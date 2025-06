La polémica detención y posterior excarcelación en Río de Janeiro del popular cantante de funk MC Poze do Rodo, acusado por la Policía de "propagar el crimen" a través de su música, ha reavivado el debate sobre la criminalización de un género artístico nacido en las favelas y exacerbado los ánimos de quienes denuncian que el racismo y la discriminación social también se refleja en la forma de impartir justicia.

El martes 3 de junio, el cantante de funk MC Poze do Rodo salió de la cárcel y abrazó a su esposa, Vivi, ante la mirada atenta de sus fans, congregados desde la madrugada frente al centro penitenciario para celebrar su liberación.

El artista, que tiene casi seis millones de oyentes mensuales en Spotify, fue encarcelado el 29 de mayo, acusado de apología del narcotráfico y de incitar al crimen.

“Transformó la música en un instrumento para propagar el crimen”, aseguró el secretario de la Policía Civil del estado de Río de Janeiro, Felipe Curi, al explicar las razones del arresto, que produjo una profunda indignación entre sus admiradores.

“Sus letras elogian el uso de armas de alto calibre y el consumo de drogas, además de fomentar guerras y disputas territoriales con facciones criminales rivales”, añadió Curi.

Una de las pruebas, según la Policía, estaría en un vídeo, en el que se puede ver a MC Poze cantando letras alusivas al Comando Vermelho, la principal facción del narcotráfico de Río, ante un público de hombres armados con fusiles.

Muchas de sus letras hacen referencias explícitas al contexto violento de las favelas y a la forma en que opera la delincuencia en el país.

La lírica del ‘proibidão’ en Brasil

En el funk, esta estética lírica se conoce como ‘proibidão’, en contraposición al ‘funk putaria’, un estilo con letras explícitamente eróticas.

El ‘proibidão’ surgió a finales de los 90 en Río de Janeiro. Sus orígenes fueron influenciados por el rap nacional y el ‘gangsta’, un subgénero estadounidense que aborda temas relacionados con la delincuencia y la vida en los suburbios de Estados Unidos.

MC Poze, que el año pasado se presentó ante un público entusiasta en el famoso festival Rock in Río, suele hacer referencia en sus canciones a la realidad violenta de su ciudad. Por ejemplo, en “Talvez” recuerda la masacre de la favela de Jacarezinho, donde en 2021 un operativo policial dejó 28 muertos.

También menciona a Marielle Franco, una concejala negra y originaria de la favela de la Maré, que investigaba a las milicias en la ciudad cuando fue asesinada a tiros en 2018.

En otra canción, “A Cara do Crime (Nós Incomoda)”, aborda otros asuntos polémicos, como las diferencias de clases en Río de Janeiro, la guerra contra las drogas librada por el Estado y el encarcelamiento de habitantes de las favelas, considerado por muchos arbitrario.

Canciones "más dañinas que un disparo de rifle"

“Las canciones de este falso artista tienen un alcance incalculable y, a menudo, son mucho más dañinas que un disparo de rifle realizado por un narcotraficante”, advierte el secretario de la Policía Civil.

La imagen del rapero esposado, sin camisa y escoltado por un gran número de policías causó indignación no solo a sus fans, en su mayoría jóvenes de favelas, sino también a una parte significativa de la izquierda brasileña, que ha puesto el grito en el cielo y ha tildado el caso de racismo estructural.

“Me llamó la atención el abordaje, como se lo llevaron, de forma agresiva, cuando él no estaba ofreciendo resistencia. Un hombre negro, sin camisa, descalzo, esposado”, declaró Tainá de Paula, la concejala afrodescendiente más votada de Río de Janeiro.

El columnista Leonardo Sakamoto comparó el arresto del cantante con el trato dado al expresidente Fernando Collor de Mello, acusado de soborno por valor de 20 millones de reales (3,5 millones de dólares), al empresario Thiago Brennand, acusado de violación, agresión, detención ilegal y amenazas, o al diputado federal Roberto Jefferson, quien disparó contra los policías que intentaban detenerlo.

“Defiendo que todos los acusados ​​de delitos sean tratados como Collor, Brennand o Jefferson, independientemente de su color de piel, posición social y tamaño de su cuenta bancaria”, escribió.

MC Poze: "El crimen no lleva a ninguna parte"

MC Poze es uno de los pioneros del llamado “trap de cria”, una mezcla de trap y funk. En otras palabras, sus canciones abarcan desde ritmos funk acelerados hasta una estética rap desenfadada. Creció en una favela llamada Rodo. Cuando era adolescente, se involucró en el narcotráfico local, liderado por la facción criminal Comando Vermelho, el grupo de narcotráfico más aguerrido de Brasil.

En una entrevista con la televisión Globo del año pasado, Poze habló sobre su paso por el mundo del crimen y subrayó que ya es una cosa del pasado.

