Lo esencial:

  • El secretario del Ejército estadounidense, Dan Driscoll, se reunió con una delegación rusa en Abu Dabi el lunes y está previsto que este martes discuta con la parte ucraniana, en torno al llamado “plan de paz” de Donald Trump.
  • Fuentes ucranianas afirman que se han hecho cambios sustanciales al plan original de 28 puntos, que ahora contiene 19, en un intento por dar garantías a la nación invadida.
  • El canciller ruso, Serguéi Lavrov, acusó a Europa de socavar los “esfuerzos de paz” por la contrapropuesta que renueva el plan original, calificado por Kiev como una lista de deseos del Kremlin.
  • 30 países de la ‘Coalición de los Voluntarios’ se reúnen, por videoconferencia este martes, para abordar los próximos pasos en un eventual acuerdo entre Kiev y Moscú.
  • Aumenta a seis la cifra de muertos en Kiev tras nuevos ataques rusos contra Kiev. 
  • Zelenski asegura que Rusia lanzó durante la noche 22 misiles y 460 drones contra Ucrania, lo que deja al menos seis muertos en Kiev.
  • Rusia afirma haber interceptado 249 drones ucranianos durante la noche.

A continuación, la información más relevante del 25 de noviembre relacionada con la guerra rusa en Ucrania: 

