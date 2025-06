05/06/2025 · 11:24 AM

El líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, defendió la política de Teherán por continuar con su programa de enriquecimiento de uranio, criticando públicamente la propuesta estadounidense para alcanzar un acuerdo nuclear, mencionando que el borrador de Washington afecta la soberanía energética iraní.

Durante un evento para honrar la muerte del ayatolá Ruholá Jomeiní, primer líder supremo y fundador de la República Islámica, Jamenei pronunció un discurso en el que criticó duramente uno de los pilares que sostienen la propuesta de Estados Unidos para conseguir un acuerdo nuclear con Irán: el rechazo al programa de enriquecimiento de uranio iraní.

“En estas negociaciones nucleares mediadas por Omán, la propuesta presentada por Estados Unidos contradice la creencia de nuestra nación en la autosuficiencia y en el principio de ‘podemos’", expresó el líder político y religioso de Irán, en su discurso pronunciado en el mausoleo de Jomeiní, en el corazón de la capital.

Jamenei explicó que sus críticas van enfocadas al requisito propuesto por Washington para el acuerdo nuclear, que implica que Irán deje atrás su ambicioso programa de enriquecimiento de uranio, necesario para dominar la energía nuclear, pero también para desarrollar armas nucleares. Irán siempre ha negado el uso de su programa para el nacimiento de nuevo armamento.

El líder iraní remarcó que el intento estadounidense por detener su progreso en torno al enriquecimiento de uranio tiene como objetivo "debilitar" a Teherán, para que así Estados Unidos pueda venderle energía nuclear "al precio que quieran".

“Independencia significa que no tenemos que esperar una luz verde de Estados Unidos ni temer una luz roja de Estados Unidos (…) ¿Por qué se meten en sí Irán debería tener enriquecimiento o no? No tienen nada que decir al respecto", sentenció Jamenei.

Desde el 12 de abril, los Gobiernos de Irán y Estados Unidos han celebrado cinco rondas de negociaciones nucleares indirectas, mediadas por Omán, con el objetivo de llegar a un nuevo acuerdo nuclear.

Trump "agradecería" la mediación rusa con Irán: Kremlin

Por su parte, el presidente estadounidense, Donald Trump, busca entre los aliados de Irán una intervención que pueda desencallar las negociaciones.

En una conversación telefónica con su homólogo ruso, Vladimir Putin, Trump abordó el tema de las negociaciones nucleares con Irán, intercambiando posiciones con el líder del Kremlin – aliado geopolítico de Teherán – y "agradeciendo" una posible intervención de Rusia en las conversaciones para acercar sus posturas, según reveló un funcionario ruso.

"Donald Trump considera que posiblemente en este asunto sea necesaria la cooperación por parte de Rusia y dijo que estaría agradecido si Rusia pudiese trabajar adecuadamente con la parte iraní", mencionó Yuri Ushakov, asesor de la Presidencia rusa para asuntos internacionales, en una rueda de prensa.

Los comentarios Ushakov confirman lo revelado horas antes por el propio Trump, quien utilizó sus redes sociales para afirmar que, durante su conversación con Putin, el ruso había sugerido la idea de participar en las negociaciones con Irán. Un escenario que "podría ser de ayuda para que esto concluya rápidamente", según el mensaje colgado en su perfil de TruthSocial.

"En mi opinión, Irán ha estado demorando su decisión sobre este asunto tan importante y necesitaremos una respuesta definitiva en muy poco tiempo", añadió el mandatario estadounidense en su publicación.

