Lo esencial:
- El Kremlin confirmó que Steve Witkoff se reunirá con Vladimir Putin la próxima semana.
- En Zaporizhia, un bombardeo con drones rusos dejó al menos 19 heridos, incendios y graves daños en edificios y comercios.
- El presidente estadounidense Donald Trump retiró el plazo impuesto a Ucrania para aceptar su plan de paz.
A continuación, la información más relevante de la jornada del 26 de noviembre relacionada con la guerra en Ucrania:
Con EFE, AFP, Reuters, AP y medios locales.
