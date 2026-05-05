Dos casos de hantavirus han sido confirmados y otros cinco son sospechosos entre las personas de un crucero varado frente a Cabo Verde, incluyendo a tres personas que han fallecido, informó la OMS este martes.

La organización también señaló que podría estar ocurriendo cierta transmisión de persona a persona entre contactos muy cercanos a bordo del crucero afectado.

"Creemos que puede haber alguna transmisión entre humanos entre los contactos realmente estrechos", declaró a la prensa Maria Van Kerkhove, directora de preparación y prevención de epidemias y pandemias de la OMS.

Añadió que existe la sospecha de que la primera persona que enfermó se infectó antes de embarcar en el crucero, que actualmente se encuentra anclado frente a Cabo Verde.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

La agencia señaló que la prioridad ahora es evacuar a dos pasajeros enfermos y que el barco, actualmente retenido en el Atlántico, continúe hacia las Islas Canarias. Reiteró que el riesgo para la población general se mantiene bajo.

La Organización Mundial de la Salud indicó que está intentando contactar a los pasajeros de un vuelo del 25 de abril entre Santa Elena y Johannesburgo, tomado por una de las pasajeras enfermas del crucero, quien falleció al día siguiente.

"Hasta el 4 de mayo de 2026, se han identificado siete casos (dos confirmados por laboratorio y cinco sospechosos), incluyendo tres muertes, un paciente en estado crítico y tres personas con síntomas leves", detalló la agencia de salud de las Naciones Unidas en un comunicado.

Durante el crucero, que viajaba desde Ushuaia, en Argentina, hacia Cabo Verde, frente al oeste de África, "el inicio de la enfermedad ocurrió entre el 6 y el 28 de abril de 2026″, según la OMS.

La enfermedad se ha caracterizado por "fiebre, síntomas gastrointestinales, progresión rápida a neumonía, síndrome de dificultad respiratoria aguda y choque", señaló el organismo, añadiendo que "hay investigaciones adicionales en curso".

La OMS subrayó que evalúa el riesgo para la población global derivado de este brote como "bajo" y que continuará monitoreando la situación.

Perfil de los casos y riesgos de contagio

Pasajeros de Reino Unido, España y Estados Unidos, así como tripulantes de Filipinas, figuran entre las 23 nacionalidades a bordo del MV Hondius, que según la OMS transporta actualmente a 147 personas.

Un pasajero británico se encuentra en cuidados intensivos en Johannesburgo y dos tripulantes —uno británico y otro neerlandés— requieren "atención médica urgente", informó el operador del barco, Oceanwide Expeditions, en un comunicado.

Tres de los casos identificados ya no están en el barco y cuatro permanecen a bordo, incluido un ciudadano alemán que falleció el sábado.

Las primeras muertes entre los pasajeros fueron una pareja neerlandesa: el esposo murió a bordo el 11 de abril y su esposa falleció tras desembarcar en Santa Elena para acompañar el cuerpo de su marido, según el operador.

La OMS indicó que la mujer, que dejó el barco con su esposo fallecido el 24 de abril, presentaba "síntomas gastrointestinales".

"Posteriormente, su estado empeoró durante un vuelo a Johannesburgo, Sudáfrica, el 25 de abril", señaló la organización, añadiendo que "murió a su llegada al departamento de emergencias el 26 de abril".

"El 4 de mayo, el caso fue confirmado mediante una prueba de PCR como infección por hantavirus", afirmó el organismo, subrayando que "se ha iniciado el rastreo de contactos de los pasajeros del vuelo".

La infección por hantavirus en humanos es una enfermedad rara pero grave y potencialmente mortal, que se adquiere principalmente a través del contacto con la orina, las heces o la saliva de roedores infectados, explicó la OMS. Sin embargo, también se ha reportado transmisión de persona a persona en brotes anteriores.

Este artículo es una adaptación de su original en inglés

France24 Liberté Égalité Actualité France 24 son cuatro cadenas mundiales de información continua (en francés, árabe, inglés y español), que emiten las 24/7 (6 horas diarias, para la cadena en español) en 355 millones de hogares en los 5 continentes. Ver más