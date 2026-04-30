Los jugadores que participen en la Copa del Mundo y se tapen la boca durante los enfrentamientos con sus oponentes recibirán una tarjeta roja como parte de una nueva iniciativa destinada a combatir el racismo, según anunció la FIFA, organismo rector del fútbol mundial.

En un comunicado emitido tras una reunión de la International Football Association Board (IFAB) en Vancouver, la FIFA confirmó que esta regla era uno de los dos cambios en las normas que se introducirían en la Copa del Mundo de este año.

"A discreción del organizador de la competición, cualquier jugador que se tape la boca en una situación de confrontación con un oponente podrá ser sancionado con tarjeta roja", declaró la FIFA en un comunicado.

La nueva norma surge a raíz de la polémica de principios de este año, cuando Gianluca Prestianni, del Benfica, fue acusado de proferir insultos racistas contra la estrella del Real Madrid, Vinicius Junior, durante un partido de la Liga de Campeones en febrero.

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Prestianni fue acusado de llamar "mono" a Vinicius repetidamente mientras se tapaba la boca. Prestianni negó haber proferido insultos racistas contra Vinicius, pero posteriormente fue sancionado por seis partidos.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, había expresado su apoyo al cambio de reglamento en una entrevista con la cadena británica 'Sky News' el mes pasado.

"Si un jugador se tapa la boca y dice algo, y esto tiene consecuencias racistas, entonces obviamente tiene que ser expulsado", afirmó Infantino.

"Debe partir de la premisa de que ha dicho algo que no debería haber dicho, de lo contrario no habría tenido que taparse la boca."

"Si no tienes nada que ocultar, no te callas cuando dices algo. Así de simple."

Sanción a quien abandone el terreno por una decisión del árbitro

En un cambio de reglamento aparte, anunciado el martes y que se aplicará en la Copa del Mundo, la FIFA indicó que también se introducirán tarjetas rojas para los jugadores que abandonen el terreno de juego en protesta por una decisión del árbitro.

"A discreción del organizador de la competición, el árbitro podrá sancionar con tarjeta roja a cualquier jugador que abandone el terreno de juego en protesta por una decisión arbitral", declaró la FIFA

"Esta nueva regla también se aplicará a cualquier miembro del cuerpo técnico que incite a los jugadores a abandonar el terreno de juego".

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Qué pasa si un equipo provoca la suspensión de un partido

La FIFA ha declarado que el equipo que provoque la suspensión de un partido perderá el encuentro por incomparecencia.

Esta decisión se produce tras el revuelo causado en la final de la Copa Africana de Naciones de este año , cuando los jugadores de Senegal, el seleccionador Pape Thiaw y su cuerpo técnico abandonaron el terreno de juego en Rabat después de que Marruecos recibiera un penalti en el tiempo añadido, que finalmente falló el delantero Brahim Díaz.

Senegal acabó ganando la final por 1-0 en la prórroga, pero la Confederación Africana de Fútbol (CAF) le despojó del título en una decisión bomba emitida el mes pasado.

Los cambios en la normativa se produjeron mientras los delegados de la FIFA se reunían en Vancouver antes del Congreso de la FIFA del jueves, la última reunión del organismo rector mundial del fútbol antes de que comience la Copa del Mundo en Canadá , México y Estados Unidos en junio.

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Con AFP, EFE y medios locales

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