“Ya disparé, me han disparado y me han arrestado. Un día pensé: ¿quiero seguir en esta vida o vivir una vida tranquila? Así que me concentré en vivir una vida tranquila, luché con todas mis fuerzas y hoy les enseño a los jóvenes esto: el crimen no lleva a ninguna parte”, dijo Poze.

“Ya disparé, me han disparado y me han arrestado"

La imagen de su salida de prisión, acompañada de tumultos, dice mucho sobre las diferentes realidades de una ciudad tan desigual como Río de Janeiro.

La Secretaría de Administración Penitenciaria tuvo que instalar vallas para contener a la multitud. Los agentes usaron gas pimienta para despejar el paso y , tras la salida de Poze, lanzaron incluso artefactos para dispersar a la gente.

Tras el incidente, Poze habló con la prensa. “¿Por qué me hacen esto? ¿Será porque soy negro, porque soy de una favela? (…) Mis hijos pequeños están traumatizados por la Policía. Si ven a la Policía, lloran. Están traumatizados porque siguen viniendo a mi casa. ¡Que me dejen en paz!”, espetó. Después dejó el lugar en un automóvil de lujo, mientras era ovacionado por sus fans.

Además de su esposa, la influenciadora Vivi Noronha, MC Poze fue recibido por otro rapero, Oruam, que protagonizó un momento de rebeldía. Se subió con un amigo al techo de un autobús, se quitó la camiseta, animó a la multitud y pidió la liberación de su colega.

Oruam es el nombre artístico de Mauro Davi dos Santos Nepomuceno. Es decir, Oruam es Mauro escrito al revés. Es hijo de Marcinho VP, uno de los narcotraficantes más conocidos y más violentos de Brasil, quien fue arrestado por asesinato, formación de pandillas y tráfico de drogas, e identificado por el Ministerio Público como uno de los líderes del Comando Vermelho. El rapero luce un tatuaje en honor a su padre.

En 2024, Oruam se consolidó como uno de los raperos más prometedores de Brasil, cuando hizo un show en el Festival Rock in Rio. Hoy cuenta con más de 10 millones de oyentes mensuales en Spotify. El cantante explora el funk, el R&B y el rap, con canciones sobre la ostentación, el sexo y sus orígenes.

Por su parte, la esposa de Poze do Rodo, que tiene 21 años y tres hijos con el cantante, también está siendo investigada por estar ayudando supuestamente a blanquear dinero del Comando Vermelho. La Policía afirma que el esquema ya movió 250 millones de reales (45 millones de dólares) y que encontró grandes cantidades de dinero recibidas del narco en las cuentas personales y comerciales de Vivi, transferidas por supuestos testaferros. La Justicia también ha dictado varias órdenes de bloqueo en 35 cuentas bancarias.

Además, Vivi también está siendo investigada por difamación por la Policía Civil de Río, después de que publicara varios videos afirmando que los famosos collares de oro de MC Poze habían desaparecido durante el operativo.

En el telón de fondo, está la criminalización de la música funk, un estilo nacido en las favelas y que está teniendo un enorme reconocimiento internacional gracias a artistas de renombre internacional como Anitta. En los Estados Unidos, Beyoncé retomó el funk brasileño “Aquecimento das Danadas” del DJ O Mandrake en su canción “Spaghettii”, lanzada el año pasado junto a su álbum “Cowboy Carter”. Kanye West también usó un 'sample' de funk de los DJs Roca y Vitinho Beat en una canción del álbum “Vultures”.

En los últimos años, el consumo de funk brasileño fuera del país tropical en plataformas como Spotify ha crecido exponencialmente, con un incremento del 3.421% desde 2016. El crecimiento global del género en la plataforma fue del 4.694 % en el mismo período, si se incluye a Brasil. Estados Unidos lidera la lista de países que más escuchan funk fuera de Brasil, seguido de Portugal y Argentina.

El boicot a la cultura funk se articula en diferentes niveles.

Tras el alboroto causado por el arresto y posterior liberación de MC Poze, una conocida marca brasileña de moda ha eliminado de sus redes sociales una publicación en la que mostraba la portada de la revista británica Dazed, protagonizada por el rapero Oruam.

La imagen formaba parte de una editorial en la que el artista aparecía luciendo prendas de la marca con su típico pelo rojo, pero la repercusión negativa en redes sociales provocó la eliminación de la publicación.

Pero esta represión tiene un efecto boomerang. Tras su excarcelación, un videoclip de MC Poze do Rodo ha alcanzado 1,5 millones de visualizaciones en pocas horas.

El rapero usó imágenes de su salida de la prisión en una producción express llamado “Desahogo 2”, que ya acumula 154.000 ‘me gusta’ y casi 10.000 comentarios. Muchos internautas consideran las imágenes “emocionantes”, especialmente las escenas donde aparece con su esposa.

