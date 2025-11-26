Crecen las presiones de Estados Unidos a Venezuela.

Al menos un bombardero B-52, dos cazas F/A-18 y otra aeronave de control de operaciones de Estados Unidos sobrevolaron a 65 kilómetros de las costas venezolanas.

El sobrevuelo a las aguas del Caribe, entre las costas venezolanas y la isla de Curazao, según la página de rastreo de vuelos FlightRadar24, tuvo lugar horas después de que el Departamento de Estado designara oficialmente al llamado Cartel de los Soles como organización terrorista, grupo que vincula al Gobierno de Nicolás Maduro. Caracas ha rechazado de forma reiterada esas acusaciones.

Hasta este año, la etiqueta de "organización terrorista extranjera" se había reservado para grupos como el autodenominado Estado Islámico o Al Qaeda, que utilizan la violencia con fines políticos. La Administración Trump la aplicó en febrero a ocho organizaciones criminales latinoamericanas involucradas en el narcotráfico, el tráfico de migrantes y otras actividades.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

La presencia de las aeronaves estadounidenses cerca a aguas venezolanas también coincide con la visita del jefe del Estado Mayor de Estados Unidos, Dan Caine, a países de la región: Trinidad y Tobago y Puerto Rico para abordar medidas frente al narcotráfico, flagelo con el que EE. UU. apunta a justificar posibles acciones en Venezuela.

Los movimientos llegan en el marco del despliegue naval de Washington en el Caribe desde el pasado agosto, que ha estado seguido de decenas de ataques letales a supuestas narcolanchas.

Leer tambiénEl día después: ¿qué pasaría en Venezuela si se va Maduro?

Trump planea hablar directamente con Maduro

Mientras crecen las presiones, se conoce que el mandatario estadounidense, Donald Trump, baraja una conversación directa con el presidente venezolano, Nicolás Maduro, según fuentes citadas por el portal de noticias de EE. UU. ‘Axios’.

De hecho, el mandatario, insistió este martes en que "podría hablar" con el líder venezolano, Nicolás Maduro, para "salvar muchas vidas" y agregó que se pueden "hacer las cosas por las buenas", pero también "por las malas".

Trump defendió su decisión de una posible comunicación con Maduro cuando una reportera a bordo del avión presidencial le cuestionó sobre por qué dialogar con el venezolano si lo han denunciado como supuesto líder de una organización terrorista extranjera: "Podría hablar con él, ya veremos", respondió el mandatario estadounidense.

"Es el líder" y "podemos salvar vidas", agregó Trump, que también responsabilizó a Maduro de "enviar" a millones de personas a Estados Unidos y concluyó diciendo que no se encuentra contento con el tema.

Según las informaciones reportadas, la comunicación que sería mediante llamada telefónica aún está en fase de planeación, por lo que la fecha no ha sido concretada.

Esta información es divulgada luego de que la semana pasada el líder de la Casa Blanca señalara públicamente que está dispuesto a conversar con el líder chavista.

Leer tambiénSemana clave para Venezuela: ¿qué significa que EE. UU. entre en una nueva 'fase de operaciones'?

Jefe del Estado Mayor de EE. UU. llega a Trinidad y Tobago tras visitar Puerto Rico

Dan Caine, jefe del Estado Mayor de Estados Unidos, llega este martes 25 de noviembre a Trinidad y Tobago, su segunda visita al país desde que Washington inició su inédito despliegue militar en el Caribe el pasado agosto, confirmó la Embajada de la primera potencia, en Puerto España.

Caine arriba con el objetivo de abordar medidas frente al narcotráfico, asunto con el que EE. UU. ha justificado los ataques contra embarcaciones que presuntamente transportan drogas hacia su territorio, lo que ha matado a decenas de personas, sin que el Gobierno de Donald Trump haya publicado aún pruebas que demuestren esas acusaciones.

Su visita a la región resulta aún más relevante, debido a que Caine es uno de los artífices de la denominada operación 'Lanza del Sur', diseñada para expulsar a “narcoterroristas”. Si bien fue anunciada desde enero, el secretario de Estado de EE. UU. la anunció como una renovada operación el pasado 13 de noviembre, mientras el portaaviones USS Gerald R. Ford, el más poderoso del mundo, ya se acercaba a aguas venezolanas.

’Lanza del Sur' también incluye infantes de marina en buques anfibios y unos 5.000 efectivos en bases de Puerto Rico, isla reconocida por Estados Unidos como un Estado Libre Asociado.

El jefe del Estado Mayor y principal asesor militar del presidente Donald Trump se traslada a Trinidad y Tobago justo un día después de visitar a las tropas estadounidenses en Puerto Rico. Lo hizo a bordo de un buque de guerra de la Armada en la región, donde Estados Unidos ha reunido una flota inusualmente grande de buques de guerra en mediod e sus embestidas contra presuntas embarcaciones de narcotráfico.

Estas visitas de Caine se producen mientras Trump evalúa la posibilidad de tomar medidas militares contra Venezuela, algo que no ha descartado como parte de la intensificación de su Administración para, según justifica, combatir el narcotráfico hacia Estados Unidos.

El aumento de buques de guerra estadounidenses y los ataques, que han causado la muerte de más de 80 personas en 21 supuestos barcos cargados de drogas, son vistos por muchos como una táctica de presión para que el presidente venezolano, Nicolás Maduro, renuncie.

Leer también’Lanza del Sur': lo que sabemos de la operación de EE. UU. que escala la tensión militar en el Caribe

Venezuela ordena a las aerolíneas internacionales reiniciar vuelos con ese país

El Instituto Venezolano de Aviación (IATA) informó, el lunes, a las aerolíneas internacionales que deben reanudar sus vuelos al país en un plazo de 48 horas o se arriesgan a perder su autorización para volar allí, indicó la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA).

La orden llegó luego de que el fin de semana varias aerolíneas internacionales anunciaran la cancelación de sus vuelos desde y hacia el territorio venezolano, después de que la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) advirtiera a las principales compañías aéreas sobre una "situación potencialmente peligrosa" al sobrevolar el país.

La IATA, que representa a unas 350 aerolíneas, criticó la medida de las autoridades venezolanas, advirtiendo que esta "reducirá aún más la conectividad con el país, que ya es uno de los menos conectados de la región".

El anuncio de Caracas también se produjo horas después de que la aerolínea española Air Europa se sumara a las empresas que decidieron suspender sus vuelos con esa nación, al indicar que cancela sus cinco vuelos semanales entre Madrid y Caracas "hasta que las condiciones permitan" su reanudación.

La aerolínea Plus Ultra también suspendió la misma ruta, según destacó la prensa española.

El ministro Diosdado Cabello rechaza "la narrativa" de EE. UU.

En una manifestación de partidarios del chavismo que marcharon por la desescalada de la tensión en el Caribe, el ministro del Interior y Justicia, Diosdado Cabello habló a la corresponsal de France 24 en Español, Daniella Zambrano, asegurando que "el día que Estados Unidos intente algo contra Venezuela sabrá lo que es la respuesta de un pueblo" y le restó importancia a los sobrevuelos de aviones militares estadounidenses sobre Venezuela que han acontecido en los últimos días.

Leer tambiénLa ONU acusa a EE. UU. de “ejecuciones extrajudiciales” por ataques en el Caribe y Pacífico

Con Reuters, EFE y medios locales

France24 Liberté Égalité Actualité France 24 son cuatro cadenas mundiales de información continua (en francés, árabe, inglés y español), que emiten las 24/7 (6 horas diarias, para la cadena en español) en 355 millones de hogares en los 5 continentes. Ver más