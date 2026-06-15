Lo esencial:
- Un acuerdo de paz que implica el cese inmediato de hostilidades en todos los frentes sería firmado el 19 de junio, anuncia el primer ministro de Pakistán.
- Trump confirma el acuerdo y pone fin al bloqueo naval estadounidense.
- El secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán advierte una dura respuesta de los "guerreros islámicos" contra Israel.
- El presidente de EE. UU., Donald Trump, calificó el bombardeo israelí en Beirut como un error en un momento crucial para las negociaciones.
- El principal negociador de Irán, Mohammad Bagher Ghalibaf, advirtió que la vía diplomática con EE. UU. podría romperse tras los bombardeos israelíes en Beirut.
- El ejército de Israel informó el impacto de un tercer dron lanzado desde Líbano en su territorio fronterizo.
- Aviones de guerra israelíes atacaron "con precisión" infraestructura de Hezbolá en el distrito de Dahiyeh, al sur de Beirut.
- La agencia de noticias iraní Fars informó que Teherán aún no ha tomado una decisión final sobre la firma del memorando de entendimiento con Estados Unidos.
- El ejército israelí emitió órdenes de evacuación para los habitantes de 29 pueblos del sur de Líbano.
A continuación, las noticias más relevantes de la jornada del 14 de junio relacionadas con la guerra en Medio Oriente, a la espera de la aceptación y firma del memorando entre Estados Unidos e Irán:
Con información de EFE, AFP, Reuters, AP y medios locales.
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