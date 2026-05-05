El detonante inmediato ha sido la operación estadounidense “Proyecto Libertad”, impulsada por Donald Trump, cuyo objetivo declarado es garantizar una ruta segura para los buques mercantes atrapados por el bloqueo iraní. Sin embargo, desde Teherán esta iniciativa se interpreta como una violación directa del alto el fuego.

A esta presión militar se suma un elemento estructural que agrava la tensión: el bloqueo marítimo impuesto por Estados Unidos a los puertos iraníes. Esta medida, en paralelo al intento de abrir el estrecho, configura una estrategia dual que combina coerción económica y proyección militar. Desde la óptica iraní, el mensaje es inequívoco: Washington busca asfixiar su capacidad logística mientras redefine las reglas de navegación en la región.

El terreno operativo refleja esa dinámica de acción-reacción. Estados Unidos asegura haber destruido embarcaciones iraníes y neutralizado amenazas, mientras Irán niega esas pérdidas y acusa a Washington de haber atacado objetivos civiles. La ausencia de verificación independiente y las versiones contradictorias alimentan un clima de incertidumbre que dificulta cualquier desescalada real.

En paralelo, la extensión del conflicto hacia terceros actores ha elevado significativamente el riesgo regional. Los ataques iraníes contra Emiratos Árabes Unidos, incluyendo el impacto en infraestructuras energéticas como el puerto de Fujairah, ocurrido el lunes 4 de mayo, marcan un punto de inflexión. Teherán no solo responde a Estados Unidos, sino que amplía el teatro de operaciones hacia aliados estratégicos de Washington. La publicación de mapas que reclaman control marítimo sobre zonas cercanas a la costa emiratí refuerza esta ambición de dominio regional.

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“Proyecto Libertad” y el choque de legitimidades

La operación “Proyecto Libertad”, lanzada por Donald Trump, constituye el eje de la estrategia estadounidense para romper el bloqueo iraní. Su objetivo inmediato es escoltar buques mercantes y reabrir el tránsito marítimo, con la aspiración final de establecer una ruta bidireccional estable en el estrecho.

Washington presenta la iniciativa como una misión necesaria para garantizar el comercio global, pero Teherán la interpreta como una violación del alto el fuego. Esta diferencia de percepciones refleja un choque de legitimidades que complica cualquier entendimiento.

El presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, denunció este 5 de mayo que las “nuevas ecuaciones” en Ormuz están siendo definidas por Washington y advirtió que la situación actual es “insostenible” para Estados Unidos, insinuando que la respuesta iraní aún no ha alcanzado su máxima intensidad.

"La nueva ecuación del Estrecho de Ormuz está en proceso de consolidación (…) La seguridad del transporte marítimo y el tránsito de energía ha caído en manos de Estados Unidos y sus aliados, con la violación del alto el fuego y la imposición de un bloqueo; por supuesto, su mal se reducirá", advirtió, en una declaración que sugiere margen para una escalada mayor.

"Sabemos bien que la continuación del statu quo es insostenible para Estados Unidos; mientras que nosotros ni siquiera hemos empezado todavía", agregó.

Desde la perspectiva iraní, el despliegue estadounidense no solo desafía su control del estrecho, sino que altera el equilibrio estratégico en la región. De ahí que las autoridades iraníes hayan rebautizado la operación como “Proyecto Impasse”, subrayando su rechazo a cualquier solución militar.

La iniciativa estadounidense, lejos de estabilizar la situación, ha introducido un nuevo elemento de fricción que redefine las reglas de enfrentamiento en el Golfo y aumenta la probabilidad de incidentes directos entre ambas fuerzas.

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Bloqueo económico y guerra de desgaste en el Golfo

Más allá de la dimensión militar, la estrategia estadounidense incluye un bloqueo marítimo que impide la entrada y salida de buques en puertos iraníes. Esta medida busca debilitar la capacidad logística de Teherán y aumentar la presión económica en paralelo a las operaciones en Ormuz.

Irán ha respondido con una combinación de acciones directas e indirectas. Según el mando estadounidense, Teherán ha atacado buques mercantes en varias ocasiones y ha capturado portacontenedores, aunque estas acciones son presentadas por Washington como insuficientes para justificar una ofensiva mayor.

