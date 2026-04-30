La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York reveló que imputó a 10 personas, entre ellas al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, por presuntamente conspirar junto al famoso cartel de narcotráfico de ese estado mexicano para introducir “cantidades masivas” de fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina a Estados Unidos.

De acuerdo con los documentos de acusación por parte del Departamento de Justicia, Rocha se habría beneficiado de un presunto vínculo con los hijos de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán para resultar electo en 2021 después de que los llamados ‘Chapitos’ lo ayudaran "secuestrando e intimidando a sus rivales".

La acusación, que también incluye al alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, y al senador Enrique Inzunza Cázarez, fue rechazada por Rocha, quien se mostró confiado en que podrá demostrar que "carece de veracidad y fundamento" y está motivada por la intención de perjudicar al partido de gobierno en México, Morena.

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México: "No hay elementos de prueba"

Por su parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores mexicano confirmó haber recibido las solicitudes de detención provisional (sin precisar los nombres), pero aseguró que la documentación "no cuenta con elementos de prueba para poder determinar la responsabilidad de las personas" acusadas.

Además, la Cancillería indicó que enviará una nota de protesta a Washington por la forma en que informó del caso.

Archivo – Fotografía de vehículos calcinados el 5 de enero de 2023 tras los enfrentamientos de fuerzas federales con grupos armados, en la ciudad de Culiacán, estado de Sinaloa (México).

"Se informa que en los tratados vigentes hay provisiones específicas que establecen la confidencialidad de la información, por esta razón se enviará un extrañamiento a la Embajada de los Estados Unidos por la forma en que se dio a conocer" el caso, indicó el ministerio mexicano.

No obstante, la Embajada de Estados Unidos en México respaldó la acusación y subrayó que, aunque no puede pronunciarse sobre los detalles del caso ni sobre las imputaciones específicas, Estados Unidos investigará y castigará la corrupción ligada al crimen organizado cuando tenga "jurisdicción".

Subrayó que combatir la corrupción y la delincuencia transnacional es una "prioridad compartida" entre México y Estados Unidos, por lo que ambos países mantienen el compromiso de fortalecer la transparencia.

"La corrupción que facilita el crimen organizado y perjudica a ambos países será investigada y procesada en todos los casos en que aplique la jurisdicción de los Estados Unidos", sostuvo la Embajada.

En esa línea, la Fiscalía de México también abrirá una pesquisa para establecer si “existen datos de prueba” que sostengan la acusación del Departamento de Justicia de EE. UU. hacia Rocha Moya y los otros nueve funcionarios.

“La Fiscalía de la República iniciará una investigación para allegarse de toda la información necesaria para conocer si existen datos de pruebas de que la acusación hecha por autoridades estadounidenses cuente con el fundamento legal para solicitar órdenes de aprehensión”, aseguró Ulises Lara López, fiscal especial en Investigación de Asuntos Relevantes y vocero de la FGR.

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