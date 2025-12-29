Concluyó este 28 de diciembre el encuentro más reciente entre el presidente estadounidense, Donald Trump, y su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, que buscaba lograr avances concretos para el fin de la guerra en Ucrania.

Luego de su encuentro en la residencia del mandatario republicano en Florida, Mar-a-Lago, el balance de la reunión por parte de ambos líderes estuvo marcado por una muestra de optimismo respecto al curso de las negociaciones para la paz en el país invadido por Rusia.

Trump dijo que se están acercando a cerrar su propuesta para el fin de las hostilidades, tras el cara a cara de casi tres horas con Zelenski, en el que intervinieron también algunos líderes europeos.

"Pienso que estamos avanzando muy bien. Estamos muy cerca. Hay uno o dos problemas espinosos, muy duros, pero creo que vamos muy bien. Hemos hecho muchos progresos hoy y durante el último mes", explicó el jefe de la Casa Blanca.

Del lado ucraniano, en las intervenciones del presidente de ese país también predominó el optimismo. Zelenski subrayó: “tenemos grandes acuerdos sobre el plan (de paz) de 20 puntos".

El líder de Ucrania también adelantó que Trump recibirá a las delegaciones de Kiev y sus aliados de Europa en Washington D. C. el próximo año, en el mes de enero. ¿El objetivo?, “finalizar los aspectos conversados”, según Zelenski.

Dicho eso, el encuentro tuvo lugar luego de que el pasado jueves Zelenski sostuviera una conversación telefónica con los emisarios de la Casa Blanca, Steve Witkoff y Jared Kushner, con quienes debatió formatos, reuniones y la hoja de ruta de las conversaciones para alcanzar la paz en Ucrania.

Por su parte, Trump habló por teléfono este mismo domingo con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, una figura clave con quien hay avances “en la dirección correcta” para determinar el futuro de temas sensibles como las regiones ucranianas ocupadas del Donbass.

¿Qué contempla el plan de 20 puntos?

La propuesta de Trump, que Moscú ha rechazado, dictamina un pacto de no agresión con Rusia y garantías de seguridad estadounidenses para Kiev similares a las de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).

En cuanto a otro de los ejes centrales de las discusiones, el territorio, Ucrania propone dos opciones: congelar la actual línea del frente o establecer una zona desmilitarizada en partes de la región de Donetsk que el lado ucraniano todavía controla y que el Kremlin reclama.

No obstante, según Zelenski, su país podría realizar de forma simultánea elecciones presidenciales y un referéndum sobre el documento de 20 puntos. A propósito, celebrar comicios en tiempos de guerra ha sido una opción impopular en Ucrania, rechazada por las principales fuerzas políticas.

Pese a ello, frente a la presión de Trump, Kiev se ha abierto a la idea de ir a las urnas, en lo que ha sido evaluado como un intento de privar a Moscú y Washington del argumento de que el Gobierno ucraniano es ilegítimo.

Con esto en mente, frente a lo dicho hoy en Florida, para Andrés Serbin, doctor en ciencias políticas y analista internacional, "los problemas fundamentales siguen en pie” tras lo discutido hoy.

De acuerdo a Serbin, entrevistado por France 24, estos asuntos tienen que ver “con el territorio el tema del Donbass, (…) las garantías de seguridad” y, por último, la planta nuclear de Zaporizhia, un tema que se mencionó “pero no se planteó cómo se va a resolver”.

Trump anunció creación de grupos para mediar entre Ucrania y Rusia

El líder republicano anunció que Kiev y Moscú accedieron a negociar sus diferencias a través de un “grupo de trabajo” compuesto por sus principales colaboradores.

Dicho equipo contará con la participación del enviado Steve Witkoff, el yerno del mandatario, Jared Kuschner; el secretario de Estado, Marco Rubio; y el jefe del Estado Mayor Conjunto, el general Dan "Raizin" Caine.

"Ucrania va a aportar gente muy buena que estuvo en el almuerzo de hoy (en Mar-a-Lago)", indicó Trump, que en su llamada previa con Putin, obtuvo la aceptación del Kremlin a esta mediación.

Por su parte, Zelenski dijo que espera que con este grupo de trabajo tengan “decisiones en enero” sobre seis documentos de trabajo que deberían resolver las diferencias sobre el alto el fuego, las garantías de seguridad para Kiev por parte de la OTAN y Europa y el futuro de las regiones orientales ucranianas ocupadas por Rusia del Donbass.

Con Reuters, EFE y AP

