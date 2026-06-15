Un escándalo de gran repercusión que sacude a la monarquía noruega.

Un tribunal de Oslo condenó este 15 de junio a Marius Borg Høiby, hijo de la princesa heredera noruega Mette-Marit, a cuatro años de prisión por dos cargos de violación y otros 32 delitos.

Høiby, de 29 años, hijo de Mette-Marit de una relación anterior a su matrimonio en 2001 con el príncipe heredero Haakon, fue acusado de 40 cargos, desde violación hasta infracciones de tráfico, con una pena máxima de 16 años de prisión.

Una de las violaciones por las que fue condenado tuvo lugar en la residencia oficial de los príncipes herederos en 2018.

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Hoiby, quien no forma parte formalmente de la Casa Real y no tiene un trabajo fijo, fue absuelto de otros dos cargos de violación y condenado por violencia doméstica reiterada contra una exnovia, infracciones de tráfico, amenazas y un delito de drogas, entre otros cargos.

La Fiscalía había solicitado una pena de siete años y siete meses de prisión.

Høiby apunta a apelar su sentencia

El hijo de la princesa heredera, detenido desde febrero, negó las acusaciones más graves, incluyendo los cargos de violación, que según la Fiscalía ocurrieron mientras las mujeres dormían o estaban inconscientes.

Sus abogados habían solicitado una pena de 18 meses por los cargos de los que se declaró culpable.

Hoiby no estuvo presente en el tribunal este lunes, pero siguió la lectura del veredicto por videoconferencia.

La única víctima de violación presente en la sala rompió a llorar cuando el juez leyó el veredicto de culpabilidad en su caso.

"Creo que este veredicto es una victoria para nuestro sistema de justicia”

"Es natural que considere apelar los graves cargos por los que fue condenado y que no admitió", declaró la abogada defensora, Ellen Holager Andenaes.

El fiscal Sturla Henriksbo afirmó que la sentencia fue "larga y severa" y "acorde con la gravedad de los delitos por los que fue condenado".

Archivo: Marius Borg Hoiby se dirige a una reunión con su abogado en Oslo el lunes por la tarde, tras ser acusado de nuevos delitos en Oslo, Noruega, el 19 de enero de 2026.

"Creo que este veredicto es una victoria para nuestro sistema de justicia, que demuestra que nadie está por encima de la ley, independientemente de quién sea o con quién esté emparentado", declaró a la agencia de noticias AFP.

Así transcurrió el juicio

El juicio, celebrado del 3 de febrero al 19 de marzo, puso al descubierto la vida de excesos que llevó Hoiby, quien saltó a la fama a los tres años cuando comenzó el romance de su madre con el príncipe heredero de Noruega.

"Soy conocido principalmente como el hijo de mi madre, nada más. Por eso he tenido una necesidad imperiosa de reconocimiento toda mi vida", testificó durante el juicio.

"Y eso se manifestó en mucho sexo, muchas drogas y mucho alcohol", añadió.

Las violaciones de las que se le acusó ocurrieron, según las investigaciones, entre 2018 y 2024, tras noches de fiesta en las que Hoiby consumió alcohol y drogas.

El entre acusador argumentó que los casos implicaban relaciones sexuales consentidas seguidas de actos sexuales cuando las mujeres parecían estar dormidas o inconscientes, y por lo tanto, incapaces de dar su consentimiento.

Gran parte de los argumentos legales se centraron en el grado de consciencia de las mujeres y en lo que Hoiby habría podido percibir en ese momento.

Hoiby criticó la presión ejercida sobre él por los medios de comunicación, que, según él, lo retrataron como "un monstruo" y lo convirtieron en "el blanco del odio de toda Noruega".

"Reinado de terror"

El escándalo estalló el 4 de agosto de 2024, cuando la Policía arrestó a Hoiby bajo sospecha de agredir a su entonces novia en su apartamento de Oslo la noche anterior.

Los medios publicaron fotos de un cuchillo clavado en la pared y una lámpara de araña destrozada en el suelo.

Una de sus exparejas, la influencer Nora Haukland, denunció que él también la había sometido a abusos físicos y psicológicos, descritos por la Fiscalía como un "reinado de terror".

Durante el juicio, Hoiby reconoció que los celos a veces le hacían perder el control.

Las mujeres no presentaron cargos de violación contra Hoiby. Sin embargo, la Policía, que investigaba el incidente de agosto de 2024, descubrió vídeos en sus teléfonos y ordenadores que, según afirmaron, constituían violaciones, y contactó con las mujeres, quienes desconocían los hechos que se mostraban.

El escándalo ha avergonzado a la monarquía noruega y ha contribuido a una caída en su popularidad, aunque sigue gozando de un amplio respaldo.

Esto se produce tras las revelaciones previas sobre la amistad de Mette-Marit con el fallecido pederasta estadounidense, Jeffrey Epstein.

Mette-Marit, de 52 años, padece una enfermedad pulmonar incurable que le causa dificultades respiratorias y su estado de salud empeoró recientemente. Los médicos la han incluido en la lista de espera para un trasplante de pulmón.

Con AFP

Este artículo fue adaptado de su versión original en inglés

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