Lo esencial:

  • Emmanuel Macron anunció que prohibirá las manifestaciones que no sean de una organización sindical. 
  • La Prefectura de Policía de Lyon prohibió todas las manifestaciones convocadas para el sábado en la ciudad. 
  • Francia incrementará un 20% el despliegue policial y de la gendarmería para el sábado, dijo el ministerio del Interior.
  • Emmanuel Macron se reúne los servicios de inteligencia en el Elíseo para coordinar la respuesta a las movilizaciones. 
  • Las autoridades prohibieron marchas y concentraciones este jueves en sectores estratégicos de París y vetaron una manifestación estudiantil en el centro de Lyon.

A continuación, la información más relevante del 22 de octubre relacionada con las protestas en Francia

Con información de EFE, AFP, Reuters, AP y medios locales. 

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