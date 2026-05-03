Lo esencial:

  • El viceministro de Exteriores, de Irán, Kazem Gharibabadi, afirma que su país está preparado tanto para la diplomacia como para el conflicto con Estados Unidos. 
  • El Pentágono confirma la orden de retirar aproximadamente 5.000 soldados de Alemania y el ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, califica de previsible esta retirada.
  • Alto oficial iraní considera probable un nuevo conflicto con EE. UU. debido a la falta de compromiso de Washington en las conversaciones de paz.
  • Spirit Airlines se declara en liquidación tras el fracaso de un rescate del Gobierno de Trump y la duplicación del precio del combustible por la guerra en Irán.
  • Emiratos Árabes Unidos restablece la normalidad en su tráfico aéreo tras levantar las restricciones de seguridad vigentes desde el 28 de febrero por el conflicto regional. 
  • El ministerio de Salud de Líbano reporta un saldo de 2.659 fallecidos y 8.183 heridos tras cumplirse exactamente dos meses del inicio de los ataques israelíes.

Este minuto a minuto ha quedado cerrado. A continuación, las noticias más representativas de la jornada del 2 de mayo relacionadas con la guerra que comenzó el 28 de febrero con el ataque conjunto de Estados Unidos e Israel a Irán, y la posterior respuesta de Teherán:

Con información de EFE, AFP, Reuters, EFE, AP y medio oriente.

France24

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