Agentes del Servicio Secreto de EE. UU. dispararon e hirieron a un sospechoso armado cerca de la Casa Blanca, luego de que el individuo abriera fuego contra los oficiales.

El incidente, ocurrido el lunes 4 de mayo, cerca del National Mall (en la intersección de la calle 15 y la avenida Independence, en Washington D. C.), se desencadenó poco después del paso de la caravana del vicepresidente JD Vance y provocó un breve cierre de seguridad en la zona.

Según Matthew Quinn, subdirector del Servicio Secreto (USSS), no se cree que el vicepresidente fuera el objetivo principal. Quinn señaló que no podía especular sobre si el hecho estaba relacionado con los recientes intentos de asesinato contra el presidente Donald Trump.

"No voy a adivinar sobre eso", afirmó. "Si estaba dirigido al presidente o no, no lo sé, pero lo averiguaremos".

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Quinn detalló que el tiroteo tuvo lugar después de que los agentes identificaran a un "individuo sospechoso" que parecía portar un arma de fuego.

El hombre huyó a pie tras ser abordado por los oficiales, extrajo su arma y abrió fuego.

Los agentes del Servicio Secreto devolvieron el disparo e hirieron al sospechoso, quien fue trasladado a un hospital; su estado de salud no se ha dado a conocer.

Un menor de edad que se encontraba en el lugar fue alcanzado por los disparos del sospechoso, pero no sufrió heridas que pusieran en peligro su vida y está siendo atendido en un centro médico, agregó Quinn.

El subdirector del Servicio Secreto confirmó la recuperación de un arma en el lugar, aunque no ofreció más detalles.

El Departamento de Policía de D. C. ha quedado a cargo de la investigación.

Este suceso ocurre poco más de una semana después de que un hombre armado intentara vulnerar la seguridad en un hotel de Washington donde el presidente Trump asistía a un evento.

Leer tambiénLo que sabemos del tiroteo que interrumpió la cena de corresponsales con Trump

El sospechoso de aquel incidente, identificado como Cole Allen, de 31 años, fue arrestado bajo cargos de intento de asesinato contra el mandatario durante la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca a finales de abril.

Con EFE, AFP y Reuters

France24 Liberté Égalité Actualité France 24 son cuatro cadenas mundiales de información continua (en francés, árabe, inglés y español), que emiten las 24/7 (6 horas diarias, para la cadena en español) en 355 millones de hogares en los 5 continentes. Ver más