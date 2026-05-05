La cifra de muertos tras una explosión masiva en una fábrica de fuegos artificiales en el centro de China ha ascendido a 26, con 61 heridos adicionales, informaron funcionarios este martes.

La explosión ocurrió alrededor de las 16:43 del lunes en la empresa Liuyang Huasheng Fireworks Manufacturing and Display Company,dedicada a la fabricación y exhibición de fuegos artificiales, en la provincia de Hunan, según reportó la cadena estatal CCTV.

Tras la detonación, se ordenó a todos los fabricantes de pirotecnia en Changsha —capital provincial de Hunan que administra Liuyang— detener la producción para realizar inspecciones de seguridad, informó CCTV.

Videos en redes sociales del lunes mostraron explosiones continuas acompañadas de una vasta columna de humo elevándose en una zona rural rodeada de montañas.

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Imágenes de drones de CCTV tomadas un día después mostraron una franja de escombros humeantes donde antes se erigían edificios, con equipos de rescate y excavadoras removiendo los restos.

El humo continuaba saliendo de algunas estructuras que quedaron en pie, muchas de ellas con los techos arrancados por la onda expansiva.

Labores de rescate y despliegue de emergencia

El alcalde de Changsha, Chen Bozhang, declaró en una rueda de prensa el martes por la tarde: "Sentimos un profundo dolor y estamos llenos de remordimiento", añadiendo que las labores de búsqueda y rescate están "básicamente completas".

El gobierno central envió expertos para guiar los esfuerzos de rescate, mientras que más de 480 rescatistas fueron desplegados urgentemente en el lugar, según CCTV. Se estableció una zona de control de 3 kilómetros a la redonda y se evacuó a los residentes cercanos.

Hasta ahora, se han movilizado más de 1.500 efectivos de los departamentos de bomberos, emergencias, seguridad pública y sanidad para llevar a cabo las tareas de emergencias en el lugar del suceso.

Actualmente, las labores de búsqueda y rescate en la zona están "prácticamente completadas" y las autoridades están controlando los niveles de contaminación del aire y el agua, cuyos indicadores ambientales son "normales".

La policía ha detenido a los directivos de la empresa mientras continúan las investigaciones sobre la causa del accidente, informó CCTV.

Antecedentes y deficiencias en la seguridad industrial

El presidente Xi Jinping ha pedido "esfuerzos totales" para atender a los heridos, buscar a los desaparecidos y exigir responsabilidades a los culpables, reportó la agencia estatal de noticias Xinhua.

El mandatario también subrayó que todas las regiones y departamentos deben extraer "profundas lecciones" de este hecho y "reforzar y asumir estrictamente sus responsabilidades" en materia de seguridad.

Liuyang es un núcleo neurálgico de la pirotecnia, responsable de cerca del 60 % de los fuegos artificiales vendidos en China y del 70 % de los destinados a la exportación.

Los accidentes industriales, incluidos los de este sector, son comunes en China debido a estándares de seguridad deficientes.

En el 2025, una explosión en otra fábrica de Hunan mató a nueve personas, y en 2023, tres personas murieron tras estallidos en edificios residenciales en la ciudad norteña de Tianjin. En febrero, explosiones separadas en tiendas de fuegos artificiales en las provincias de Hubei y Jiangsu dejaron 12 y ocho muertos, respectivamente.

Con AFP y EFE

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