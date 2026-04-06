Se está escribiendo una nueva página en la aventura espacial mientras cuatro astronautas vuelan hacia la Luna. Antes de eso, el más reciente vuelo de su tipo data de 1972.

El objetivo de Artemis II: preparar el terreno para permitir que los astronautas vuelvan a pisar suelo lunar para 2028, en lo que será la misión Artemis III.

Según el conocimiento actual, la Luna es una piedra carente de cualquier forma de vida.

Sin embargo, existe "un vínculo entre el redespliegue de misiones espaciales tripuladas y la búsqueda de rastros de vida", comenta Christian Mustin, experto en exobiología y exoplanetas del Centro Nacional de Estudios Espaciones (CNES) francés): un humano bien equipado luce mejor que un robot solo en el espacio.

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3,4% fenómenos aeroespaciales no identificados e inexplicables

La cuestión de la vida extraterrestre es multimilenial y fascina sobre todo en tierra firme. En febrero, en un pódcast, Barack Obama hizo una confesión: el expresidente estadounidense está convencido de la existencia de otras formas de vida en el universo.

Irritado por las declaraciones de su predecesor, Donald Trump prometió entonces la próxima desclasificación de los archivos confidenciales sobre objetos voladores no identificados (OVNIs).

A menudo demostradas como humanas, estas máquinas han alimentado fantasías y ficciones desde el periodo de posguerra, pero según el Grupo para el Estudio e Información de Fenómenos Aeroespaciales No Identificados (GEIPAN), el 3,4% de los fenómenos aeroespaciales no identificados siguen sin explicarse.

Y plantean preguntas, señala Luc Dini, ingeniero aeronáutico: "¿Qué es, de dónde viene?"

Los comienzos de una vida antigua habrían ocurrido en Marte. Pero no hay nada que confirme que siga existiendo hoy en día.

También en nuestro sistema solar, la presencia de agua líquida en lunas heladas como Encélado y Europa, o la existencia de condiciones atmosféricas particulares en Titán, pueden dar esperanza para la presencia de restos de vida, que probablemente se limitarían a la vida microbiana.

Porque la vida es literalmente complicada: la vida que conocemos en la Tierra es el resultado de una serie fascinante de condiciones. Un juego de dados, de casi 4.000 millones de años, donde un movimiento jugado de forma diferente habría sido suficiente para arruinarlo todo: podríamos estar solos en el vecindario solar, y más allá.

Pero los años 90 dieron nueva credibilidad a la búsqueda de vida extraterrestre: esta inmensidad galáctica no solo está poblada por estrellas como el Sol, sino que planetas orbitan a su alrededor. El primer exoplaneta fue identificado en 1995. La NASA lista hoy cerca de 6.000.

"Es imposible que no haya vida inteligente en otro lugar"

Desde California, los 100 científicos del Instituto Seti, dedicados a la búsqueda de vida extraterrestre, están explorando los cielos y los números.

"Hay billones de galaxias. Cada galaxia tiene cientos de miles de millones de estrellas. Cada estrella tiene al menos dos planetas. Y hay un 10% de ellos que sin duda son similares a los nuestros", dice el astrónomo franco-estadounidense Franck Marchis.

Su conclusión: "Es imposible que no exista otra vida inteligente en otro lugar de nuestro universo."

Se han enviado mensajes a estas supuestas formas de vida. En 1977, la NASA introdujo el Disco de Oro en sus sondas Voyager. Con rock, música clásica, sonidos de la naturaleza y saludos en 55 idiomas, este disco, que se supone resistirá la prueba de miles de millones de años, pretende dar a conocer la cultura terrestre. En vano. Por el momento, el universo permanece en silencio.

Sin embargo, varios científicos afirman que la ausencia de extraterrestres en el universo "sería un absurdo estadístico", como dijo la astrobióloga Nathalie Cabrol en 2021 en France Inter.

Una paradoja —la de Fermi, que se pregunta por la ausencia de rastros de vida extraterrestre— a la que la ciencia ofrece varias respuestas. Una cuestión de distancia espacial, ante todo: demasiado lejos, una civilización del mismo nivel tecnológico que la nuestra simplemente no podría encontrar el camino hacia la Tierra y sus olas.

La distancia también puede ser temporal. ¿Y si no estuviéramos en sincronía con otras formas de vida? Esto es lo que explica Franck Marchis: las vidas inteligentes buscadas pueden haber desaparecido.

O su grado de avance nos impide percibirlos: "Cuando yo o mis colegas en Seti buscamos signos de vida, buscamos una vida similar a la nuestra. La dificultad no es encontrar vida, sino encontrar vida inteligente como la nuestra."

¿Descubrir un planeta parecido a la Tierra en 10 años?

Y no tenemos ni idea de qué podría ser una inteligencia no terrestre, explica Christian Mustin: "Hay más diversidad en el universo de la que la aparente simplicidad y singularidad del camino que sigue la vida en la Tierra sugeriría".

Si la ciencia no logra captar esta posible "otredad", ¿dará al menos un pequeño salto en la búsqueda de vida extraterrestre en un futuro próximo?

Si la velocidad de nuestras máquinas no nos permite soñar realmente a lo grande, nuestros telescopios nos permiten ver cada vez más lejos.

"Gracias a ellos, veremos un exoplaneta similar al nuestro, será la primera imagen de un mundo similar a la Tierra observada con nuestros instrumentos. Esto ocurrirá en unos 10 años", predice Franck Marchis.

Un "pequeño punto azulado" que marcará generaciones, continúa el franco-estadounidense. Puede que se digan a sí mismos "por fin tenemos un sitio al que ir, a ver a un primo, o quizá a un ser inteligente como nosotros".

Un planeta habitable no significa necesariamente un planeta habitado, dice Christian Mustin: "Estamos realmente al principio del camino".

Adaptado de su versión original en francés

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