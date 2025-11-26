Lo esencial:

  • El Kremlin confirmó que Steve Witkoff se reunirá con Vladimir Putin la próxima semana. 
  • En Zaporizhia, un bombardeo con drones rusos dejó al menos 19 heridos, incendios y graves daños en edificios y comercios. 
  • El presidente estadounidense Donald Trump retiró el plazo impuesto a Ucrania para aceptar su plan de paz. 

A continuación, la información más relevante de la jornada del 26 de noviembre relacionada con la guerra en Ucrania

Con EFE, AFP, Reuters, AP y medios locales. 

