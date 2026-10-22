La Corte Penal Internacional (CPI) ha sido galardonada con el Premio Sájarov 2026, la máxima distinción de la Unión Europea a la labor en defensa de los derechos humanos.

El premio supone el segundo reconocimiento internacional en octubre vinculado al tribunal que juzga crímenes de guerra y llega menos de dos semanas después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, anunciara sanciones contra la corte.

Días antes, la exjueza de la CPI Navi Pillay recibió el Premio Nobel de la Paz, una distinción ampliamente interpretada como una muestra de apoyo al tribunal, sometido a fuertes presiones.

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En medio de las presiones de Trump

La CPI, con sede en La Haya, lleva tiempo en el punto de mira de Trump, cuya campaña contra el tribunal se ha intensificado desde que este emitiera, en noviembre de 2024, órdenes de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y su exministro de Defensa, Yoav Gallant.

Las sanciones de la Administración Trump impiden que la corte acceda a servicios financieros y tecnológicos estadounidenses, e incluso que utilice dólares. Establecen un plazo de seis meses para que las empresas y los particulares estadounidenses que mantienen relaciones comerciales con el tribunal pongan fin a ellas.

En este contexto, la presidenta de la CPI, la japonesa Tomoko Akane, celebró el galardón y señaló que "llega en un momento en el que la corte y sus funcionarios afrontan desafíos sin precedentes".

"En este contexto, el Premio Sájarov cobra especial relevancia al reafirmar la importancia de las instituciones judiciales independientes y de quienes trabajan para defender el derecho internacional", afirmó en un comunicado.

Desde 2002, la CPI tiene competencia sobre crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, genocidio y el crimen de agresión, ya que funciona como un tribunal de última instancia para juzgar a altos dirigentes a los que considera responsables de crímenes que, según su tratado fundacional, "conmueven profundamente la conciencia de la humanidad".

Máxima distinción de la UE en derechos humanos

Concedido anualmente desde 1988 a personas y organizaciones que defienden los derechos humanos y las libertades, el premio europeo lleva el nombre del fallecido disidente soviético Andréi Sájarov.

La presidencia del Parlamento Europeo y sus principales dirigentes eligen al ganador entre los candidatos propuestos por los distintos grupos políticos de la Eurocámara.

"Es el mayor reconocimiento que concede la Unión Europea a la labor en defensa de los derechos humanos", señala la institución al describir el premio.

Esta vez, los otros finalistas fueron el líder opositor tanzano encarcelado Tundu Lissu y las gemelas Taraneh y Romina Rahimi, recluidas en prisión por participar en manifestaciones contra el Gobierno iraní.

Con Reuters y AP

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