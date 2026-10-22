Misiles impactaron en Kiev a lo largo de la noche, informaron las autoridades en la madrugada del jueves. Los ataques obligaron a los residentes a acudir a los refugios y dejaron seis heridos, poco después de que Rusia anunciara que estaba dispuesta a reanudar las conversaciones trilaterales con Ucrania y Estados Unidos.

El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó, tras la reunión del miércoles entre su enviado Steve Witkoff y el presidente ruso, Vladímir Putin, que nunca habían estado tan cerca de poner fin a la guerra.

Witkoff elogió a Putin por su carácter "humanitario" al liberar al ciudadano estadounidense Stephen Hubbard. Sin embargo, tras la reunión en San Petersburgo, el Kremlin advirtió que, aunque Moscú estaba dispuesto "en principio" a retomar las conversaciones, las propuestas de paz ucranianas y europeas que había presentado el diplomático estadounidense tenían poco "contenido sustancial".

Los ataques continuaron durante la noche. El alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, informó en redes sociales que los ataques con misiles habían dejado seis heridos en la capital, cuatro de los cuales requirieron hospitalización.

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La Fuerza Aérea ucraniana advirtió de madrugada de la llegada de "más misiles balísticos hacia Kiev" e instó a los residentes a permanecer en los refugios.

Las autoridades rusas también afirmaron haber interceptado drones durante la noche, entre ellos más de 160 que se dirigían hacia Moscú.

Witkoff había viajado a Rusia después de reunirse el martes en Oslo con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, en un encuentro destinado a superar una profunda ruptura entre Trump y el mandatario ucraniano.

El yerno de Trump, Jared Kushner, también participó a distancia en las conversaciones con Putin.

El asesor del Kremlin, Yuri Ushakov, declaró a los periodistas que Rusia estaba "en principio, dispuesta a reanudar" las conversaciones trilaterales a mediados de noviembre, después de las cruciales elecciones legislativas de mitad de mandato en Estados Unidos, y que el Kremlin quería que se centraran en la seguridad de la posguerra.

Putin, quien ordenó la invasión de Ucrania en febrero de 2022, ha rechazado sistemáticamente reunirse cara a cara con Zelenski y ha insistido en que Moscú pretende apoderarse del resto del este de Ucrania.

"Queda trabajo por hacer"

Ushakov señaló que Witkoff había informado a Putin de "algunos aspectos nuevos en los planteamientos de los europeos y de Kiev" surgidos de la reunión de Oslo, aunque añadió que "en realidad, no tenían mucho contenido sustancial".

También se estaba preparando para el próximo mes una cumbre entre Putin, Trump y el presidente chino, Xi Jinping, en la ciudad china de Shenzhen, indicó Ushakov, quien la calificó como "la primera reunión de este tipo en la historia".

Durante el encuentro de tres horas, Witkoff elogió a Putin por acceder a la petición de Trump de liberar a Hubbard, un profesor de inglés jubilado de más de 70 años que siempre había negado las acusaciones de ser un "mercenario" que combatía por Ucrania.

"Usted habla mucho del carácter humanitario de mi presidente, el presidente Trump; usted también es una persona humanitaria, señor, y lo aplaudo", afirmó Witkoff.

Witkoff señaló en redes sociales que las conversaciones con Putin habían sido "constructivas", pero que "todavía queda un trabajo importante por hacer". Añadió que los contactos entre Estados Unidos, Ucrania y Rusia continuarían a nivel técnico.

Trump regresó al poder en enero de 2025 con la promesa de poner fin a la guerra en 24 horas. Sin embargo, más de un año de negociaciones encabezadas por Estados Unidos no ha permitido lograr un avance decisivo, mientras decenas de miles de personas han muerto.

En los últimos días, un Trump frustrado ha vuelto a distanciarse de Ucrania y a acercarse a Putin, alardeando de lo que presentó como un acuerdo para que Rusia venda diésel y reduzca los precios, disparados por su guerra contra Irán.

Trump también aplazó la imposición de sanciones contra la maquinaria bélica rusa, una decisión que defendió el miércoles como necesaria para conseguir la liberación de Hubbard.

"Si hubiéramos impuesto esas sanciones… podrían haberse olvidado de él. Nunca lo habrían vuelto a ver", declaró Trump a los periodistas en la Casa Blanca.

El presidente ruso, Vladímir Putin, estrecha la mano del enviado especial estadounidense Steve Witkoff durante una reunión en el Palacio de Constantino, en San Petersburgo, Rusia, el 21 de octubre de 2026.

Los ataques rusos dejan cuatro muertos

En Ucrania, Zelenski afirmó que Kiev también respaldaba la reanudación de las conversaciones trilaterales.

"La parte estadounidense propone organizar esta reunión lo antes posible. Estamos a favor", declaró a los periodistas.

La novena reunión de Witkoff con Putin tuvo lugar mientras Rusia seguía atacando ciudades ucranianas de cara al invierno.

Kiev informó que los ataques rusos habían dejado al menos cuatro muertos el miércoles, entre ellos dos en la capital y una pareja de ancianos en la región oriental de Járkiv.

Por su parte, las autoridades de ocupación rusas en la región de Lugansk afirmaron que un ataque ucraniano con drones contra una compañía telefónica había matado a dos personas.

La reunión del martes entre Witkoff y Zelenski se produjo tras varios días de tensiones entre Washington y Kiev y después de que Trump pidiera que el mandatario ucraniano fuera reemplazado.

Witkoff dijo a Putin que percibía "cierto impulso" en las conversaciones encabezadas por Estados Unidos.

El enviado estadounidense también expresó a Putin el "agradecimiento" de Washington por el acuerdo sobre el diésel, que provocó indignación en Kiev y en toda Europa.

El acuerdo se ha interpretado como un intento de reducir los precios de los combustibles para los consumidores estadounidenses antes de las elecciones legislativas de mitad de mandato, en las que los republicanos de Trump podrían perder el control del Congreso.

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