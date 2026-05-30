La impresionante explosión del cohete New Glenn, de Blue Origin, que sacudió la noche del jueves 28 de mayo hogares a kilómetros de distancia en Cabo Cañaveral (Florida), podría retrasar los aviones de la NASA de regresar a la Luna en los próximos dos años y de arrancar este año con la construcción de una futura base lunar.

La explosión tuvo lugar el jueves alrededor de las 21.00 hora local (01.00 del viernes GMT) en el Complejo de Lanzamiento Espacial 36 (SLC-36), ubicado en la Estación de la Fuerza Espacial, durante una prueba de encendido estático (’hot fire test') previa a este lanzamiento no tripulado.

Fuego y humo durante una explosión del cohete no tripulado New Glenn de Blue Origin durante una prueba en una plataforma de lanzamiento en Cabo Cañaveral, Florida, EE. UU., 28 de mayo de 2026, en esta captura de pantalla obtenida de un video de distribución.

La explosión es el último contratiempo para la empresa de exploración espacial del multimillonario Jeff Bezos.

Blue Origin aún no ha comunicado las causas del accidente, en el que no se registraron heridos pese a la enorme bola de fuego que envolvió el cohete y la zona de lanzamiento.

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La densa humareda que se generó en la plataforma fue visible desde zonas muy alejadas de las instalaciones de la NASA, según imágenes difundidas en redes sociales por algunos vecinos, que aseguraron que cristales y otras partes de sus casas habían temblado por la intensidad de la explosión.

La agencia espacial estadounidense, que fue consultada el viernes 29 de mayo por EFE sobre el accidente, no ahondó en las causas de la explosión del cohete de Blue Origin, una compañía que ha alcanzado importantes hitos espaciales, aunque también se ha enfrentado a algunos contratiempos técnicos.

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El cohete New Glenn

El cohete afectado fue el New Glenn, la joya de la corona de la compañía espacial, que demostró el pasado noviembre la capacidad de reutilización de su primera etapa durante un aterrizaje controlado sobre una plataforma marina.

Esa destreza fue confirmada el pasado abril cuando la compañía reutilizó por primera vez uno de sus propulsores, algo que hasta entonces solo había logrado el enorme cohete Starship de SpaceX.

El New Glenn tiene 98 metros de altura y 7 metros de diámetro con capacidad para transportar más de 13 toneladas a la órbita de transferencia geoestacionaria (GTO) y 45 toneladas a la órbita terrestre baja (LEO).

La misión de Amazon

El lanzamiento, que estaba previsto para no antes del próximo jueves 4 de junio, tenía previsto situar 48 satélites de Amazon en la órbita baja terrestre, en el marco del proyecto Kuiper, con el que el gigante del comercio electrónico desea proporcionar internet de alta velocidad a cualquier parte del planeta y competir con Starlink.

Este iba a ser el mayor despliegue de Amazon hasta el momento, que tiene cerradas más de una decena de lanzamientos con Blue Origin, para formar una constelación de más de 3.200 satélites.

Como se trataba de una prueba, los satélites no estaban a bordo del cohete.

"Reconstruiremos lo que necesita ser reconstruido": Bezos

Blue Origin informó que el cohete sufrió "una anomalía" durante la prueba, mientras que Bezos expresó que no había heridos y están investigando la raíz del problema.

"Reconstruiremos lo que necesita ser reconstruido y volveremos a volar. Vale la pena", dijo, en previsión de que, además del cohete, el complejo de lanzamiento haya sufrido daños considerables.

La explosión del cohete New Glenn de Blue Origin es el último contratiempo para la empresa de exploración espacial del multimillonario Jeff Bezos.

El administrador de la NASA, Jared Isaacman, también se hizo eco de esta "anomalía", resaltando que colaborarán en la investigación y que evaluarán el posible impacto en los programas Artemis y de la Base Lunar, en los que Blue Origin era parte fundamental.

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No es la primera "anomalía"

Blue Origin y SpaceX, la compañía aeroespacial de Elon Musk, figuran entre los principales proveedores de la NASA para misiones espaciales.

Esta misma semana, la agencia estadounidense había anunciado que la empresa de Bezos proporcionará el alunizador no tripulado para una misión que viajará a la Luna y asentará los cimientos de la futura base lunar.

Imagen tomada de una retransmisión de Blue Origin en la que se ve el cohete New Glenn de Blue Origin despegando desde el complejo de lanzamiento 36 del Centro Espacial Kennedy en Cabo Cañaveral, Florida, el 19 de abril de 2026

La explosión, sin embargo, se suma al revés que la compañía sufrió el pasado abril, durante la prueba de reutilización del New Glenn, cuando admitió que desplegó el satélite de un cliente en una órbita equivocada, por otra "anomalía".

Además de contribuir a la construcción de una base lunar, Blue Origin también fue seleccionada para proporcionar el aterrizador para la misión tripulada a la Luna Artemis V, programada para finales de 2028.

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Con EFE

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