sociedad Sattvica SA se encontraba bajo la titularidad accionaria ficticia de Morla y Pomargo, sus movimientos comerciales se desarrollaban bajo las directivas de Maradona. Así, tras la muerte del exfutbolista en noviembre de 2020, se solicitó la transferencia de esas marcas a los hijos del fallecido, pero Morla se negó.

Dos personas sentadas cerca de la estatua de Diego Maradona en su barrio natal de Villa Fiorito, en la provincia de Buenos Aires, Argentina, el 9 de abril de 2026.

Posteriormente, la totalidad de las acciones de Sattvica fueron cedidas a Rita Mabel y Claudia Norma, las hermanas del 10 argentino, aunque Morla mantuvo un rol central en las decisiones de la sociedad, siempre según la acusación judicial.

"Así se procuraron con dicho accionar un lucro indebido, violando los deberes y obligaciones a su cargo y perjudicando con ello los intereses que les fueran confiados", se lee en la resolución.

A fines de 2025, la Justicia argentina confirmó el procesamiento de Rita Mabel y Claudia Nora como partícipes necesarias del delito de defraudación por administración fraudulenta y, el pasado febrero, confirmó además la prohibición de utilizar la empresa.

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Con EFE y medios locales

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