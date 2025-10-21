El mandatario ucraniano abre la puerta a sumarse al encuentro entre Donald Trump y Vladimir Putin "si soy invitado", más allá de su desconfianza a la condición de anfitrión de Hungría, cercano a Rusia. Además, calificó de "positivo" su último encuentro con el presidente estadounidense, quien hoy insistió en que Ucrania aún podría "ganar" la guerra. Además, Zelenski indicó que su país está preparando un contrato para comprar 25 sistemas de defensa antiaérea Patriot.

El presidente ucraniano Volodímir Zelenski dijo estar dispuesto a participar de una cumbre tripartita con sus pares de Estados Unidos, Donald Trump, y de Rusia, Vladimir Putin, en caso de ser invitado.

Trump y Putin tienen previsto reunirse en Budapest, posiblemente en cuestión de semanas, en el marco de un nuevo impulso del mandatario estadounidense para intentar poner fin a la guerra de tres años y medio, iniciada por la invasión rusa a gran escala.

"Si me invitan a Budapest, si es una invitación en un formato en el que nos reunimos de a tres o, lo que se llama, diplomacia itinerante, el presidente Trump se reúne con Putin por un lado y conmigo por el otro, entonces en un formato u otro, estaremos de acuerdo", subrayó Zelenski, según comentarios realizados a la prensa este lunes.

Así, el mandatario abriría una vez más la puerta a una vía diplomática, más allá de su descontento con la elección como sede de Hungría, miembro de la OTAN y de la Unión Europea pero que mantiene relaciones cordiales con Moscú y tensas con Kiev.

"No creo que un primer ministro que bloquea a Ucrania en todas partes pueda hacer algo positivo para los ucranianos o incluso proporcionar una contribución equilibrada", agregó, en referencia a Orban.

Por otro lado, el presidente francés Emmanuel Macron confirmó que Zelenski participará este viernes 24 de octubre en Londres de una reuión de la Coalición de Voluntarios, un grupo de aliados de Kiev creado por Francia y Reino Unido en febrero pasado que apunta a tratar de definir la estrategia política y militar para respaldar al país invadido por Rusia.

Zelenski califica de "positivo" su encuentro con Trump, quien siembra dudas sobre el futuro territorial de Ucrania

En una entrevista dada el domingo pero que se pudo publicar este lunes 20 de octubre, el presidente ucraniano volvió a hablar de su reciente encuentro con Donald Trump y lo calificó de "positivo".

"Tras más de dos horas de intensas conversaciones con Trump y su equipo, mi impresión es que su mensaje es positivo: que seguimos estando en primera línea", afirmó Zelenski.

El presidente ucraniano hizo estas declaraciones antes de que la agencia Reuters y otros medios informaran que Trump había presionado a su homólogo ucraniano para que cediera territorio a Rusia.

Esta reunión fue, según algunas fuentes, más tensa de lo que se había revelado inicialmente y de la imagen muy cordial que difundieron ambos presidentes el viernes.

"Fue bastante mala", aseguró una de las voces citadas por Reuters sobre la reunión. "El mensaje fue: 'Tu país se congelará y tu país será destruido'" si Ucrania no llega a un acuerdo con Rusia, agregó.

Se trataría del último cambio de postura de Trump. Durante meses había afirmado que Ucrania debía ceder territorio para lograr la paz, pero el mes pasado describió a Rusia como un "tigre de papel", además de asegurar que Ucrania podría recuperar todo su territorio.

Consultado al respecto este lunes por periodistas en la Casa Blanca, Trump volvió a señalar que Ucrania aún "podría" ganar la guerra. "Nunca dije que ganarían. Dije que podrían ganar. Cualquier cosa puede pasar. La guerra es un asunto muy extraño", señaló, en el marco de una reunión con el primer ministro de Australia, Anthony Albanese.

Asimismo, en su encuentro con Trump, Volodímir Zelenski tampoco logró su objetivo inicial de convencer a Washington de proporcionar a su país misiles de largo alcance Tomahawk, que permitirían a Ucrania atacar objetivos militares en territorio ruso mucho mas lejanos de su frontera.

"En mi opinión, no quiere una escalada con los rusos hasta que se reúna con ellos", declaró Zelenski al respecto el domingo.

Zelenski prepara un contrato para comprar sistemas de defensa antiaérea Patriot

Por su parte, Ucrania está preparando un contrato para comprar 25 sistemas de defensa antiaérea Patriot, de fabricación estadounidense, según confirmó Zelenski este domingo.

El mandatario ucraniano afirmó que estos sistemas se suministrarían cada año durante varios años y que Ucrania solicitaría a algunos países europeos que dieran prioridad a Kiev en la lista de espera para adquirirlos.

Kiev considera que los sistemas Patriot son las armas más eficaces para detener los misiles balísticos rusos, que viajan a una velocidad superior a la del sonido.

Esta adquisición supondría un gran impulso para la capacidad de defensa ucraniana, asegura el país.

Sin embargo, Zelenski no precisó en que punto se encuentra Ucrania en el proceso de firma del contrato para los mencionados sistemas Patriot. Afirmó que había dedicado gran parte de su último encuentro en Washington D.C. el pasado viernes a discutir el tema, incluso directamente con Donald Trump.

Con Reuters y AP.

