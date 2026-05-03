Lo esencial:

El viceministro de Exteriores, de Irán, Kazem Gharibabadi, afirma que su país está preparado tanto para la diplomacia como para el conflicto con Estados Unidos.

El Pentágono confirma la orden de retirar aproximadamente 5.000 soldados de Alemania y e l ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, califica de previsible esta retirada.

Alto oficial iraní considera probable un nuevo conflicto con EE. UU. debido a la falta de compromiso de Washington en las conversaciones de paz.

en las conversaciones de paz. Spirit Airlines se declara en liquidación tras el fracaso de un rescate del Gobierno de Trump y la duplicación del precio del combustible por la guerra en Irán.

tras el fracaso de un rescate del Gobierno de Trump y la duplicación del precio del combustible por la guerra en Irán. Emiratos Árabes Unidos restablece la normalidad en su tráfico aéreo tras levantar las restricciones de seguridad vigentes desde el 28 de febrero por el conflicto regional.

por el conflicto regional. El ministerio de Salud de Líbano reporta un saldo de 2.659 fallecidos y 8.183 heridos tras cumplirse exactamente dos meses del inicio de los ataques israelíes.

Este minuto a minuto ha quedado cerrado. A continuación, las noticias más representativas de la jornada del 2 de mayo relacionadas con la guerra que comenzó el 28 de febrero con el ataque conjunto de Estados Unidos e Israel a Irán, y la posterior respuesta de Teherán:

Con información de EFE, AFP, Reuters, EFE, AP y medio oriente.

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