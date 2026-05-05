Rusia y Ucrania anunciaron este lunes que impulsarán un cese al fuego, aunque en días distintos y con motivaciones contrapuestas.

Por el lado de Moscú, el Ministerio de Defensa informó que la tregua tendrá lugar el 8 y el 9 de mayo, en conmemoración del 81º aniversario de la victoria soviética sobre la Alemania nazi.

La propuesta fue impulsada por el presidente ruso, Vladímir Putin, tras una conversación la semana pasada con su par estadounidense, Donald Trump.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

El Kremlin amenazó con lanzar un "ataque masivo con misiles" contra el centro de Kiev en caso de que Ucrania intente implementar "planes criminales" para perturbar las celebraciones del Día de la Victoria.

El comunicado señala que desde Moscú esperan que Kiev siga su ejemplo y respete el cese de hostilidades durante el viernes y el sábado, día en el que tendrá lugar el tradicional desfile militar en la Plaza Roja.

Leer tambiénLa llamada Trump-Putin: un alto el fuego temporal en Ucrania y el uranio de Irán, sobre la mesa

La respuesta de Kiev: un "régimen de silencio" anticipado

Por su parte, el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, declaró este mismo lunes que su país observará su propio alto el fuego, pero que comenzará mucho antes: a la medianoche del martes 5 de mayo.

Zelenski, a través de su canal de Telegram, señaló que Rusia no ha respondido a los llamamientos previos de Kiev para un cese de hostilidades coordinado.

El mandatario explicó que Ucrania seguirá adelante con la medida de forma unilateral por considerar que “la vida humana es incomparablemente más valiosa que la 'celebración' de cualquier aniversario”, en clara alusión a las festividades rusas.

“En este sentido, anunciamos un régimen de silencio a partir de las 00:00 de la noche del 5 al 6 de mayo”, dijo el jefe de Estado.

Aunque Zelenski no especificó una duración para este alto el fuego, dejó una advertencia clara: Ucrania “actuará simétricamente a partir del momento indicado”, lo que implica que cualquier ruptura de la tregua por parte de Rusia será respondida de la misma manera.

Leer tambiénLa UE sella el préstamo de 90.000 millones de euros para Ucrania: así funcionará

Pérdida de terreno y estancamiento: la realidad del frente ruso frente a la retórica de Moscú

El Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW) mencionó que las fuerzas rusas sufrieron una pérdida territorial neta en abril, la primera desde la incursión de Ucrania en la región rusa de Kursk en 2024.

Según recoge el diario 'Kiev Post', Moscú perdió el control de 116 kilómetros cuadrados durante ese mes, un panorama que indica una desaceleración continua en todo el frente de batalla.

“El ISW ha observado pruebas para evaluar que las fuerzas rusas perdieron el control de 116 kilómetros cuadrados en abril de 2026, sin contar las zonas en las que las tropas rusas podrían haberse infiltrado”, señaló el Instituto en un comunicado.

Según el think tank estadounidense, el ritmo de avance ruso en todo el campo de batalla ha ido disminuyendo de forma constante desde noviembre de 2025, “a medida que los continuos contraataques terrestres ucranianos, los ataques ucranianos de medio alcance, el bloqueo de febrero de 2026 al uso de terminales Starlink por parte de Rusia en Ucrania y la restricción del tráfico (throttling) de Telegram por parte del Kremlin han exacerbado los problemas existentes dentro del ejército ruso”.

Leer tambiénGuerra en Ucrania: cuatro años en cuatro mapas

El factor estacional y la "guerra de percepción"

Sin embargo, el ISW advierte que esta ralentización no debe leerse de forma lineal. Los analistas señalan que el declive relativo en el ritmo de los avances rusos podría estar relacionado, en parte, con los patrones estacionales anuales, que tradicionalmente dificultan las operaciones a gran escala en esta época del año.

Además, el informe subraya que comparar el rendimiento de 2026 con el de 2025 es complejo debido al cambio en la naturaleza del conflicto.

Durante el último año, Rusia ha incrementado drásticamente el uso de tácticas de infiltración, un método que busca penetrar líneas sin consolidar posiciones.

Según el Instituto, el Kremlin utiliza estas tácticas de infiltración, en parte, para exagerar su control real sobre el terreno ante la comunidad internacional y su propia audiencia interna.

Con AFP, EFE y Reuters

France24 Liberté Égalité Actualité France 24 son cuatro cadenas mundiales de información continua (en francés, árabe, inglés y español), que emiten las 24/7 (6 horas diarias, para la cadena en español) en 355 millones de hogares en los 5 continentes. Ver más