Los incidentes en el Golfo —incluyendo explosiones en buques y ataques con drones— reflejan una guerra de desgaste donde ninguna de las partes busca un enfrentamiento decisivo, pero ambas mantienen la presión.

Archivo: el petrolero Shenlong Suezmax, con bandera de Liberia, que transportaba petróleo crudo procedente de Arabia Saudita y que llegó tras cruzar el estrecho de Ormuz, se observa en el puerto de Bombay, India, el jueves 12 de marzo de 2026.

La confusión se ve agravada por episodios como la explosión de un buque surcoreano, cuyo origen no ha podido ser determinado, lo que ilustra la dificultad de atribuir responsabilidades en un entorno altamente militarizado.

En este contexto, el tráfico marítimo sigue condicionado por el riesgo, con cientos de embarcaciones a la espera de cruzar el estrecho bajo condiciones de seguridad inciertas.

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La regionalización del conflicto: Emiratos en la línea de fuego

El conflicto ha trascendido el eje bilateral para implicar a actores regionales, especialmente a los Emiratos Árabes Unidos. Los ataques iraníes con misiles y drones contra su territorio, incluyendo instalaciones en Fujairah, marcan una escalada significativa.

Estas acciones han sido interpretadas por Abu Dabi como una agresión directa. El asesor presidencial Anwar Gargash afirmó que el respaldo internacional recibido “confirma que Irán es el agresor”, reforzando la narrativa de Teherán como desestabilizador regional.

La Unión Europea también condenó los ataques como “no provocados”, subrayando que constituyen una violación del derecho internacional y elevando la presión diplomática sobre Irán.

Archivo: el humo se eleva en la zona petrolera de Fujairah tras un incendio provocado por escombros tras la intercepción de un dron por las defensas aéreas, según la oficina de medios de Fujairah, en medio del conflicto entre Estados Unidos e Israel con Irán, en Fujairah, Emiratos Árabes Unidos, el 4 de marzo de 2026.

En paralelo, Teherán ha publicado mapas que amplían su zona de control marítimo hasta incluir áreas cercanas a la costa emiratí, lo que, de materializarse, supondría un bloqueo casi total del acceso marítimo para el país del Golfo.

Esta expansión del conflicto multiplica los riesgos, ya que introduce nuevos actores y aumenta la probabilidad de una escalada regional más amplia.

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Entre la contención y la amenaza: la ambigüedad de Washington

Uno de los rasgos más relevantes de la actual coyuntura es la ambigüedad en la postura estadounidense. Por un lado, Washington insiste en que el alto el fuego sigue vigente–como declaró este martes 5 de mayo el secretario de Defensa de EE. UU., Pete Hegseth, en rueda de prensa– y minimiza la gravedad de los ataques iraníes.

En la misma línea se pronunció el jefe del Estado Mayor Conjunto, Dan Caine, quien declaró que los recientes ataques de Irán se mantienen “por debajo del umbral” que justificaría la reanudación de operaciones de combate a gran escala, pese a incluir ataques a buques y fuerzas estadounidenses.

"Desde que se anunció el alto el fuego, Irán ha disparado contra buques mercantes nueve veces y ha capturado dos portacontenedores, además de atacar a las fuerzas estadounidenses más de diez veces; todo ello por debajo del umbral para reanudar operaciones de combate a gran escala en este momento", afirmó Caine en la rueda de prensa junto a Hegseth.

Un tono con el que Estados Unidos parece tratar de contener la reanudación de la guerra que lanzó el pasado 28 de febrero junto a Israel.

El propio Donald Trump, el lunes 4 de mayo, restó importancia a los bombardeos contra Emiratos Árabes Unidos ocurridos horas antes, calificando el conflicto como una “miniguerra” y destacando la ausencia de daños significativos.

Sin embargo, esta lectura contrasta con otras aseveraciones de tono más duro del Pentágono. Y es que Hegseth también advirtió este 5 de mayo que Irán “se enfrentará a una potencia de fuego abrumadora si ataca a la navegación comercial”.

Esta dualidad revela una estrategia de disuasión calibrada: evitar una escalada inmediata sin renunciar a la amenaza de una respuesta contundente.

En última instancia, la tregua se sostiene en un equilibrio inestable, donde la acumulación de incidentes y la falta de avances diplomáticos aumentan el riesgo de que cualquier error de cálculo desemboque en una confrontación abierta de mayor escala.

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Con Reuters, AP y medios locales

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