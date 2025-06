09/06/2025 · 07:51 AM

Tropas de la Guardia Nacional se enfrentaron con manifestantes en Los Ángeles el domingo 8 de junio, horas después de llegar a la ciudad por orden del presidente de EE. UU., Donald Trump para sofocar las masivas manifestaciones contra las redadas de inmigración impulsadas por el actual Gobierno. Trump condenó las protestas y ordenó a su gabinete tomar "todas las medidas necesarias" ante la "invasión migratoria" en Los Ángeles.

"Una ciudad estadounidense que una vez fue una gran ciudad, Los Ángeles, ha sido invadida y ocupada por inmigrantes indocumentados y criminales", dijo este domingo 8 de junio el presidente Donald Trump sobre la situación en Los Ángeles (EE. UU.).

El mandatario condenó lo que calificó de "turbas violentas e insurrectas" que buscan detener las deportaciones.

"Instruyo a la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, al secretario de Defensa, Pete Hegseth, y a la fiscal General, Pam Bondi, en coordinación con todos los demás departamentos y agencias pertinentes, a tomar todas las medidas necesarias para liberar a Los Ángeles de la invasión migratoria y poner fin a estos disturbios", agregó.

Sus declaraciones tienen lugar luego de que aproximadamente una docena de miembros de la Guardia Nacional, junto con personal del Departamento de Seguridad Nacional, repelieran a un grupo de manifestantes que se congregaron frente a un edificio federal en el centro de Los Ángeles , según muestra un video. El enfrentamiento continuó en la calle, frente a las instalaciones.

Los manifestantes habían coreado previamente "ICE fuera de Los Ángeles" a un grupo de miembros de la Guardia Nacional, en referencia al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, que realizó redadas de inmigración en Los Ángeles a partir del viernes, lo que provocó manifestaciones que continuaron por tercer día el domingo.

El complejo se encuentra cerca del Ayuntamiento de Los Ángeles, donde está prevista otra protesta. El Comando Norte de EE. UU. confirmó que 2.000 efectivos de la Guardia Nacional habían comenzado su despliegue y que algunos ya estaban sobre el terreno.

El domingo, Trump calificó las manifestaciones previas en la ciudad de "disturbios". En declaraciones a la prensa en Nueva Jersey, amenazó con violencia a los manifestantes que escupieran a la Policía o a los soldados de la Guardia Nacional, diciendo:

"Si escupen, les pegamos".

No mencionó ningún incidente específico.

"Si vemos peligro para nuestro país y nuestros ciudadanos, será muy, muy fuerte en términos de ley y orden", dijo Trump.

"No le den a Donald Trump lo que quiere"

También se vieron tropas de la Guardia Nacional en Paramount, en el sureste de Los Ángeles, cerca de la tienda Home Depot, lugar de altercados entre manifestantes y la Policía el sábado.

El gobernador de California, Gavin Newsom, acusó a Trump de desplegar la Guardia Nacional porque quiere "un espectáculo".

"No le den a Donald Trump lo que quiere", dijo Newsom en una publicación en X. "Alcen la voz. Mantengan la paz. Mantengan la calma".

El gobernador dijo luego que solicitó "formalmente a la Administración Trump que anule el despliegue ilegal de tropas en el condado de Los Ángeles" y las devuelva a su mando.

"No teníamos ningún problema hasta que Trump intervino. Esto constituye una grave violación de la soberanía estatal: exacerba las tensiones y desvía recursos de donde realmente se necesitan. Rescindan la orden. Devuelvan el control a California."

Un video mostró al menos media docena de vehículos de estilo militar y escudos antidisturbios el domingo en el edificio federal donde, según el Departamento de Seguridad Nacional, unos "1.000 alborotadores" protestaron el viernes.

Las fuerzas del orden se enfrentaron con unos cientos de manifestantes en Paramount y a otros 100 en el centro de Los Ángeles el sábado y agentes federales dispararon botes de gas en un intento de dispersar a la multitud.

El Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) arrestó a más de 25 personas el sábado por no dispersarse de la protesta en el centro, según informó la portavoz policial Norma Eisenman. Eisenman indicó que no podía comentar si el LAPD empleó fuerza menos letal. La fuerza menos letal se refiere a tácticas de control de multitudes como el uso de gas pimienta.

