Un juez de Nuevo México dictaminó el miércoles que Meta debe pagar 25.000 millones de dólares al estado, después de que un jurado determinara el mes pasado que el gigante de las redes sociales había engañado a los usuarios en un caso relacionado con el escándalo de Cambridge Analytica, según informaciones de medios de comunicación.

La sanción llega un par de meses después de que Meta aceptara pagar 18.000 millones de dólares para resolver las demandas presentadas por otros 48 estados, incluidas acusaciones vinculadas con Cambridge Analytica.

Meta arremetió contra el proceso, al que calificó de "impuesto a la libertad de expresión".

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"Esta decisión (…) hace prácticamente imposible operar en el estado de Nuevo México", señaló Meta en un comunicado. "Confiamos en que ganaremos la apelación".

Cambridge Analytica era una consultora política que recopiló indebidamente datos personales de millones de usuarios de Facebook para dirigirles publicidad política personalizada, especialmente durante las elecciones presidenciales estadounidenses de 2016.

Las revelaciones de entonces mostraron que la consultora había obtenido datos recopilados mediante una aplicación de cuestionarios de personalidad llamada "thisisyourdigitallife", instalada por unos 270.000 usuarios, pero que también recogía información sobre sus amigos.

En total, la aplicación recopiló información de aproximadamente 87 millones de usuarios de Facebook en todo el mundo.

Facebook supo en diciembre de 2015 que Cambridge Analytica había adquirido esos datos, pero no lo hizo público hasta 2018, después de que un denunciante revelara lo ocurrido, lo que desató un gran escándalo político.

Los miembros del jurado en el juicio de Nuevo México determinaron que las prácticas indebidas afectaron a los más de 2,1 millones de habitantes del estado.

"No estamos de acuerdo con el veredicto y seguiremos defendiéndonos de los intentos de distorsionar nuestro historial", declaró un portavoz de Meta en un comunicado en septiembre.

El fiscal general de Nuevo México, Raúl Torrez, celebró la decisión como una victoria "histórica".

Este caso trataba de "determinar si las empresas pueden engañar a los consumidores sobre lo que ocurre con su información personal sin afrontar consecuencias significativas. Nuevo México se mantuvo firme", afirmó Torrez en un comunicado.

Se acumulan las sanciones

Meta se ha enfrentado a numerosas demandas en los últimos meses.

A principios de este año, Nuevo México obtuvo sanciones por un total de casi 1.000 millones de dólares contra Meta en otro caso relacionado con daños a menores.

En marzo, un jurado ordenó a Meta pagar 375 millones de dólares tras considerar a la compañía responsable de poner en peligro a menores al dejarlos expuestos a depredadores en sus plataformas, entre otros daños.

En agosto, un juez ordenó a Meta introducir cambios en sus productos y pagar al estado otros 567 millones de dólares para financiar el tratamiento y la prevención de los daños causados por Facebook e Instagram.

Ese mismo mes, Meta aceptó pagar hasta 17.700 millones de dólares a 52 estados estadounidenses, además de Washington D. C., para resolver acusaciones de haber diseñado deliberadamente sus plataformas para enganchar a los usuarios jóvenes, engañado al público sobre los riesgos y recopilado ilegalmente datos de menores de 13 años.

Como parte del acuerdo, Meta aceptó introducir cambios significativos en las cuentas de Facebook e Instagram utilizadas por adolescentes. Algunas disposiciones del acuerdo dependen de que otras grandes empresas de redes sociales acepten cambios similares.

En septiembre, TikTok aceptó pagar a Alabama al menos 100 millones de dólares e introducir restricciones para los usuarios adolescentes, evitando así un juicio por acusaciones relacionadas con la seguridad de los menores de edad en la plataforma.

TikTok ya había llegado a acuerdos en otros casos que iban a juicio, entre ellos una demanda presentada por una joven en Los Ángeles y otra de un distrito escolar de Kentucky.

En un juicio histórico que concluyó en marzo, un jurado de Los Ángeles declaró responsables a Meta y YouTube de la adicción de una adolescente a las redes sociales.

El jurado le concedió una indemnización de seis millones de dólares.

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