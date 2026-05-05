Una patrulla de la Fuerza de Defensa de Guyana (GDF) fue atacada a tiros este 4 de mayo mientras navegaba por el río Cuyuní, en la frontera con Venezuela, en un incidente que dejó un soldado herido y cuya autoría está aún por determinarse.

La nave militar escoltaba a tres embarcaciones civiles que transportaban pasajeros y carga, entre Makapa y Eteringbang, en la Región Siete de Guyana, cuando recibió disparos de una fuente no revelada.

El oficial afectado sufrió dos heridas de bala en la pierna derecha. De inmediato, los tripulantes de la patrulla militar respondieron al fuego, mientras ejecutaban maniobras evasivas para guiar al convoy hacia un área segura.

El soldado herido recibió primeros auxilios en el lugar del incidente y fue derivado a la capital Georgetown para ser atendido.

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Las GDF emitieron un comunicado en el que afirmaron su disposición a seguir “manteniendo una presencia operativa activa a lo largo de la frontera occidental” y su compromiso “con la protección de su personal y la salvaguardia de la integridad territorial de Guyana”.

No ofrecieron, sin embargo, detalles sobre la identidad de los atacantes o las circunstancias en las que se produjo el intercambio de disparos.

Tampoco se conoce si las autoridades planean un reforzamiento de la seguridad a raíz del incidente, más allá del patrullaje regular, que se mantiene.

Otras ofensivas similares han sido atribuidas a elementos del hampa común, miembros de grupos criminales asentados en Venezuela.

En febrero de 2025, seis soldados guyaneses resultaron heridos en un incidente parecido, en el que su patrulla fue atacada en la frontera, también en las aguas del río Cuyuní, y por el que el jefe del ejército Omar Khan responsabilizó a presuntos pandilleros.

En esa oportunidad, el hoy depuesto Nicolás Maduro acusó al gobierno de Guyana de haber escenificado un “vil montaje” y una “operación de falsa bandera” con el objetivo de “difundir una falsa narrativa hostil y malintencionada sobre un supuesto ataque contra tropas guyanesas”.

Disputa en otro frente

Al mismo tiempo que este encuentro tenía lugar en la frontera, en la Corte Internacional de Justicia de La Haya se iniciaban las audiencias sobre la histórica disputa fronteriza entre ambos países, por un área de 160.000 km en los alrededores del río Esequibo.

El reclamo, que hace poco vivió un curioso capítulo, cuando la presidenta encargada lució un broche con un mapa de Venezuela que incluía la zona en disputa, fue definido por el canciller guyanés Hugh Hilton Todd como una “amenaza a nuestra paz y seguridad” y un freno a “nuestro desarrollo”.

El área que Caracas reclama como propia constituye un 70% del territorio de Guyana e incluye a seis de sus 10 regiones administrativas del país, entre ellas la de Cuyuní-Mazaruni (donde se produjo este lunes el intercambio de disparos) y el área selvática en la que el consorcio estadounidense Exxon Mobil detectó en 2015 reservas petroleras de unos 11.000 millones de barriles.

La representación de Guyana hoy ante La Haya presentó una defensa del laudo arbitral de 1899, que confirmó las fronteras que hoy alientan el ejercicio de la soberanía guyanesa sobre la región.

Por su parte, el canciller venezolano Yván Gil aseguró que la posición del país vecino estaba llena de “argumentos falsos” y “manipulaciones”, y reiteró que Caracas no reconocerá el fallo de la CIJ.

“Nada de lo que se ha presentado el día de hoy contradice los derechos de Venezuela", afirmó Gil. "La única vía, repetimos, es la negociación directa, a la cual, tarde o temprano, Guyana está obligada a sentarse para negociar con nosotros".

Venezuela se presenta ante la audiencia convocada unilateralmente por Guyana en la Corte Internacional de Justicia para defender en este ámbito, y en todos los que sean necesarios, los derechos históricos de nuestra nación sobre el territorio de la Guayana Esequiba. Además,… pic.twitter.com/E6YLrV2FnX — Yvan Gil (@yvangil) May 4, 2026

Las sentencias de la CIJ son vinculantes y no pueden ser recurridas, pero el máximo tribunal de la ONU no tiene mecanismos para hacerlas cumplir, más allá de las resoluciones del Consejo de Seguridad, donde el derecho a veto de cinco de sus miembros ha hecho prácticamente imposible alcanzar consensos.

Con EFE, Reuters y medios locales

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