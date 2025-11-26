"Sé lo que hará falta para cerrar un plan de paz": Steve Witkoff, emisario especial de Donald Trump, dio consejos a un asesor de Vladímir Putin sobre cómo presentar al presidente estadounidense un plan de arreglo del conflicto en Ucrania, según una conversación telefónica revelada el martes 25 de noviembre por Bloomberg.

"Esta historia prueba una cosa: el enviado especial Steve Witkoff habla con responsables tanto en Rusia como en Ucrania casi todos los días para lograr la paz, que es exactamente para lo que el presidente Trump lo nombró", reaccionó el director de comunicación de la Casa Blanca, Steven Cheung, en una declaración enviada a la AFP.

El presidente estadounidense también salió en defensa de su emisario especial, que debe reunirse con el presidente ruso la semana que viene en Moscú. Aunque dijo no haber escuchado la conversación en cuestión, Donald Trump consideró que se trataba de una técnica de negociación "estándar".

"Sé lo que hará falta para cerrar un plan de paz"

La agencia de prensa estadounidense Bloomberg publicó la transcripción de un intercambio del 14 de octubre entre el exempresario y Yuri Ushakov, asesor diplomático del presidente ruso, en el que se evoca un futuro plan de arreglo del conflicto, inspirado en el que se anunció poco antes para poner fin a la guerra en Gaza.

Según este documento, Steve Witkoff sugiere una llamada telefónica entre Donald Trump y Vladimir Putin, durante la cual este último "felicitaría al presidente (estadounidense) por este éxito". El emisario especial estadounidense, según la misma fuente, aconseja que ese intercambio tenga lugar antes de una visita a la Casa Blanca del presidente ucraniano Volodímir Zelenski, prevista para el 17 de octubre.

"Le dije al presidente que usted, que la Federación de Rusia siempre ha querido un acuerdo de paz. Eso es lo que creo", declara también Steve Witkoff, según esta transcripción, al mencionar "un plan de paz de veinte puntos, como hicimos para Gaza".

Plan de paz para Ucrania: ¿de acuerdo sobre qué?

"Le felicitará, dirá que Donald Trump es realmente un hombre de paz", conviene su interlocutor ruso, en referencia a Vladimir Putin.

"Bueno, entre usted y yo, sé lo que hará falta para cerrar un plan de paz: Donetsk y un intercambio de territorio en alguna parte», añade Steve Witkoff, en referencia a la región del este de Ucrania reivindicada por Rusia. "Eso es lo que hace un negociador", juzgó Donald Trump, hablando de una "técnica estándar de negociación", cuando fue interrogado el martes sobre estas revelaciones.

Según él, revelaciones de este tipo corren el riesgo de perjudicar una mejora de las relaciones entre Moscú y Washington que "se están construyendo con dificultad", gracias en particular a contactos telefónicos.

Otra conversación revelada

Una llamada telefónica entre Donald Trump y su homólogo ruso tuvo lugar el 16 de octubre de 2025, justo antes de la visita de Volodímir Zelenski. El presidente estadounidense aseguró que se habían hecho "grandes progresos" durante esa conversación. Poco antes, se decía "muy decepcionado" con el presidente ruso.

El 21 de noviembre, Estados Unidos presentó un plan de paz para Ucrania considerado muy favorable a Rusia. Desde entonces ha sido enmendado, hasta llegar a una nueva versión "significativamente mejor" para Kiev.

Bloomberg también publicó la transcripción de otra conversación, entre Yuri Ushakov y un emisario del Kremlin para las cuestiones económicas, Kirill Dmitriev, muy implicado en las discusiones con responsables estadounidenses. El intercambio tuvo lugar el 29 de octubre, según la agencia estadounidense, que lo transcribe en inglés y en su versión original, en ruso.

"Creo que vamos a preparar este documento sobre nuestra posición y lo voy a hacer circular de manera informal", declara Kirill Dmitriev. "No creo que adopten exactamente nuestra versión, pero al menos será lo más parecido posible", prosigue, en lo que parece ser una referencia a responsables estadounidenses.

El sitio Axios informó de que Kirill Dmitriev pasó tres días con Steve Witkoff y otros responsables estadounidenses en Miami (Florida, sur), del 24 al 26 de octubre.

Con AFP

