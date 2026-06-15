Cabo Verde dio la sorpresa al empatar 0-0 con España en el partido inaugural del Grupo H este lunes 15 de junio. La campeona de Europa y una de las favoritas del torneo no pudo superar a los debutantes y a su portero Vozinha.

El empate deja a ambos equipos en igualdad de condiciones en la cima del Grupo G, antes del partido entre Arabia Saudita y Uruguay que se disputará en las próximas horas.

A pesar de dominar la posesión, la primera ocasión clara de España llegó al final de la primera parte, cuando Ferran Torres estrelló un remate a bocajarro contra el larguero y el portero de Cabo Verde, Vozinha, desvió con la punta de los dedos un cabezazo de Mikel Oyarzabal tras el rebote.

Vozinha también detuvo los disparos de Torres y Aymeric Laporte, manteniendo el marcador a cero al descanso, e incluso la entrada del extremo Lamine Yamal, que regresaba tras su lesión, no logró inspirar a España para conseguir la victoria.

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Una tenaz selección de Cabo Verde aguantó un valioso punto en su primer partido mundialista e incluso creó ocasiones de gol en los últimos minutos, amenazando con dar la sorpresa.

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Fantasmas de fracasos mundiales pasados

Desde que obtuvo la Copa del Mundo por primera vez en 2010, España no ha ganado un partido de eliminatoria directa, y su incapacidad para dominar la posesión del balón recordó sus decepcionantes eliminaciones en 2018 y 2022.

Con la que el entrenador Luis de la Fuente afirmó que era la mejor plantilla del torneo, España ha sido considerada una de las favoritas para llegar hasta el final y levantar la Copa del Mundo el 19 de julio.

Pero la importancia de Yamal y Nico Williams para sus posibilidades de éxito quedó en evidencia con un rendimiento débil.

Williams también tuvo una temporada marcada por las lesiones en el Athletic de Bilbao y no entró al campo hasta el minuto 87.

Gavi, la federación española de fútbol, ​​en acción con Ryan Mendes, de Cabo Verde, en el partido inaugural del Grupo G del Mundial.

Cabo Verde, número 67 del ranking mundial, debutó en la escena internacional y llenó de orgullo a una nación de poco más de 500.000 habitantes.

En marcado contraste con las sofocantes temperaturas que afrontaban otros equipos, el moderno estadio climatizado de Atlanta hizo que no hubiera excusas para el lento ritmo de juego de España.

De hecho, la pausa para hidratación a mitad del primer tiempo fue recibida con abucheos, ya que los aficionados se mostraron frustrados por la interrupción del juego a pesar del fresco.

No fue hasta seis minutos antes del descanso que España generó una amenaza seria.

Marc Cucurella, recién llegado tras su fichaje por el Real Madrid procedente del Chelsea, envió un centro peligroso que Ferran Torres estrelló contra el travesaño, y el portero caboverdiano Vozinho se levantó rápidamente para desviar por encima del larguero un cabezazo bombeado de Mikel Oyarzabal.

Todavía después, Torres volvió a poner a prueba a Vozinho, antes de que el cabezazo de Aymeric Laporte tras un saque de esquina también fuera despejado por el portero caboverdiano justo antes del descanso.

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La entrada de Yamal al campo

El descanso llegó en un buen momento para los Tiburones Azules, que mantuvieron la ventaja cómodamente durante la segunda parte hasta la entrada de Yamal tras la segunda pausa para hidratación.

Considerado una de las estrellas del torneo, la aparición de Yamal animó instantáneamente a la afición e insufló vida al ataque español, que hasta entonces había sido poco efectivo.

Su primera intervención propició una buena oportunidad para su compañero, también suplente, Mikel Merino, cuyo disparo fue demasiado cerca de Vozinha.

Yamal también inició la jugada que culminó con el remate de Oyarzabal, que se desvió por encima del larguero, en la mejor ocasión de España en la segunda mitad.

Copa Mundial de la FIFA 2026 – Grupo H – España vs Cabo Verde – Estadio de Atlanta, Atlanta, Georgia, EE. UU. – 15 de junio de 2026. Lamine Yamal de España en acción.

Cabo Verde estuvo a punto de conseguir una victoria histórica en el último minuto de los 90, cuando Dani Borges remató de cabeza demasiado cerca de Unai Simón.

El camino de España hacia la victoria en 2010 también comenzó de forma decepcionante con la derrota ante Suiza, pero tienen mucho trabajo por delante antes de enfrentarse de nuevo a Arabia Saudita en Atlanta el domingo 21 de junio.

Cabo Verde se enfrentará a Uruguay en Miami.

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Con AFP y Reuters

Este artículo fue adaptado de su versión original en inglés

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