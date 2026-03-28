La reunión, celebrada en la histórica abadía del siglo XII de Vaux-de-Cernay, a las afueras de París, evidencia profundas divisiones entre las principales democracias occidentales, especialmente en torno a la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán, que entra en su cuarta semana y mantiene en tensión a los mercados internacionales tras el bloqueo de facto iraní del estrecho de Ormuz.

Además del conflicto en Medio Oriente, los ministros abordan la invasión de Rusia a Ucrania, la incertidumbre económica global y la creciente inquietud por la política exterior estadounidense bajo la Presidencia de Donald Trump.

Europa presiona por aclaraciones sobre la guerra contra Irán

Los socios europeos aprovecharon este viernes su encuentro con el secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, para pedir mayor claridad sobre los objetivos de Washington en la guerra que inició junto a Israel contra Irán, así como sobre la existencia de canales diplomáticos que permitan poner fin a la escalada bélica en la región, en medio de los ataques de represalia de la República Islámica.

Desde que Estados Unidos e Israel iniciaron las embestidas el pasado 28 de febrero, Teherán ha respondido con ataques contra Israel, bases estadounidenses y países del Golfo, además de bloquear de facto el estrecho de Ormuz, una vía marítima clave para el transporte mundial de petróleo y gas. Esta situación ha disparado los precios energéticos y aumentado la incertidumbre en los mercados financieros internacionales.

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Varios diplomáticos europeos indicaron que los ministros buscaban conocer la estrategia estadounidense a medio plazo y evitar una mayor escalada regional que pudiera afectar directamente a la seguridad europea.

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Rubio intenta recomponer las relaciones con los aliados, mientras crecen las tensiones en la OTAN

Marco Rubio llegó a la reunión apenas 24 horas después de nuevas críticas de Trump a la OTAN, lo que complicó aún más su tarea diplomática.

Poco antes de partir de Washington, Rubio declaró a la prensa que no le preocupa el descontento del G7 frente a la guerra contra Irán y dejó claro que su prioridad es la política interna estadounidense.

“No estoy aquí para complacerlos (…) Trabajo para el pueblo de Estados Unidos”, afirmó a su llegada.

Las tensiones se intensificaron tras las críticas de Trump, quien acusó a la OTAN de no apoyar la operación militar contra Irán ni la protección del estrecho de Ormuz.

“Estamos ahí para proteger a la OTAN, para protegerlos de Rusia. Pero ellos no están ahí para protegernos”, reprochó esta semana el mandatario estadounidense tras iniciar el conflicto junto a Israel y luego pedir ayuda a los socios de la OTAN y otros países para reabrir el estrecho de Ormuz, cerrado de facto por Irán como medida de represalia.

El bloqueo del estrecho de Ormuz fue otro de los temas centrales de la reunión. Esta vía marítima transporta una parte significativa del petróleo y gas mundial, y su interrupción ha provocado un fuerte aumento de los precios de la energía.

Para demostrar su implicación, Francia organizó el jueves una videoconferencia con unos 35 ejércitos de todo el mundo para estudiar una posible misión destinada a reabrir el estrecho una vez disminuya la intensidad del conflicto.

Por otra parte, Rubio remarcó que el mandatario estadounidense busca un alto el fuego en Ucrania. “Hoy, en la cumbre del G7, reiteré que el presidente Trump está comprometido a alcanzar un alto el fuego y una solución negociada a la guerra entre Rusia y Ucrania lo antes posible”, escribió en la red social X.

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Un G7 marcado por la desconfianza y sin soluciones a la vista

Francia, anfitriona de la cumbre, se mostró especialmente escéptica ante la guerra contra Irán. La ministra francesa de las Fuerzas Armadas, Catherine Vautrin, afirmó que el conflicto “no nos concierne” y defendió la vía diplomática.

“El objetivo es, sin duda, este enfoque diplomático, que es el único que puede garantizar el retorno a la paz”, señaló.

