Abandonar su "cómoda oficina en Ginebra" y trabajar "con la comunidad" han sido las motivaciones del viaje de Tedros Adhanom Ghebreyesus a la República Democrática del Congo, que enfrenta un brote de un virus del ébola.

Así lo indicó el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS) a los periodistas en su llegada a Kinshasa el jueves por la noche, reconociendo que "aunque la situación es compleja", cree que pueden "parar esto".

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, llega al aeropuerto internacional de N’djili en Kinshasa, RD Congo, el 28 de mayo de 2026.

A las dificultades por la propagación del virus Bundibugyo (que las autoridades estiman se diseminó durante semanas antes de ser identificado por primera vez a mediados de mayo), el personal médico suma la falta de equipos e insumos, la desconfianza de la población y la violencia de los grupos armados en una región inestable.

Por eso, Tedros citó como uno de los desafíos la contención del largo conflicto en el este del país, motivo por el que reclama un alto el fuego entre el Ejército congoleño y las facciones rebeldes en la zona para facilitar la atención de la emergencia médica.

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"Hubo cientos de miles de personas desplazadas (…) en los últimos meses. Y eso dificulta mucho contener el brote. Y el otro factor, por supuesto, es la inseguridad alimentaria que se observa en la provincia", añadió.

Asimismo, admitió la dificultad de respuesta por la "desconfianza" de la población, que se muestra "muy preocupada" pero a la vez puede "no entender lo que está pasando".

De todas maneras, el jefe de la OMS –que tiene previsto viajar este sábado a Ituri, la remota provincia del noreste del país considerada 'zona cero' del brote– manifestó su "fe en la comunidad" congoleña para superar la crisis.

"Vine aquí para mostrarles a las comunidades de (las provincias orientales de) Ituri, Kivu del Norte y Kivu del Sur, que no están solas, que estamos aquí para apoyarlas y entendemos su dolor", concluyó.

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Un virus que se expande más rápido que las medidas para contenerla

Este viernes 29 de mayo, la OMS actualizó a 906 el número de casos sospechosos de ébola en la República Democrática del Congo, incluyendo 223 muertes presuntamente ligadas al virus que se encuentran bajo investigación.

De acuerdo con los datos de la OMS, se han confirmado 125 casos de ébola en la RDC, entre ellos 17 decesos confirmados en Ituri, Kivu del Norte y Kivu del Sur, mientras que se han ratificado siete casos en Uganda y un fallecimiento. Pese a esto, no se ha reportado transmisión comunitaria.

Anaïs Legand, investigadora del programa de emergencias de la OMS, aseguró este viernes en Ginebra que un "avance positivo" ha sido la recuperación y el alta el miércoles de una persona que había contraído el virus Bundibugyo –para el cual aún no existe vacuna–, el primer caso documentado de un paciente que logra superar la enfermedad durante el brote actual. Otras cinco personas infectadas también se espera que reciban el alta pronto.

Sin embargo, Legand indicó que la tasa de mortalidad promedio de este tipo de ébola se mantiene entre el 30 y el 50%. "Es algo enorme. Significa que hasta cinco de cada diez personas tienen probabilidades de morir", subrayó, antes de insistir en que la detección temprana es clave para brindar una atención rápida y reducir el riesgo.

De momento, el virus sigue propagándose más rápido que la respuesta que los equipos médicos pueden brindar, aunque en los últimos días se ha registrado llegada de insumos y una mejor organización en los centros de salud.

En Ituri, este jueves arribó ayuda médica donada por la Unión Europea y se esperan más envíos en los próximos ocho días, mientras que Estados Unidos anunció el mismo día 80 millones de dólares adicionales en ayuda, elevando el total a más de 112 millones.

Según un reportero de la agencia de noticias AP en Bunia, la capital de esa provincia, los hospitales de la zona se ven mucho más organizados que en días anteriores, con más personal desplegado, medidas de prevención más estrictas y equipos de protección visibles en todas las unidades, si bien los pacientes siguen llegando las 24 horas.

Un trabajador sanitario friega el suelo del centro de tratamiento del ébola en Rwampara, RD Congo, el 29 de mayo de 2026.

Legand también destacó que se está mejorando la capacidad de realizar pruebas y anticipó que es probable que el número de casos sospechosos aumente, pero que eso sería una señal de que la vigilancia está funcionando.

"En cuanto a si el pico ya pasó, las investigaciones aún están en curso. No creo que podamos afirmarlo en este momento", concluyó.

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Tedros advierte que las prohibiciones de viaje "no ayudan mucho"

A las dificultades mencionadas, se suman las medidas restrictivas que algunos países han comenzado a implementar, como el cierre de la frontera de Uganda con RDC o la prohibición de entrada dispuesta por Estados Unidos a personas sin pasaporte estadounidense que hayan visitado el Congo, Uganda o Sudán del Sur en los últimos 21 días.

Ruanda, Canadá, México, Bahamas, Jordania y Bahrein también han instalado restricciones de algún tipo a viajeros provenientes de esos tres países, mientras que la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, instó este viernes a los líderes de la Unión Europea a reforzar la coordinación en la vigilancia de las fronteras comunitarias.

Un trabajador sanitario utiliza un termómetro para comprobar la temperatura de las personas que se encuentran a las afueras del Hospital Musulmán de Kibuli en Kampala, Uganda, el 16 de mayo de 2026.

En ese sentido, desde Kinshasa, Tedros Adhanom Ghebreyesus recordó que "la OMS recomienda no prohibir los viajes porque no ayuda mucho".

"Podría ralentizar la propagación tal vez unos días, pero no más. El mejor enfoque es intensificar las medidas en el origen y brindar apoyo", subrayó Tedros.

En cambio, advirtió que las acciones punitivas "no incentivan" a los países afectados por el ébola a informar de sus casos "de forma transparente" y que podrían plantearse dejar de facilitar sus datos si son objeto de represalias.

Por eso, alertó que esas decisiones tienen "consecuencias para la salud pública", según "investigaciones realizadas en numerosas ocasiones", y recomendó otras formas de gestionar las fronteras.

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Con Reuters, AP y EFE

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