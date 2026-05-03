Estados Unidos decide reducir su personal militar en Alemania. Este viernes 1 de mayo, el Departamento de Defensa anunció por medio de un comunicado que la decisión se ejecutará luego de una orden directa del jefe de la cartera, Pete Hegseth.

“Esta decisión es consecuencia de una revisión exhaustiva de la postura de las fuerzas del Departamento en Europa y responde a las necesidades del teatro de operaciones y a las condiciones sobre el terreno”, reza el texto, firmado por el portavoz del Departamento de Guerra, Sean Parnell.

El Pentágono informó que el retiro total de los hombres ubicados en el país europeo tardará de “seis a doce meses”.

Un alto funcionario del Pentágono habló con la agencia Reuters bajo condición de anonimato y aseguró que la retórica del Gobierno de Alemania en los últimos días había sido "inapropiada e inútil".

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"El presidente está reaccionando con razón a estos comentarios contraproducentes", añadió.

En esta imagen facilitada por el Ejército de los Estados Unidos, el general Mark Milley, presidente del Estado Mayor Conjunto de los Estados Unidos, se reúne con los mandos del Ejército de los Estados Unidos responsables del entrenamiento conjunto de las fuerzas ucranianas en el campo de entrenamiento de Grafenwoehr, en Grafenwoehr, Alemania, el lunes 16 de enero de 2023.

Se estima que con esta reducción el número de tropas de las Fuerzas Armadas de Washington ubicadas en el continente europeo se reduzca a los niveles de 2022, previos a la invasión de Rusia a Ucrania.

Durante su primer periodo en la Casa Blanca, Trump ya había impulsado una reducción del personal en el país germano, pero finalmente dicha orden nunca se hizo realidad.

En concreto, un equipo de combate de brigada que ahora está en Alemania será retirado y un batallón de fuego de largo alcance que la Administración Biden había planeado comenzar a desplegar en Alemania a finales de este año ya no lo hará, aseguraron fuentes del Departamento de Defensa a la agencia Associated Press.

Cadena de desencuentros entre Berlín y Washington

En los últimos días la discordia entre el presidente Trump y el canciller alemán Friedrich Merz ha ido en aumento.

El jueves, el mandatario norteamericano escribió en su cuenta de Truth Social, que Merz no debe "entrometerse en los asuntos de quienes están acabando con la amenaza nuclear iraní, lo que haría del mundo, incluida Alemania, un lugar más seguro”.

Las declaraciones llegaron luego de que el jefe de Gobierno de Berlín cuestionara la actuación de la Administración republicana en las negociaciones para poner fin al conflicto bélico con Irán, cuyas consecuencias económicas han impactado al país europeo.

"En lo que respecta a Irán, me siento desilusionado, y sencillamente porque Estados Unidos e Israel partían de la base de que el problema se resolvería en pocos días y hoy tenemos que constatar que no es así”, dijo Merz esta semana.

Además, el líder político del Partido Unión Demócrata Cristiana hizo énfasis en que por momentos Washington parece no tener una estrategia de negociación clara con el régimen de los ayatolás, y que "un país entero" estaría siendo “humillado” por el liderazgo iraní.

En respuesta, Donald Trump sostuvo que Merz “no sabe de lo que está hablando” y reiteró que el ataque contra la República Islámica tenía asidero, gracias a que los iraníes “buscaban obtener un arma nuclear".

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el canciller alemán, Friedrich Merz, se dan la mano durante su encuentro en el Despacho Oval de la Casa Blanca, en Washington D. C., EE. UU., el 3 de marzo de 2026.

La inconformidad de la Casa Blanca también se deriva de la negativa de los miembros de la OTAN a ser partícipes de las operaciones para desbloquear el estrecho de Ormuz.

La agencia Reuters informó la semana pasada que tiene evidencias con respecto a que Pentágono estaría considerando represalias contra sus aliados de la OTAN, como la suspensión de España de la alianza militar y la revisión de la posición estadounidense sobre la reclamación británica de las Islas Malvinas con Argentina.

Es un choque de visiones entre los líderes de dos países que han sido aliados cercanos desde hace décadas, tanto en el plano comercial como en el militar. No en vano Alemania es el país de Europa con más tropas estadounidenses en su territorio.

¿Cuál es la importancia militar de Alemania para Estados Unidos?

Según estimaciones, Estados Unidos tiene dispuestos alrededor de 36.000 miembros de sus Fuerzas Armadas en Alemania. De hacerse realidad el anuncio del presidente Trump, habría una reducción de personal del 14%.

La potencia europea alberga varias instalaciones militares estadounidenses de importancia, incluyendo los cuarteles generales de sus mandos europeos y africanos, además de la Base Aérea de Ramstein y un centro médico en Landstuhl, donde en su momento se trató a los heridos de las guerras en Afganistán e Irak.

Un avión de la Luftwaffe alemana, en el centro, aterriza en la base aérea de Ramstein, en Ramstein (Alemania), el jueves 8 de septiembre de 2022, durante una reunión del Grupo Consultivo sobre Ucrania.

También, según informaciones oficiales hay misiles nucleares estadounidenses estacionados en la nación europea.

Expertos argumentan que Estados Unidos puede tener razones que van más allá de su descontento con los Gobiernos europeos para tomar decisiones como la de este viernes.

Nico Lange, del Center of European Policy Analysis, afirmó a la agencia Associated Press que los movimientos que está realizando el Pentágono hacen parte de una "proyección del poder estadounidense a nivel global".

Dependiendo de las necesidades y los ejercicios en curso, Estados Unidos suele tener entre 80.000 y 100.000 soldados en territorio europeo. De hecho, informes públicos indican que los aliados de la OTAN han esperado durante más de un año que las tropas de Washington desplegadas al inicio de la guerra en Ucrania, fueran las primeras en ser reubicadas.

Con AP y Reuters

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