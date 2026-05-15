Andriy Yermak, conocido hace no mucho como el segundo hombre más poderoso de Ucrania, fue detenido el jueves 14 de mayo bajo acusaciones de lavado de dinero, en el marco de una lucha contra la corrupción que está alimentando las tensiones políticas en tiempos de guerra.

La Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania y la Fiscalía Especializada Anticorrupción acusan a Yermak de participar en un grupo criminal que blanqueó alrededor de 10,5 millones de dólares a través de un complejo residencial de lujo en las afueras de Kiev, la capital.

Tres días antes de la orden de captura, las autoridades invocaron el nombre de Yermak como sospechoso oficial en una investigación extensa y ramificada, por la que la Policía había registrado su domicilio en noviembre de 2025.

La detención de Yermak constituye la incisión más profunda en el círculo íntimo del presidente Zelenski, en un intento de las autoridades por erradicar la corrupción en el seno del Gobierno, mientras el Ejecutivo mantiene frecuentes reuniones con líderes mundiales en búsqueda de financiación para defenderse de la invasión rusa.

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El tribunal anticorrupción fijó una fianza de 140 millones de grivnas (3,2 millones de dólares), que permitiría a Yermak esperar en libertad el fallo definitivo del caso. "No tengo ese monto de dinero, y mi abogado ahora trabajará con amigos y conocidos (para recaudar el dinero para la fianza)", comentó el acusado a la prensa después de conocer la decisión del tribunal.

Yermak niega cualquier conducta inapropiada, por lo que anticipó que su defensa "presentará una apelación" y utilizará "todas las vías legales disponibles para buscar justicia y la verdad". Su abogado, Ihor Fomin, señaló a una emisora nacional que el caso contra su cliente "ha sido provocado por la presión pública".

No obstante, el jefe de la Oficina Nacional Anticorrupción (NABU), Semen Kryvonos, mostró una postura diametralmente opuesta al afirmar: "Siempre que llegamos a la etapa de notificar a un sospechoso de los cargos, estamos seguros de que hemos reunido pruebas suficientes para garantizar que los cargos se sostendrán en el tribunal".

Yermak era considerado por muchos como el segundo al mando en el Gobierno de Ucrania, después de Zelenski, hasta su dimisión en noviembre pasado en el marco de una reorganización del Ejecutivo para restaurar la confianza en la Presidencia.

El exproductor de cine acompañaba con frecuencia al mandatario en actos públicos. También fue el principal negociador de Kiev en las conversaciones de paz con Rusia, respaldadas por Estados Unidos.

Andry Yermak, entonces jefe de gabinete de la presidencia de Ucrania, y el secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, en Ginebra, el 23 de noviembre de 2025.

"Todo esto es consecuencia de la falta de voluntad para contar con profesionales y ampliar el círculo (de candidatos), como debería hacerse, especialmente en tiempos de guerra", declaró la diputada de la oposición Iryna Herashchenko en la televisión ucraniana a última hora del miércoles.

Zelenski no se ha manifestado sobre el asunto.

La "Operación Midas" cerca al Gobierno

La detención de Andriy Yermak constituye el episodio más reciente de una amplia operación conocida con el nombre de "Midas", que salió a la luz pública en noviembre de 2025.

La investigación también salpicó a otro aliado de Zelenski, el exviceprimer ministro Oleksiy Chernyshov, acusado por la operación de lavado de dinero en Kiev —junto a Yermak—, además de otros cargos en un episodio aparte.

Rustem Umerov, jefe del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional de Ucrania y negociador clave en los esfuerzos diplomáticos de paz mediados por Estados Unidos, ha sido interrogado como testigo en el caso relacionado con el proyecto inmobiliario en Kiev, según informaron los fiscales en una rueda de prensa en la capital a inicios de esta semana.

El principal sospechoso de la "Operación Midas" es Timur Mindich, antiguo socio comercial de Zelenski, acusado por las autoridades de liderar un esquema de sobornos de 100 millones de dólares en el sector energético. La revelación causó gran revuelo en Ucrania en un momento crítico de la guerra con Rusia, que, entre otras cosas, ha pulverizado el sistema energético de Kiev.

Mindich, que se declara inocente, huyó a Israel después de que estallara el escándalo.

Andriy Yermak, exjefe de gabinete del presidente ucraniano, asiste a una audiencia judicial en Kiev, el 12 de mayo de 2026.

Antes de la detención de Yermak este jueves, hubo un pico de interés por el caso de la "Operación Midas" a raíz de la difusión de la transcripción de una supuesta llamada en la que Mindich habla sobre los acontecimientos en Kiev.

En un fragmento, se oye supuestamente a Mindich y a una mujer no identificada hablando de propiedades, así como de personas llamadas "Andriy" y "Vova", esta última alude a una forma abreviada del nombre "Volodímir", según la transcripción publicada por la prensa nacional y los legisladores de la oposición, que no ha sido validada por agencias internacionales.

La investigación anticorrupción también abarca presuntas irregularidades en la industria de defensa y la adquisición de drones y otros equipos militares. La revelación de esta trama contrarresta los esfuerzos de Ucrania para concretar su adhesión a la Unión Europea, un proceso que amenaza con extenderse por años, ralentizado por la corrupción endémica en el aparato estatal.

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Con Reuters, AP y AFP

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