El Reino Unido adoptó una posición similar. Yvette Cooper afirmó que Londres apoya acciones defensivas, pero mantiene diferencias con Washington respecto a las operaciones ofensivas.

Con los precios de la energía al alza, la escalada militar en Oriente Medio y la guerra en Ucrania aún sin resolver, los ministros abandonaron la reunión sin señales claras de consenso, reflejando la creciente fragmentación entre las principales potencias occidentales.

Uno de los principales puntos de fricción durante la reunión fue la presunta cooperación entre Rusia e Irán en el conflicto. Dos fuentes de seguridad occidentales y un funcionario regional cercano a Teherán indicaron que Moscú habría proporcionado imágenes satelitales a Irán y asistencia técnica para modernizar drones, similares a los utilizados por Rusia en la guerra contra Ucrania.

Otros informes también señalaron que Rusia estaría ayudando a Irán de forma similar a la asistencia que Teherán ha proporcionado a Moscú durante la invasión de Ucrania.

La secretaria británica de Interior, Yvette Cooper, expresó su preocupación por estos vínculos.

“Nos preocupa profundamente la relación de larga data entre Rusia e Irán en cuanto a capacidades compartidas; por ejemplo, los drones proporcionados a Rusia por Irán que han participado en el conflicto de Ucrania”, declaró ante los periodistas.

“También hemos visto el apoyo de Rusia a Irán en el conflicto de Oriente Medio”, añadió Cooper, subrayando que los países del G7 comparten un interés común en abordar esta cuestión.

La jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, también acusó a Moscú de facilitar inteligencia a Irán para atacar a objetivos estadounidenses y apoyar a Teherán con drones para operaciones militares en la región.

Sin embargo, antes de viajar a Europa, Rubio pareció restar importancia a las preocupaciones europeas sobre la implicación rusa.

“Creo que Rusia se está concentrando principalmente en la guerra que está librando ahora mismo. Más allá de eso, no tengo nada que añadir por el momento”, declaró el secretario de Estado estadounidense.

No obstante, varios diplomáticos europeos señalaron que esperaban que Washington adopte una postura más firme frente a Moscú si se confirmaban las acusaciones.

Ucrania alerta sobre la interconexión de los conflictos; Rusia rechaza las acusaciones

En declaraciones a la agencia de noticias Reuters durante la cumbre, el ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Andrii Sybiha, aseguró que los conflictos en Medio Oriente y Ucrania están estrechamente relacionados.

El jefe de la diplomacia ucraniana indicó que Kiev investiga la naturaleza exacta de la asistencia rusa a Irán, que podría incluir inteligencia, repuestos y drones.

“Tenemos todos estos datos de inteligencia que indican que Rusia comenzó a suministrar información de inteligencia y también armamento a Irán”, afirmó Sybiha, subrayando la preocupación de su país por la cooperación entre Moscú y Teherán.

“Rusia está apoyando evidentemente a Irán con información sobre posibles objetivos”

Rusia negó estas afirmaciones. En una entrevista emitida por la cadena ‘France 2’, el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, reiteró que Moscú ha suministrado equipo militar a Irán, pero rechazó compartir inteligencia.

“Hemos suministrado equipo militar a Irán, pero no podemos aceptar las acusaciones de que le estamos pasando información”, afirmó el canciller ruso.

Diplomáticos europeos indicaron que los ministros pretendían abordar la cooperación ruso-iraní durante las conversaciones de este viernes, con la esperanza de presionar a Estados Unidos para adoptar una postura más firme frente a Rusia.

“Rusia está apoyando evidentemente a Irán con información sobre posibles objetivos”, declaró el ministro de Asuntos Exteriores alemán, Johann Wadephul, haciéndose eco de comentarios similares del ministro francés Jean-Noël Barrot.

Wadephul también advirtió de la necesidad de evitar una mayor desestabilización regional y mantener la cohesión occidental ante las múltiples crisis.

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Con Reuters y AP

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