El Departamento del Alguacil del condado de Los Ángeles arrestó a tres personas el sábado bajo sospecha de agredir a un agente y tres oficiales sufrieron lesiones leves.

Aunque el vicepresidente estadounidense, J.D. Vance, se refirió a los manifestantes como "insurrectos" y el alto funcionario de la Casa Blanca, Stephen Miller, describió las protestas como una "insurrección violenta", Trump no ha invocado la Ley de Insurrección.

Cuando el domingo se le preguntó si invocaría la ley de 1807, que faculta a un presidente a desplegar el Ejército estadounidense para reprimir acontecimientos como desórdenes civiles, respondió: "depende de si hay o no una insurrección".

’Tolerancia cero'

Las protestas enfrentan a Los Ángeles, gobernada por los demócratas y donde los datos del censo sugieren que una parte significativa de la población es hispana y nacida en el extranjero, contra la Casa Blanca republicana de Trump, que ha hecho de las medidas de control de la inmigración un sello distintivo de su segundo mandato.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, advirtió que el Pentágono estaba preparado para movilizar tropas en servicio activo "si la violencia continúa" en Los Ángeles , diciendo que los Marines en el cercano Camp Pendleton estaban "en alerta máxima".

"Hay mucho espacio para la protesta pacífica, pero tolerancia CERO para atacar a los agentes federales que hacen su trabajo. La Guardia Nacional y, si es necesario, la Infantería de Marina, apoyan a ICE", dijo Hegseth el domingo en una publicación en redes sociales, refiriéndose al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos.

La congresista demócrata Nanette Barragan, cuyo distrito de California incluye Paramount, criticó el domingo la decisión del presidente de desplegar tropas de la Guardia Nacional, argumentando que las fuerzas del orden locales tienen recursos adecuados para responder.

"No necesitamos ayuda. Él está intensificando la situación, provocando un aumento de la tensión. Solo empeorará las cosas en una situación donde la gente ya está enojada con la aplicación de las leyes migratorias", dijo Barragán en el programa "State of the Union" de CNN.

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, afirmó el domingo al programa "Face the Nation" de 'CBS' que la Guardia Nacional brindaría seguridad alrededor de los edificios, a las personas que participan en protestas pacíficas y a las fuerzas del orden.

Las operaciones del ICE en Los Ángeles culminaron con el arresto el viernes de al menos a 44 personas por presuntas violaciones de inmigración.

Trump se ha comprometido a deportar a un número récord de personas que se encuentran ilegalmente en el país y a cerrar la frontera entre Estados Unidos y México, estableciendo el objetivo de que el ICE arreste al menos a 3.000 migrantes por día.

Pero las amplias medidas de cumplimiento también han incluido a personas que residen legalmente en el país, algunas con residencia permanente, y han dado lugar a desafíos legales.

La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, criticó el domingo al Gobierno de Estados Unidos por las redadas migratorias y el despliegue de la Guardia Nacional.

"No estamos de acuerdo con esta manera de abordar el tema migratorio", declaró Sheinbaum, quien ha buscado cultivar una relación positiva con Trump. "El fenómeno no se abordará con redadas ni violencia. Se abordará sentándonos y trabajando en una reforma integral".

¿Por qué Trump desplegó tropas en Los Ángeles?

La justificación de Trump para el despliegue de la Guardia Nacional es una disposición del Título 10 del Código de las Fuerzas Armadas de EE. UU. Sin embargo, el Título 10 también establece que las órdenes para estos fines serán emitidas por los gobernadores de los estados.

No está claro si el presidente tenía la autoridad legal para desplegar las tropas de la Guardia Nacional sin la orden del gobernador Newsom.

El Título 10 permite el despliegue de la Guardia Nacional por parte del Gobierno federal en caso de rebelión o peligro de rebelión contra la autoridad del Gobierno de los Estados Unidos. Estas tropas solo pueden participar en actividades limitadas y no pueden realizar actividades policiales ordinarias.

El memorando de Trump dice que las tropas "protegerán temporalmente al ICE y a otros funcionarios del Gobierno de los Estados Unidos que desempeñan funciones federales, incluida la aplicación de la ley federal, y protegerán la propiedad federal, en lugares donde se produzcan o sea probable que se produzcan protestas contra estas funciones".

Con Reuters

