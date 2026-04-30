Por seis votos contra tres, los de los jueces conservadores frente a los progresistas, la Corte Suprema de EE. UU. concluyó que una ley emblemática que garantiza la representación electoral de las minorías, la Ley de Derecho al Voto (Voting Rights Act), no obligaba a Louisiana a crear un segundo distrito de mayoría afroestadounidense.

En consecuencia, el mapa electoral de este estado del sur "es una redistribución inconstitucional", afirmó el magistrado conservador Samuel Alito en la sentencia redactada en nombre de la mayoría.

La decisión de este miércoles 29 de abril supone un revés para los demócratas, que llevan varios meses en una disputa con los republicanos en torno a la redistribución electoral de varios estados, antes de las cruciales elecciones de mitad de mandato de noviembre.

"La decisión de hoy de la Corte Suprema desmantela la Ley de Derechos Electorales y retrocede el reloj sobre la promesa fundacional de igualdad y equidad en nuestros sistemas electorales (…) Es indignante. Pero no es una sorpresa", dijo la excandidata presidencial Kamala Harris.

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El partido republicano, del presidente Donald Trump, en cambio, se ve reforzado a largo plazo.

El jefe de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Mike Johnson, republicano de Louisiana, sostuvo que la Corte Suprema había llegado al "resultado obvio" en el caso.

"Veremos qué efecto tiene", afirmó Johnson a los periodistas. "Como saben, tenemos elecciones primarias dentro de unas dos semanas. Así que veremos si la legislatura estatal considera oportuno modificar los distritos electorales".

Para la jueza progresista Elena Kagan, "la decisión de la corte hará retroceder el derecho fundamental a la igualdad racial" en las elecciones, "que el Congreso había otorgado" con la Ley de Derecho al Voto de 1965.

Desde hace unos diez años, la mayoría conservadora del máximo tribunal del país vació en gran medida de contenido esta ley clave, adoptada en pleno movimiento por los derechos civiles para impedir que los antiguos estados segregacionistas del sur vulneraran el derecho al voto de los afroestadounidenses.

Un golpe "devastador" para los latinos

Diversos grupos latinos condenaron el fallo y lamentaron que puede silenciar a los votantes de la comunidad hispana.

"La decisión de hoy es un golpe devastador para las comunidades negras y latinas y para la promesa fundamental de la democracia estadounidense", afirmó en un comunicado la presidenta de la organización Voto Latino, María Teresa Kumar.

"Este fallo dificulta considerablemente la protección de los votantes afroamericanos contra la discriminación racial y permite la dilución de la representación mediante la manipulación partidista de los distritos electorales, privando a las comunidades negras y latinas de su valiosa oportunidad de elegir a los candidatos de su preferencia", agregó.

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Con AFP, EFE y Reuters

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