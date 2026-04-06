Dos iglesias del noroeste de Nigeria fueron atacadas este 5 de abril durante los servicios por el Domingo de Resurrección, en un nuevo episodio de violencia pandillera que dejó al menos cinco muertos y terminó con la liberación de 31fieles que habían sido tomados como rehenes.

Los incidentes se registraron en la Primera Iglesia ECWA, de fe cristiana, y en la Iglesia Católica de San Agustín, ambas ubicadas en la comunidad de Ariko, estado Kaduna, cuando hombres armados irrumpieron en los templos, atacaron a varios de los feligreses y se llevaron a decenas de ellos secuestrados.

El ejército de Nigeria informó en X que el asalto había dejado cinco civiles muertos, aunque el presidente de la Asociación Cristiana de Nigeria para el estado de Kaduna, Caleb Maaji, informó que los incidentes dejaron siete víctimas mortales.

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Los bandoleros huyeron con un grupo de secuestrados, pero efectivos del ejército les siguieron el paso, hasta que el asedio los obligó a abandonar a 31 rehenes, uno de los cuales estaba herido.

Según el mismo boletín oficial, aún hay algunos feligreses que permanecen en poder de los pandilleros.

"Las tropas han intensificado las operaciones de persecución para localizar a los fugitivos en sus escondites, con un esfuerzo continuo para rescatar a los rehenes restantes y garantizar que los responsables sean llevados ante la justicia", agregó la publicación.

Violencia en varios frentes

Nigeria vive una intensa campaña de violencia por parte de bandas armadas que actúan fundamentalmente en el noroeste escasamente poblado y con poca presencia de las fuerzas de seguridad del estado.

En su mayoría se trata de bandas de delincuentes comunes, sin ideología ni objetivos específicos, que saquean aldeas y perpetran secuestros masivos para cobrar rescates, aunque las autoridades nigerianas se refieren a ellos como “terroristas”.

Sus miembros se refugian en los bosques, donde mantienen también ocultos a sus rehenes.

Al mismo tiempo que combate a estas pandillas, el ejército debe hacer frente a incursiones de al menos tres grupos yihadistas.

Se trata de las milicias de Boko Haram, el Estado Islámico en la Provincia de África Occidental (ISWAP) -que surgió de una escisión de Boko Haram en 2016- y Lakurawa, que asegura tener vínculos con el Estado Islámico-Provincia del Sahel (ISSP), y ataca en los estados de Kebbi y Sokoto.

Con Reuters y EFE

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