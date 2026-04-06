Lo esencial:

Irán y EE. UU. recibieron de los países mediadores una propuesta que plantea 45 días de alto el fuego, que podría ampliarse a un fin de la guerra.

La información llega luego de que el domingo el presidente de EE. UU., Donald Trump, diera un nuevo ultimátum a Irán, hasta el martes, para que reabra el estrecho de Ormuz o, de lo contrario, ordenaría la destrucción de infraestructura clave.

La televisión estatal iraní confirmó el asesinato, en ataques conjuntos de EE. UU. e Israel, del jefe de inteligencia de la Guardia Revolucionaria, Majid Khademi.

A continuación, las principales noticias de este lunes 6 de abril en torno a la guerra de Israel y EE. UU. contra Irán, que mantiene sus ataques de represalia en Medio Oriente:

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