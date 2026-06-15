Al menos 11 personas murieron en Ucrania y al menos 53 resultaron heridas en la madrugada de este lunes 15 de junio durante la ofensiva rusa más intensa de las últimas dos semanas, informó esta mañana el presidente Volodímir Zelenski.

Unos 70 misiles y 611 drones rusos fueron lanzados hacia territorio ucraniano, principalmente contra Kiev, aunque también contra las ciudades de Dnipro y Járkiv, según reportes de la Fuerza Aérea ucraniana.

Zelenski compartió un video en redes sociales que lo muestra caminando sobre los escombros de una parte del monasterio de Las Cuevas, una joya arquitectónica y religiosa milenaria golpeada por la artillería del Kremlin, lo que desató la indignación de la sociedad civil ucraniana y algunas naciones europeas.

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"Es fundamental que los líderes estatales, los líderes públicos y las organizaciones internacionales no guarden silencio", pidió el presidente ucraniano, tras instruir al Ministerio de Exteriores y diplomáticos para que "maximicen los contactos" con las naciones aliadas, muchas de las cuales se encuentran reunidas hasta el miércoles 17 de junio en la cumbre del G7, en Francia.

Se espera que las guerras en Ucrania y Medio Oriente sean un punto prioritario de la agenda, en medio del deseo de los líderes europeos por una mayor vinculación de Washington en la defensa de Ucrania. "Que esta respuesta sea decisiva y sustantiva; más presión sobre el agresor y más apoyo a la defensa aérea de Ucrania, especialmente a sus capacidades antibalísticas", instó Zelenski a la comunidad internacional.

La ofensiva contra Kiev fue lanzada horas después de que el mandatario ucraniano y su homólogo ruso, Vladimir Putin, hablaran por separado telefónicamente con el presidente estadounidense, Donald Trump, el domingo 14 de junio.

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Rescatistas y niños entre las víctimas

Los edificios de la capital ucraniana se estremecieron en medio de la oscuridad con la oleada de misiles balísticos y drones Shahed lanzados por el Kremlin, mientras muchos residentes buscaban refugio bajo tierra.

Cinco personas murieron solo en la capital, según informó el alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, y al menos otras 35 resultaron heridas, entre ellas dos niños de 5 y 6 años, según Tymur Tkachenko, jefe de la Administración Militar de la ciudad.

Tkachenko detalló que el Ejército ruso impactó, en menos de 30 minutos, cinco objetivos civiles en el distrito de Shevchenkivskyi, incluyendo un edificio de apartamentos de 25 pisos, mientras que un mercado y una tienda de comestibles terminaron en llamas.

En el distrito de Obolonskyi, un edificio residencial de nueve pisos recibió un impacto directo, según el funcionario del Ejército, quien acusó al Kremlin de apuntar "deliberadamente" hacia infraestructuras civiles.

Residente de Kiev se refugian de los bombardeos bombardeos en la capital ucraniana, durante la madrugada del lunes 15 de junio de 2026.

La noche también fue larga y cruenta en Járkiv, en el noreste, la segunda ciudad más grande del país, donde cinco rescatistas murieron por fuego ruso mientras extinguían un incendio por un ataque anterior, según informó el ministro del Interior, Igor Klymenko.

Otros cinco trabajadores de emergencia resultaron heridos por el mismo ataque, en lo que aparentemente fue un bombardeo de "doble impacto", una táctica de guerra condenada por organismos internacionales por su letalidad para profesionales de la salud, rescatistas y prensa —los primeros en acudir al lugar de un bombardeo—.

Las autoridades ucranianas no brindaron información inmediata sobre la undécima persona fallecida en los ataques.

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"El mayor crimen contra la cultura cristiana"

Con la luz del día, la conmoción en Ucrania se multiplicó al revelarse los daños en el histórico Monasterio de las Cuevas de Kiev (Kyiv-Pechersk Lavra), un complejo monástico del siglo XI y emblema religioso de la comunidad cristiana en Ucrania.

El techo de la Catedral de la Dormición, la principal catedral de la instalación, se incendió tras el asedio ruso nocturno, detalló el metropolita Epifanio, jefe de la Iglesia Ortodoxa de Ucrania, quien definió la agresión como otro crimen ruso "contra la humanidad, contra la historia y contra el cristianismo".

En esa misma línea, Zelenski interpretó la agresión como "el mayor crimen contra la comunidad cristiana y contra el patrimonio cultural de la humanidad", mientras que Tkachenko acusó al gobierno de Vladimir Putin de atacar deliberadamente "el corazón de uno de los santuarios cristianos más grandes".

Los equipos de rescate intentan sofocar un incendio en la Catedral de la Dormición del Monasterio de las Cuevas, de mil años de antigüedad, tras un ataque ruso en Kiev, Ucrania, el lunes 15 de junio de 2026.

El Monasterio de las Cuevas de Kiev-Pechersk es un extenso complejo de monasterios e iglesias, algunas de ellas subterráneas, construido entre los siglos XI y XIX. Algunos de los templos de este lugar, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, están conectados por un laberinto de cuevas que se extiende a lo largo de más de 600 metros.

La catedral, las iglesias y otros edificios, que dominan la margen derecha del río Dniéper, han sido un lugar de peregrinación durante siglos.

La comunidad internacional manifestó su condena por los daños contra el monasterio. El ministro de Asuntos Exteriores francés, Jean-Noël Barrot, aseguró que el ataque representa para los ucranianos "el equivalente a un bombardeo contra Notre Dame para los franceses", en referencia a la catedral de París.

El presidente galo, Emmanuel Macron, añadió que "nada puede justificar este ataque contra nuestro patrimonio universal común", mientras que la jefa de la diplomacia de la UE, Kaja Kallas, calificó el ataque de "crimen de guerra". Los gobiernos de Alemania e Italia se sumaron a las críticas contra el Kremlin este lunes el asedio contra Kiev.

La Unesco condenó las ofensivas "contra bienes culturales, instituciones educativas, estudiantes, personal docente y profesionales de los medios de comunicación protegidos por el derecho internacional".

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Rusia niega atacar lugares religiosos

El Kremlin negó haber disparado contra el histórico monasterio. La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Maria Zakharova, acusó a Ucrania y a Occidente de inventar "otra falsificación" y "una burda invención".

Moscú sostuvo, sin pruebas, que el Monasterio de Las Cuevas había resultado dañado por un misil de defensa aérea Patriot de fabricación estadounidense e incluso mencionó como una posible razón del incidente el mal funcionamiento de este proyectil debido al uso de misiles caducados de países occidentales.

Zakharova acusó al presidente francés, Emmanuel Macron, y a otros políticos europeos de apresurarse a condenar a Moscú por los daños causados ​​al monasterio.

Bomberos intentan extinguir un incendio en un mercado tras un ataque con misiles y drones rusos en Kiev, Ucrania, el lunes 15 de junio de 2026.

El Ministerio de Defensa ruso sostuvo que su ofensiva de este lunes tuvo como objetivo instalaciones industriales y de defensa en Kiev, Járkiv y Dnipro, incluidas fábricas de componentes para drones de largo alcance y misiles de crucero.

Rusia también reportó ataques contra una planta de radares de Kiev, una fábrica de misiles de crucero de largo alcance y las oficinas de reclutamiento militar en la capital.

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Con Reuters, AP y EFE

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