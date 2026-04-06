Luto en Odessa. Un ataque ruso con drones contra esta ciudad del sur de Ucrania mató al menos a dos mujeres y a una niña de dos años, según informaron las autoridades ucranianas este lunes 6 de abril.

“Durante la noche, Odessa sufrió otro fuerte ataque del enemigo”, afirmó Oleh Kiper, gobernador regional de Odessa, en la aplicación Telegram.

La embestida, ocurrida durante la noche, también dañó edificios residenciales, un jardín infantil y afectó infraestructura energética.

Según la empresa energética DTEK, alrededor de 16.700 hogares de varios distritos de Odessa estaban sin electricidad. La compañía añadió que los daños eran de gran magnitud y que las reparaciones tomarían tiempo.

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El presidente del país, Volodímir Zelenski, se refirió al hecho en una publicación en la plataforma X y aseguró que más de diez personas fueron hospitalizadas. Entre los afectados se encuentran una mujer embarazada y dos niños, uno de ellos menor de un año.

El mandatario también dio a conocer que Rusia lanzó al menos 140 drones contra Ucrania durante los ataques nocturnos y golpeó infraestructura energética en las regiones de Chernihiv, Sumy, Járkiv y Dnipro, al tiempo que reiteró su llamado a reforzar la defensa aérea.

“Rusia no tiene intención de detenerse”, sentenció Zelenski. El presidente señaló además que, durante la última semana, Rusia ha lanzado contra Ucrania más de 2.800 drones de ataque, casi 1.350 potentes bombas planeadoras y más de 40 misiles de varios tipos.

Moscú ha intensificado sus ataques contra Odessa, una ciudad portuaria que también es un centro logístico clave, ya que desde allí sale gran parte de las exportaciones de grano ucraniano y otros productos.

Además, se reportaron ataques contra la ciudad de Jersón, también en el sur del país, que mataron a una mujer de edad avanzada, mientras otras tres mujeres, de 86, 79 y 44 años, fueron hospitalizadas, según Oleksandr Prokudin, jefe de la administración militar regional. El funcionario detalló que las víctimas sufrieron lesiones por metralla, conmoción cerebral, lesiones por explosión y trauma craneal.

Desde que comenzó la invasión, hace más de cuatro años, Rusia ha golpeado zonas civiles y, según la ONU, ha matado a más de 15.000 personas en Ucrania.

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Nuevos ataques contra Rusia

En paralelo, Ucrania también lanzó ataques sobre territorio ruso. El Ministerio de Defensa de Rusia afirmó que sus unidades de defensa aérea derribaron 148 drones ucranianos en un lapso de tres horas, principalmente sobre zonas del centro y del sur del país.

Según las autoridades rusas, los ataques también causaron afectaciones en el servicio eléctrico, y aseguraron que equipos de emergencia trabajaban en el restablecimiento de la energía para casi medio millón de hogares afectados por daños vinculados a ataques aéreos.

Uno de los puntos más sensibles fue Novorossiysk, uno de los principales puertos rusos en el mar Negro y un punto clave para las exportaciones de petróleo. Allí, al menos ocho personas resultaron heridas, entre ellas dos niños, y varias viviendas sufrieron daños, según funcionarios rusos.

El alcalde de la ciudad, Andrei Kravchenko, señaló que restos de un dron impactaron un edificio residencial de gran altura. Más tarde, el gobernador de Krasnodar, Veniamin Kondratyev, precisó que el ataque dañó seis edificios de apartamentos y dos casas particulares.

En Crimea, península anexionada por Rusia en 2014, el gobernador de Sebastopol aseguró que la ciudad fue blanco de cuatro ataques con drones a lo largo del día. Según su balance, siete drones fueron derribados en la última oleada.

En la región de Donetsk, ocupada por Rusia en el este de Ucrania, Andrei Chertkov, jefe de la administración instalada por Moscú, aseguró que brigadas de reparación lograron restablecer el suministro eléctrico en Donetsk y Makíivka, dos de las principales ciudades de la zona, después de ataques ucranianos contra infraestructura energética.

Antes, el mismo funcionario había dicho que casi medio millón de hogares se habían quedado sin servicio. Las autoridades rusas también informaron trabajos para recuperar el suministro en zonas ocupadas de Zaporizhia.

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Más de 40 personas atrapadas tras ataque contra una mina de carbón en Lugansk

Más de 40 personas quedaron atrapadas bajo tierra tras un ataque contra una mina de carbón en la región de Luhansk, bajo control ruso, según informó el lunes un funcionario designado por Moscú, quien atribuyó el ataque a Ucrania.

Ucrania atacó la mina de carbón Bilorichenska en la región de Luhansk, bajo control ruso, dañando una subestación eléctrica y dejando a 41 mineros atrapados bajo tierra, según declaró el lunes un funcionario designado por Rusia.

"Todos los servicios pertinentes están tomando medidas para rescatar a los mineros y restablecer el suministro eléctrico en la mina", declaró Leonid Pasechnik, jefe de la región designado por Moscú.

Añadió que ya se había establecido contacto con los mineros y que contaban con suministro de agua potable.

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Un gasoducto en Serbia, en el centro de la atención

Por otro lado, el Kremlin señaló a Ucrania de haber puesto explosivos cerca de un gasoducto en Serbia que transporta gas ruso hacia Hungría. Sin embargo, por el momento no hay una prueba concluyente al respecto.

“Es muy probable que también en esta ocasión se encuentre algún rastro de la implicación por parte del régimen de Kiev”, dijo Dmitri Peskov, portavoz del Kremlin, en su rueda de prensa telefónica diaria.

No obstante, señaló que aún “no existen pruebas fehacientes sobre quién puede estar detrás de los intentos de ataque en territorio europeo contra esa importantísima arteria energética”.

Aun así, Peskov señaló que Kiev “anteriormente” tuvo “implicación directa en tales acciones de sabotaje contra infraestructura energética vital”. Además, afirmó que esperaba que las autoridades serbias y húngaras tomaran medidas para “minimizar la amenaza” para gasoductos que transportan gas ruso, como TurkStream y Blue Stream.

Por su parte, el Gobierno húngaro del ultranacionalista Viktor Orbán convocó el domingo un consejo de defensa de emergencia después de que se encontraran explosivos cerca del gasoducto TurkStream en Serbia.

El mandatario dijo que Ucrania ha intentado durante años cortar el acceso de Europa a la energía rusa. Sin embargo, no culpó directamente a Kiev por este incidente.

Asimismo, se refirió al oleoducto Druzhba, que atraviesa territorio ucraniano y que quedó dañado en un ataque ruso a finales de enero. Según Orbán, Kiev no lo ha reparado por motivos políticos, pues —argumenta el mandatario— estaría buscando debilitar el apoyo popular al partido gobernante en las elecciones legislativas húngaras del próximo domingo. Se trata de unos comicios considerados cruciales, ya que podrían poner fin a los 16 años de poder con mayorías absolutas que ostenta el partido conservador Fidesz, de Orbán.

Posteriormente, el Ministerio de Exteriores de Ucrania rechazó cualquier intento de vincular a Kiev con el explosivo.

“Rechazamos categóricamente los intentos de vincular falsamente a Ucrania con el incidente de explosivos encontrados cerca del gasoducto TurkStream en Serbia. Ucrania no tiene nada que ver con esto”, respondió la víspera en su cuenta de X el portavoz de Exteriores de Ucrania, Gueorguí Tijí.

Además, dijo que “lo más probable es que se trate de una operación de falsa bandera rusa como parte de la fuerte injerencia de Moscú en las elecciones húngaras”.

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Con EFE, Reuters y AP

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