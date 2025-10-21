La agencia ambiental brasileña Ibama habilitó a la petrolera estatal Petrobras a realizar investigaciones exploratorias mediante la perforación de pozos en la región de Foz do Amazonas. El Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva estima que el nuevo horizonte petrolero atraerá inversiones por unos 55.000 millones de dólares. Organizaciones de ambientalistas cargaron contra la concesión en la que consideran un área marítima extremadamente sensible por su cercanía con la desembocadura del río Amazonas.

Se espera que las perforaciones comiencen de inmediato y duren alrededor de cinco meses, indicó Petrobras en un comunicado difundido este lunes, añadiendo que por el momento no producirán petróleo.

Los pozos exploratorios se ubican en una zona del Atlántico, situada a unos 500 kilómetros de la desembocadura del Amazonas y a unos 175 kilómetros de la costa del estado amazónico de Amapá.

Se trata de una zona de aguas profundas y se considera uno de los lugares más prometedores para la compañía estatal, ya que comparte geología con la cercana Guyana, donde Exxon Mobil está desarrollando enormes yacimientos.

La compañía petrolera de Brasil busca obtener más información geológica a través de la investigación exploratoria y evaluar si existe petróleo y gas en la zona a escala comercial, indicó.

Como parte de su intento de perforar en esa región ecológicamente sensible, Petrobras realizó una prueba de respuesta a emergencias en agosto para evaluar su preparación.

El mes pasado, documentos mostraron que Petrobras no superó una parte de la prueba y se le exigió que volviera a presentar su plan de rescate animal.

En el comunicado del lunes, la petrolera afirmó haber cumplido con los requisitos establecidos por el Instituto Brasileño de Medio Ambiente (Ibama), "cumpliendo plenamente con el proceso de licenciamiento ambiental".

El ministro de Minas y Energía de Brasil, Alexandre Silveira, declaró en una nota que se presentó una defensa técnica para garantizar que la exploración se lleve a cabo con responsabilidad ambiental, "dentro de los más altos estándares internacionales".

A su turno, la directora ejecutiva de Petrobras, Magda Chambriard, celebró la concesión de la licencia en un comunicado de prensa, calificándola de "logro para la sociedad brasileña".

Ambientalistas deploran una decisión "desastrosa" y un "sabotaje" a la COP30

Organizaciones de ambientalistas cargaron este lunes contra la concesión de la licencia por parte del Gobierno brasileño a la estatal Petrobras.

El Observatorio del Clima, una red brasileña formada por 130 organizaciones ambientales, señaló en un comunicado que se trata de una decisión "desastrosa" desde el punto de vista del medio ambiente y que pedirán ante la justicia que el permiso sea "anulado" por las "fallas técnicas" en el proceso de licenciamiento.

La red apuntó a la contradicción que supone dar esta licencia a menos de un mes del inicio de la próxima cumbre climática de la ONU (COP30), que se celebrará del 10 al 21 de noviembre en la ciudad brasileña de Belém, ubicada en plena región amazónica.

La decisión es un "sabotaje" a la COP30 y "va en dirección contraria al papel de líder climático reivindicado por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva", de acuerdo con el Observatorio del Clima.

Asimismo, la licencia para explorar esta área del delta del Amazonas choca, según los ambientalistas, con las metas del Gobierno brasileño, que se ha comprometido a reducir entre un 59% y un 67% las emisiones contaminantes hasta 2035.

"En un escenario de emergencia climática como el actual, la apertura de nuevos pozos de petróleo contradice los compromisos del país con la transición energética y refuerza patrones excluyentes e insostenibles", señaló la portavoz de Greenpeace, Mariana Andrade, en declaraciones distribuidas a los medios.

Brasil, advierten los ecologistas, debería invertir más en energías renovables, en vez de ampliar su producción de petróleo.

"Necesitamos invertir en alternativas que generen desarrollo inclusivo y sostenible, como las energías renovables y la bioeconomía; insistir en el petróleo es ir en dirección contraria al mundo", sostuvo, a su vez, Ricardo Fuji, especialista en conservación de WWF en Brasil.

Alrededor del área objeto de la licencia hay reservas ambientales, territorios indígenas, manglares y arrecifes de coral, así como una variada diversidad marina con especies en peligro de extinción.

La petrolera tiene planes para explorar la región desde 2022, pero el proceso de autorización se alargó durante casi cinco años ante los pedidos de información adicional por parte del Ibama, la entidad responsable de emitir los permisos.

Gobierno de Lula asegura que Brasil no puede "renunciar a conocer su potencial"

El Gobierno de Brasil estima que el nuevo horizonte petrolero frente al río Amazonas atraerá inversiones por unos 300.000 millones de reales (alrededor de 55.000 millones de dólares).

"Brasil no puede renunciar a conocer su potencial. Hicimos una defensa firme y técnica para garantizar que la exploración se realice con total responsabilidad ambiental (…) Nuestro petróleo es uno de los más sostenibles del mundo", aseguró el ministro de Minas y Energía en una nota.

Silveira agregó que ese nuevo horizonte petrolero, cuyo potencial es de 10.000 millones de barriles recuperables, representa "el futuro de la soberanía energética" de Brasil.

De acuerdo con estimaciones oficiales, además de atraer una cantidad importante de inversiones, si finalmente se materializa la explotación de hidrocarburos en la región, conocida como Margen Ecuatorial, el Estado brasileño recaudará "un billón de reales (cerca de 200.000 millones de dólares) en las próximas décadas".

Además, el Ejecutivo del presidente Luiz Inácio Lula da Silva prevé la creación de 300.000 empleos directos e indirectos.

Silveira subrayó que la exploración del territorio se llevará a cabo "bajo los más altos estándares de sostenibilidad, conciliando la preservación ambiental con la generación de empleo e ingresos". Y recordó que Petrobras montó "la mayor estructura de respuesta del país, con 13 embarcaciones a disposición para apenas un pozo".

"La decisión refuerza el compromiso del Gobierno con una transición energética justa, inclusiva y equilibrada, en la que el desarrollo de las actividades de exploración y producción de petróleo y gas avanza de la mano con las políticas de descarbonización y expansión de los biocombustibles", apuntó el ministro.

Con Reuters, EFE y medios locales

