Un gigantesco incendio arrasó el miércoles varios bloques de gran altura en un complejo residencial de Hong Kong, dejando al menos 13 muertos, mientras medios locales informaban que algunos residentes habían quedado atrapados.

Las llamas comenzaron en el andamiaje de bambú instalado en varios edificios del complejo Wang Fuk Court, en Tai Po, en el norte del centro financiero chino, antes de extenderse a otras partes de las torres.

Un reportero de la AFP escuchó fuertes crujidos, posiblemente del bambú quemándose, y observó gruesas columnas de humo saliendo de al menos cinco de los ocho edificios del complejo, mientras las llamas y las cenizas se elevaban hacia el cielo.

"De la propiedad no se puede hacer nada. Sólo podemos esperar que todos, jóvenes y mayores, regresen sanos y salvos", dijo un residente de Tai Po de apellido So, de 57 años, cerca de la zona del incendio.

“Es desgarrador. Nos preocupa que haya gente atrapada dentro”.

El incendio no mostraba signos de extinguirse tras caer la noche, y las llamas dentro de los edificios proyectaban un resplandor anaranjado inquietante sobre las construcciones vecinas.

Según medios locales, la policía había recibido antes reportes de residentes atrapados.

Agentes presentes en el lugar, hablando bajo condición de anonimato, señalaron que no podían confirmar si seguía habiendo personas atrapadas al anochecer, y añadieron que “los bomberos no pueden entrar”.

El Departamento de Bomberos informó que 13 personas habían muerto, nueve en el lugar y cuatro en el hospital.

Otras 15 personas resultaron heridas, dos de ellas hospitalizadas en estado grave, indicó la institución alrededor de las 20:15 (12:15 GMT).

Un bombero de 37 años estuvo incomunicado durante unos 30 minutos y fue hallado con quemaduras en el rostro; murió tras ser trasladado de urgencia al hospital, informó el director de los servicios de bomberos, Andy Yeung.

Las autoridades declararon un incendio de “cinco alarmas”, el nivel más alto, al caer la noche.

"No me atrevo a irme"

Un propietario de un apartamento, de unos 40 años, afirmó que el gobierno debe ayudar a quienes han quedado sin hogar debido al incendio.

“El fuego aún no está bajo control y no me atrevo a irme. No sé qué puedo hacer”, dijo.

El periódico South China Morning Post informó de que la policía comenzó a evacuar dos edificios en otro complejo residencial cercano.

Las autoridades habilitaron una línea telefónica de emergencia y abrieron dos refugios temporales en centros comunitarios cercanos para los residentes evacuados.

También se cerraron tramos de una autopista cercana debido a las labores de extinción.

“Se aconseja a los residentes cercanos permanecer en sus hogares, cerrar puertas y ventanas y mantener la calma”, indicó el Departamento de Bomberos.

“Se recomienda al público evitar la zona afectada por el incendio”.

En un incidente separado el mes pasado, cuatro personas fueron hospitalizadas tras un incendio en el andamiaje de un edificio en el distrito financiero central de Hong Kong.

Hong Kong alberga algunos de los edificios de apartamentos más altos y densamente poblados del mundo.

Antecedentes

En el pasado, los incendios mortales eran frecuentes en los barrios más densos y pobres de Hong Kong. Sin embargo, las medidas de seguridad se han reforzado en las últimas décadas y estos incidentes se han vuelto mucho menos comunes.

La Asociación para los Derechos de las Víctimas de Accidentes Industriales expresó su “profunda preocupación” por los incendios relacionados con andamios, señalando incidentes similares en abril, mayo y octubre.

Las autoridades aún no han informado sobre las posibles causas del incendio.

