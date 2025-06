05/06/2025 · 11:30 AM

‘Judaísmo Unido de la Torá’ y ‘Shas’, dos partidos ultraortodoxos que integran la coalición del primer ministro Benjamin Netanyahu, dijeron el miércoles que votarán a favor de una moción presentada por dos partidos de oposición —Yesh Atid e Israel Beitenu— para disolver el Parlamento israelí, la Knesset, si no logra presentar ley que excluya a los hombres ultraortodoxos del servicio militar obligatorio.

La estabilidad del Gobierno del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, se ha visto amenazada este miércoles ante una moción presentada por dos partidos de oposición que, de ser aprobada, conduciría al colapso de la coalición de ultraderecha que ha sostenido al mandato de Netanyahu y la convocatoria a elecciones anticipadas.

Los partidos ultraortodoxos amenazan a Netanyahu con abandonar el gobierno si no cumple con entregar una Ley de excepción militar que exima a sus miembros de la obligatoriedad del servicio militar. La excepción militar de los hombres ultraortodoxos, dedicados de manera exclusiva a estudiar la Torá en yeshivas y que reciben cuantiosos subsidios del Gobierno, ha sido desde la creación del Estado un foco de conflicto y un asunto que divide a la sociedad israelí.

El miércoles, dos partidos de oposición —’Yesh Atid' e 'Israel Beitenu’— liderados por Avigdor Liberman y Yair Lapid, respectivamente, anunciaron que presentarán la semana que viene una resolución para disolver el parlamento, la Knesset, después de que otros partidos de la extrema derecha que integran la coalición de gobierno, como son ‘Judaísmo Unido de la Torá’ y ‘Shas’, indicaran que darían su voto a la propuesta.

Un portavoz de 'Yesh Atid' explicó el miércoles a la agencia EFE que las mociones de ambas formaciones políticas se unirán una vez sean introducidas en el pleno del Parlamento. Una tercera figura de la oposición, el exministro Benny Gantz, dijo en una declaración, que su partido, ‘Unidad Nacional’, también daría su apoyo a la resolución para disolver la Knesset, pidiendo que el gobierno sea “derrocado”.

La moción de 'Yesh Atid' —y de 'Israel Beitenu’— se enfrentaría a cuatro votaciones y se requiere una mayoría absoluta de la Knesset para ser aprobada, lo que supondría un fin prematuro de la legislatura y provocaría una elección anticipada que debe celebrarse dentro de los cinco meses siguientes.

Por regla general, si un proyecto de ley es rechazado, no puede volver a presentarse —ni ningún proyecto similar— durante seis meses, a menos que el presidente de la Knesset determine que las circunstancias han cambiado. Por lo que se prevé que los partidos de oposición no presenten la moción si no cuentan con una mayoría para que sea aprobada.

“¿El principio del fin de Netanyahu?”

Después de que los líderes de la coalición de Netanyahu no alcanzaran un compromiso sobre la legislación que exime a los hombres ultraortodoxos del servicio obligatorio en las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI, el Ejército), un líder haredi de origen lituano dio instrucciones a su partido para que apoyara la moción anunciada por ‘Yesh Atid’ e ‘Israel Beitenu’.

El Parlamento israelí, la Knesset (en hebreo Gran Asamblea), está conformado por 120 escaños. El Likud, partido de Netanyahu, cuenta con 32 escaños. La coalición que lidera tiene una mayoría de alrededor de 68 escaños en el Parlamento, aunque su tamaño ha fluctuado debido a cambios políticos internos.

El partido ‘Shas’ tiene 11 escaños, mientras que la alianza de ‘Judaísmo Unido de la Torá’ cuenta con 7. Juntos, los dos partidos ultraortodoxos de la coalición suman 18 escaños. Si se unen a la oposición, serían suficientes los votos para disolver el parlamento y convocar elecciones anticipadas.

El respaldo de los partidos Haredi, una rama ultra ortodoxa del judaísmo, a la resolución de la oposición que pide disolver el parlamento haría colapsar la coalición de Netanyahu. La formación política de ‘Shas’ ya ha dicho que apoyará, según informó el diario israelí Haaretz.

El líder de 'Shas', Aryeh Deri, declaró en una reunión interna del partido que el partido también apoyará la disolución de la Knesset, según informan varios medios israelíes, entre estos ‘The Times of Israel’. “No nos queda otra opción. No nos gusta, pero tenemos que apoyar la disolución de la Knesset”, dijo Deri, citado por el diario ‘Israel Hayom’.

Mientras, Netanyahu maniobra para complacer a los ultraortodoxos. La oficina del primer ministro anunció el miércoles que Netanyahu se había reunido de urgencia con Yuli Edelstein, presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores y Defensa de la Knesset, en la que —según informó el diario ‘The Times of Israel’— “se aclaró que hay una manera de salvar las diferencias sobre la cuestión del servicio militar obligatorio”.

Con Reuters, EFE y medios locales.

