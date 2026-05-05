Lo esencial:

El secretario de Defensa de EE. UU., Pete Hegseth, aseguró que la tregua con Irán no ha terminado, pero que mantiene la operación "Proyecto Libertad" para desbloquear el tránsito de buques comerciales.

El jefe del Estado Mayor Conjunto, Dan Caine, afirmó que los recientes ataques iraníes contra Emiratos Árabes Unidos no alcanzan "el umbral" para "reanudar los ataques a gran escala".

El principal negociador iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, advirtió que Teherán "ni siquiera ha comenzado" en el enfrentamiento con EE. UU. en el estrecho de Ormuz.

Irán niega el hundimiento de sus buques de combate, pero denuncia que el ataque de Estados Unidos contra dos embarcaciones menores provocó la muerte de cinco civiles.

El presidente Emmanuel Macron califica como inaceptables e injustificados los ataques de Irán con drones y misiles contra los Emiratos Árabes Unidos.

con drones y misiles contra los Emiratos Árabes Unidos. Los precios del crudo Brent y WTI registran un descenso luego de que la Marina de Estados Unidos escoltara con éxito buques en el estrecho de Ormuz.

A continuación, las noticias más importantes de la jornada del 5 de mayo relacionadas con la guerra en Medio Oriente que iniciaron los ataques conjuntos de Israel y Estados Unidos a Irán el 28 de febrero, y la posterior respuesta de Teherán:

Con información de EFE, Reuters, AFP, AP y medios locales.

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