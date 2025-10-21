Poco a poco se conocen nuevos detalles del hurto en el museo de Louvre. Mientras las autoridades intentan dar con el paradero de los responsables y reconocen fallas de seguridad, confirman que el hurto se llevó a cabo en siete minutos, los ladrones se vistieron de obreros y utilizaron un montacargas. El botín: ocho joyas de la colección napoleónica, de valor incalculable. A continuación, el ABC del llamado "robo del siglo".

Podría perfectamente ser el guion de una película. El domingo 19 de octubre, a plena luz del día, el Louvre, el museo más visitado del mundo, fue víctima de un robo impactante.

En total, ocho “joyas de la Corona de Francia” fueron robadas. Este lunes 20 de octubre, el museo continúa cerrado, causando frustración por parte de los visitantes. Está previsto que el lugar reabra sus puertas a partir del próximo miércoles 22 de octubre, mientras siguen las investigaciones.

Pero la Policía y los expertos en arte advierten que, aunque las autoridades podrían dar con el paradero de los ladrones, es improbable que recuperen los bienes invaluables que fueron hurtados.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Esto es lo que sabemos del llamado "robo del siglo":

¿Cómo actuaron los ladrones y que se sabe de ellos?

El domingo 19 de octubre, entre la 9:30 y 9:40 de la mañana, cuando solo habían pasado unos minutos desde que el Louvre abriera sus puertas, cuatro ladrones, sustrajeron ocho joyas que pertenecieron a la extinta monarquía francesa.

Los autores del robo llegaron en moto y con un camión montacargas, entraron en el museo gracias al mismo camión.

Vestidos con chalecos amarillos, se hicieron pasar por obreros.

De acuerdo con las investigaciones, los implicados entraron por un balcón a la galería de Apolo, una de las salas más hermosas y prestigiosas del museo parisino, tras abrir un hueco en el vidrio de una ventana con discos de corte.

Con estos mismos discos de corte, lograron romper las vitrinas y llevarse las piezas de joyería.

Los ladrones escaparon de la misma manera en la que entraron: en moto y a plena luz del día.

El robo duró, en total, unos siete minutos, lo que evidencia el carácter profesional de la operación.

El ministro de Interior francés, Laurent Nuñez habló de ladrones “muy experimentados” y que “podrían ser extranjeros”, aunque no se conocen detalles sobre la identidad de los autores del hecho.

Aunque actuaron sin violencia, sí “amenazaron a los guardias presentes en el lugar (…) con los discos de corte”, preciso la fiscal de París, Laura Baccuau.

Leer tambiénEl Museo del Louvre, víctima de un robo: se llevan joyas napoleónicas de "valor incalculable"

¿Cuáles fueron las piezas robadas?

En total, los ladrones robaron ocho joyas de “un valor incalculable”, comentó el ministro de Interior Laurent Nuñez.

Estas piezas son consideradas joyas de la Corona de Francia y parte del patrimonio nacional. Se trata de una diadema y un broche pertenecientes a la emperatriz Eugenia, esposa de Napoleón III; un collar y un par de pendientes de esmeraldas pertenecientes a la emperatriz María Luisa; una diadema, un collar y un pendiente del conjunto de zafiros que perteneció a la reina María Amelia y a la reina Hortensia y un broche conocido como “broche relicario”.

Sin embargo, la corona de la emperatriz Eugenia, fue abandonado por los ladrones durante la huida. Su estado está “siendo examinado”, según ha detallado el Ministerio de Cultura francés.

Estas piezas, de un valor incalculable, son difíciles, si no imposibles de vender como tales. Por lo tanto, la fiscal de París, Laure Beccuau avanza dos hipótesis: o los autores pueden haber actuado “en beneficio de un comitente” aficionado de las piezas históricas, o haber querido obtener “piedras preciosas para realizar operaciones de blanqueo” vendiéndolas una vez desmontadas.

¿En qué va la investigación?

La Fiscalía de París abrió una pesquisa por “robo en banda organizada y asociación ilícita con fines delictivos”.

La fiscal Laure Beccuau mencionó que se han movilizado “unos sesenta investigadores” y reafirmó la “total determinación” de las autoridades para encontrar a los ladrones.

“Lo que es seguro es que hemos fallado”

Pero muchos interrogantes continúan alrededor de la seguridad del museo. Las alarmas “estaban funcionando”, la central de seguridad “las recibió”, pero “queda por determinar si los guardias oyeron estas alarmas” y si estas “sonaron” en la sala del robo, precisó Laure Beccuau.

Entretanto, se elevan las críticas dentro y fuera del país por las fallas en seguridad que permitieron el robo.

“Lo que es seguro es que hemos fallado”, declaró este lunes en la emisora 'France Inter' el ministro de Justicia, Gérald Darmanin.

“Creo que esta mañana todos los franceses tienen un poco la impresión (…) de haber sido víctimas de un robo”, agregó y subrayó lo sucedido da una “imagen lamentable de Francia”.

Leer tambiénInforme desde París: al menos 60 agentes investigan robo de joyas en el Louvre

¿Cuáles habrían sido las fallas de seguridad?

El robo reaviva el debate sobre la seguridad de los museos franceses, que presentan “una gran vulnerabilidad”, reconoció Laurent Nuñez.

El Louvre presenta un riesgo particular. Según un informe del Tribunal de Cuentas que se publicará a principios de noviembre, y al que ha tenido acceso el medio 'Franceinfo', existen retrasos “considerables” en la instalación de dispositivos técnicos de seguridad.

Como ejemplo, y a pesar de que se trata del museo más visitado del mundo, el reporte afirma que el “60 % de las salas del ala Sully y el 75 % del ala Richelieu no están protegidas por dispositivos de videovigilancia”.

El Tribunal de Cuentas también destaca que “las sumas invertidas son de poca cuantidad en comparación con las necesidades” en seguridad, a pesar de un presupuesto anual de funcionamiento de 323 millones de euros.

Según algunas organizaciones sindicales, la seguridad del Louvre incluso se ha visto debilitada por los recortes de personal, a pesar del aumento del número de visitantes.

Leer tambiénRobo en el Louvre: desaparecen joyas napoleónicas de valor "incalculable"

Con AFP y medios locales

France24 Liberté Égalité Actualité France 24 son cuatro cadenas mundiales de información continua (en francés, árabe, inglés y español), que emiten las 24/7 (6 horas diarias, para la cadena en español) en 355 millones de hogares en los 5 continentes. Ver más